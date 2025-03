Les ventes de véhicules Tesla chutent dans toute l'Europe, jusqu'à 63 % en France, « Les systèmes de conduite autonome de Tesla sont 10 fois plus meurtriers qu'une voiture ordinaire », selon Ryan Cooper

Baisse des ventes en Europe

L'action TSLA est-elle un achat ?



Ce développement intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la technologie d'assistance à la conduite de l'entreprise. Les données publiées par la NHTSA montrent en effet que les systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de Tesla ont été liés à 17 décès et 736 accidents , indiquant une probable course à l'innovation au mépris de la sécurité.En janvier 2025, Tesla n'a vendu que 1 141 véhicules électriques en France, soit le nombre le plus faible depuis août 2022, selon l'association industrielle française La Plateforme Automobile. Au cours du mois, Tesla a fortement sous-performé l'ensemble de l'industrie automobile et les ventes totales de véhicules électriques dans le pays, qui ont baissé de 6,2 % et de 0,5 %, respectivement.La baisse des ventes des véhicules Tesla en Europe survient alors qu'Elon Musk, PDG de Tesla, a apporté son soutien au parti politique d'extrême droite « Alternative pour l'Allemagne ». Elon Musk a également été accusé sur les médias sociaux d'avoir fait un salut nazi lors d'un événement célébrant l'investiture du président américain Donald Trump le 20 janvier.Le gouvernement français a déclaré qu'« Elon Musk s'attaque ouvertement aux réglementations et aux valeurs européennes. »Dans l'ensemble, les ventes de Tesla en Europe ont diminué de 13 % en 2024, l'Allemagne étant à l'origine de la majeure partie de cette baisse. Les ventes totales de Tesla en Allemagne ont chuté de 41 % l'année dernière, tandis que les ventes globales de véhicules électriques ont baissé de 27 % dans la plus grande économie d'Europe.Au-delà de la politique, Tesla a connu des difficultés en Allemagne en raison d'une gamme de modèles vieillissants, d'une concurrence accrue et du retrait des subventions gouvernementales à la fin de l'année 2023. Tesla, et d'autres fabricants de véhicules électriques, sont également confrontés aux normes d'émissions de plus en plus strictes de l'Union européenne.Tesla a récemment publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2024 et a manqué les objectifs de Wall Street dans tous les domaines, sur fond de déclin continu de ses ventes de véhicules dans le monde entier. Malgré la détérioration de sa situation financière, l'action TSLA a progressé de 123 % au cours de l'année écoulée.L'action Tesla fait actuellement l'objet d'un consensus de 33 analystes de Wall Street qui lui attribuent la note Hold. Cette note est basée sur 12 recommandations d'achat, 12 recommandations de maintien et 9 recommandations de vente émises au cours des trois derniers mois. L'objectif de cours moyen de TSLA de 336,71 $ implique un risque de baisse de 10,85 % par rapport aux niveaux actuels.Malgré la résilience de l'action Tesla, plusieurs critiques estiment que les systèmes de conduite autonome, notamment Autopilot et Full Self-Driving, créent un faux sentiment de sécurité, ce qui entraîne des risques pour la sécurité. Ryan Cooper, un critique virulent, affirme notamment que « les systèmes de conduite autonome de Tesla sont 10 fois plus meurtriers qu'une voiture ordinaire » et que le FSD n'aurait jamais dû être autorisé sur les routes.Association industrielle française La Plateforme AutomobileQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, quelles pourraient être les conséquences à long terme de la baisse des ventes de Tesla en Europe, et en France ?Trouvez-vous le point de vue de M. Ryan Cooper crédible ou pertinent ?