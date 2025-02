Le procès a commencé comme tant d'autres : un homme du nom de Roberto Mata a poursuivi la compagnie aérienne Avianca, affirmant qu'il avait été blessé lorsqu'un chariot de service en métal lui avait heurté le genou lors d'un vol vers l'aéroport international Kennedy de New York.Quand Avianca a demandé à un juge fédéral de Manhattan de rejeter l'affaire, les avocats de Mata se sont opposés avec véhémence, soumettant un mémoire de 10 pages citant plus d'une demi-douzaine de décisions de justice pertinentes. Il y a euet, bien sûr,, avec sa savante discussion sur la loi fédérale et « l'effet de péage de la suspension automatique d'un délai de prescription ».Il y avait juste un hic : personne (ni les avocats de la compagnie aérienne ni le juge lui-même) n'a pu trouver les décisions ou les citations citées et résumées dans le mémoire.C'était parce que ChatGPT avait tout inventé.En fait, ce n’est qu’après que les avocats de la compagnie aérienne ont souligné dans un nouveau mémoire que les affaires n’existaient pas que Schwartz a découvert son erreur (ou, l’erreur de l’ordinateur, selon le point de vue).L'avocat qui a créé le dossier, Steven A. Schwartz du cabinet Levidow, Levidow & Oberman, s'est exposé au courroux du tribunal jeudi, affirmant dans un affidavit qu'il avait utilisé le programme d'intelligence artificielle pour faire ses recherches juridiques, une source qui s'est révélée peu fiable. Schwartz, qui a pratiqué le droit à New York pendant trois décennies, a déclaré au juge P. Kevin Castel qu'il n'avait aucune intention de tromper le tribunal ou la compagnie aérienne. Schwartz a déclaré qu'il n'avait jamais utilisé ChatGPT et « ignorait donc la possibilité que son contenu puisse être faux ».Il avait, dit-il au juge Castel, demandé au programme de « vérifier que les cas étaient réels ». Et ChatGPT lui a répondu qu'ils l'étaient.Schwartz a déclaré qu'il « regrette profondément » de s'être appuyé sur ChatGPT « et qu'il ne le fera jamais à l'avenir sans une vérification absolue de son authenticité ».Le juge Castel a déclaré dans une ordonnance qu'il avait été confronté à « une circonstance sans précédent », une soumission légale remplie de « fausses décisions judiciaires, avec de fausses citations et de fausses citations internes ». Il a ordonné une audience le 8 juin pour discuter d'éventuelles sanctions.[TWITTER]

