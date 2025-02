L'entreprise néerlandaise de logiciels Bird quitte l'Europe en raison des réglementations onéreuses en matière d'IA : « Nous prévoyons que les réglementations européennes bloqueront la véritable innovation »



Pour rappel, depuis le 1er août 2024, l'AI Act de l'Union européenne (UE) est entrée en vigueur et fixe des règles strictes sur l'utilisation de systèmes d'IA sûrs et fiables sur le marché de l'UE. La première restriction majeure est effective depuis le 2 février, interdisant les systèmes d'IA présentant un « risque inacceptable » dans l'Espace économique européen.« Nous quittons principalement l'Europe car elle ne dispose pas de l'environnement dont nous avons besoin pour innover dans une ère technologique axée sur l'IA », a déclaré le PDG Robert Vis à Reuters le lundi 24 février.« Nous prévoyons que les réglementations européennes bloqueront la véritable innovation dans une économie mondiale qui évolue extrêmement rapidement vers l'IA », a-t-il déclaré dans une réponse par SMS aux questions de Reuters.Robert Vis a d'abord annoncé le déménagement à l'étranger dans un message sur LinkedIn au cours du week-end, en précisant qu'à l'avenir, les activités de Bird seront principalement réparties entre New York, Singapour et Dubaï.Bird, anciennement connu sous le nom de Message Bird, a été fondé à Amsterdam en 2011. Il s'agit d'un concurrent de la société américaine Twilio sur le marché de l'aide aux entreprises pour gérer leurs communications avec les consommateurs sur des supports numériques tels que la messagerie, le courrier électronique et les applications vidéos. Elle affirme avoir développé une plateforme alimentée par l'IA qui automatise et rationalise les opérations commerciales dans l'ensemble des organisations, y compris les leaders de la technologie.L'année dernière, l'Union européenne a introduit le premier ensemble complet de règles régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui a suscité des critiques de la part des États-Unis, qui craignent que les réglementations européennes n'entravent le développement de la technologie.Robert Vis a déclaré que Bird n'aurait plus de siège opérationnel unique. En Europe, l'entreprise conservera un bureau en Lituanie et la base fiscale de l'entreprise restera pour l'instant les Pays-Bas.Bird a déclaré un bénéfice net de 17 millions d'euros (17,80 millions de dollars) en 2023 pour un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros, selon ses dernières déclarations à la Chambre de commerce néerlandaise.Alors que l'entreprise néerlandaise Bird annonce son intention de quitter l'Europe en invoquant les contraintes réglementaires de l'UE, d'autres acteurs ont adopté une approche moins radicale. Les grandes enseignes technologiques, comme Google, Amazon ou Meta, ont en effet intensifié leurs efforts pour affaiblir la loi européenne sur l'IA . Elles estiment que des exigences trop lourdes en matière de transparence et de documentation pourraient étouffer l'innovation, faire grimper les coûts de conformité et ralentir le développement de nouvelles technologies.Robert Vis, PDG de Bird ; Reuters ; Bird Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision de l'entreprise néerlandaise Bird crédible ou pertinente ?Pensez-vous que l'AI Act de l'UE représente réellement un frein pour l'innovation dans le domaine de l'IA ?