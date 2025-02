Contexte

La « première loi mondiale » contre les escroqueries

Réaction à l'adoption du projet de loi

La génération Z est plus souvent victime d'escroqueries en ligne que ses grands-parents baby-boomers

Envoyé par Social Carfish Envoyé par Un montant record de 10,3 milliards de dollars a été perdu par les Américains à cause d'escroqueries en ligne en 2022, contre 6,9 milliards de dollars en 2021, et une augmentation de 277% par rapport aux 2,7 milliards de dollars d'il y a cinq ans, selon l'Internet Crime Complaint Center du FBI. La perte moyenne par victime est passée de 8 142 dollars par incident en 2021 à 12 859 dollars l'année dernière.



Les victimes d'escroqueries en ligne - qu'il s'agisse d'investissements, de romance, de crypto-monnaie ou autres - perdent souvent leurs économies et certaines mettent même fin à leurs jours. Dans notre analyse, nous avons constaté que seulement 4,2% des actifs monétaires perdus ont été récupérés en 2022.



Social Catfish publie sa troisième étude annuelle sur l'état des escroqueries sur Internet 2023. L'objectif de cette étude est d'offrir une vue d'ensemble complète et en temps réel afin d'équiper les gens avec les connaissances nécessaires pour éviter de devenir une victime. La mission de Social Catfish est d'aider à éradiquer les escroqueries en ligne en utilisant la technologie de recherche inversée.

35 % des adultes Français ont déjà victimes d'arnaques en ligne, plusieurs fois dans leur vie



Cette initiative, considérée comme une première mondiale, introduit le "Scams Prevention Framework" (Cadre de prévention des escroqueries), qui établit des obligations claires pour les secteurs clés afin de détecter, perturber et signaler les activités frauduleuses. Les plateformes de médias sociaux devront désormais vérifier l'identité des annonceurs pour empêcher la diffusion de publicités trompeuses, tandis que les banques seront tenues de confirmer l'identité des bénéficiaires des paiements afin que les clients sachent exactement à qui ils transfèrent de l'argent. Les entreprises de télécommunications devront, quant à elles, détecter et interrompre les numéros de téléphone utilisés pour des appels et des messages frauduleux.Le Parlement australien a adopté sa « première loi mondiale » contre les escroqueries. Ces lois prévoient des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars pour les entreprises qui ne disposent pas de moyens de défense efficaces contre les escroqueries, tandis que les victimes bénéficieront de voies d'accès plus claires à l'indemnisation. Elle établit également le cadre de prévention des escroqueries, qui oblige les banques, les sociétés de télécommunications et les entreprises de médias sociaux à détecter et à décourager les escroqueries afin de protéger les clients.Par exemple, les entreprises de médias sociaux pourraient être amenées à vérifier les annonceurs sur leurs plateformes afin d'empêcher la publication de fausses publicités frauduleuses. De leur côté, les banques pourraient être tenues de confirmer l'identité des bénéficiaires de paiements, afin que les clients sachent exactement qui ils paient. Les entreprises de télécommunications devront détecter et interrompre les numéros de téléphone frauduleux utilisés pour envoyer des appels et des messages frauduleux aux Australiens.Les Australiens ont signalé 601 000 escroqueries en 2023, soit une augmentation de 18,5 % par rapport à 2022, selon un rapport compilant les données des groupes : Scamwatch, ReportCyber, l'Australian Financial Crimes Exchange (AFCX), IDCARE et l'ASIC.Les escroqueries à l'investissement continuent de causer le plus de dégâts, coûtant aux Australiens 1,3 milliard de dollars, suivies par les escroqueries à l'accès à distance (256 millions de dollars) et les escroqueries à la romance (201,1 millions de dollars).Le gouvernement a également investi plus de 180 millions de dollars dans la lutte contre les escroqueries, notamment en créant un nouveau centre national de lutte contre les escroqueries et en augmentant les fonds alloués à l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) pour fermer les faux sites web d'investissement.Dans son discours d'adieu, le trésorier adjoint Stephen Jones a exhorté ses collègues à adopter le projet de loi. « Il s'agit d'une promesse que nous avons faite avant les élections de 2022 et qui fera une véritable différence dans la vie de chaque Australien », a-t-il déclaré.La ministre des communications, Michelle Rowland, a déclaré que la répression des escrocs était une priorité pour le gouvernement. « Le cadre de prévention des escroqueries contribuera à renforcer les défenses contre les escrocs, et j'encourage le secteur des télécommunications et les plateformes de médias sociaux à travailler avec les régulateurs pour développer des codes industriels applicables qui protégeront les consommateurs australiens », a-t-elle déclaré.La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a salué l'adoption du projet de loi.« Les escroqueries, qui relèvent de la criminalité financière, représentent une menace inacceptable pour la communauté australienne et ont eu un impact dévastateur sur des centaines de milliers d'Australiens », a déclaré Catriona Lowe, vice-présidente de l'ACCC. « Ce projet de loi est une étape cruciale dans la lutte contre les escroqueries, car il crée des principes généraux auxquels tous les membres des secteurs désignés doivent se conformer. Nous savons que les escrocs exploitent les faiblesses du système ; ces principes sont donc essentiels à une approche cohérente ».En vertu de la nouvelle législation, l'ACCC surveillera de près le respect par les entités réglementées des principes visant à prévenir, détecter, perturber, répondre et signaler les escroqueries.Le cadre de prévention des escroqueries permet à l'ACCC d'enquêter sur les violations potentielles et de prendre des mesures d'application lorsque les entités ne prennent pas de mesures raisonnables pour remplir leurs obligations en vertu de ces principes.Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en vertu de ce cadre peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu'à 50 millions de dollars.« Les particuliers supportent depuis trop longtemps le poids de la responsabilité de la lutte contre les escrocs », a déclaré Lowe. « Si les mesures prises par certaines organisations au cours des dernières années sont les bienvenues, le cadre offre la possibilité d'un effort conjoint entre le gouvernement et l'industrie pour développer des solutions aux défis posés par les escrocs et pour permettre aux consommateurs d'accéder à des réparations significatives ».« Il est important de noter que le cadre permet aux consommateurs de demander réparation aux entreprises réglementées lorsque celles-ci n'ont pas respecté leurs obligations », a déclaré Lowe.Les banques, certaines plateformes numériques, y compris les médias sociaux, et les fournisseurs de télécommunications seront les premiers secteurs à devoir se conformer à la législation.L'ACCC est un fervent partisan des codes obligatoires sur les escroqueries dans l'industrie et, par l'intermédiaire du National Anti-Scam Centre, a déjà commencé à se préparer progressivement pour le Cadre.« En franchissant cette étape importante, nous reconnaissons qu'il reste un travail considérable à accomplir pour mettre en œuvre le cadre, notamment la désignation officielle des secteurs, l'élaboration de codes sectoriels, l'orientation des consommateurs et de l'industrie », a déclaré Lowe. « Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les autres régulateurs, l'industrie et les agences communautaires afin de nous assurer que ces éléments du cadre fonctionnent pour toutes les parties prenantes, et plus particulièrement pour les consommateurs ».Tout le monde peut se faire arnaquer en ligne, y compris la génération qui a grandi avec l'internet. Si vous faites partie de la génération Z, c'est-à-dire si vous êtes né entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, vous ou l'un de vos amis avez peut-être été la cible ou la victime d'une escroquerie en ligne. En fait, selon une enquête récente de Deloitte, les membres de la génération Z tombent dans le piège de ces escroqueries et se font pirater bien plus souvent que leurs grands-parents L’enquête de Deloitte montre que 16 % des Américains de la génération Z ont été victimes d’une arnaque en ligne, contre seulement 5 % des baby-boomers. La génération Z est également deux fois plus susceptible de se faire pirater un compte de réseau social (17 % contre 8 %). Par ailleurs, 14 % des personnes de la génération Z interrogées ont déclaré avoir vu leur information de localisation utilisée à mauvais escient, plus que toute autre génération.Les jeunes générations sont également plus exposées à des cybercrimes tels que le phishing, le vol d’identité, les arnaques amoureuses et le cyberharcèlement. Le coût de ces arnaques peut être élevé pour les jeunes : selon un rapport de Social Catfish, les victimes d’arnaques en ligne de moins de 20 ans ont perdu environ 8,2 millions de dollars en 2017. En 2022, ce chiffre est passé à 210 millions de dollars.« Les natifs du numérique sont pour la plupart conscients de ces choses », explique Scott Debb , professeur agrégé de psychologie à la Norfolk State University, qui a étudié les habitudes des jeunes Américains en matière de cybersécurité. Dans une étude publiée en 2020 dans l'International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, Debb et une équipe de chercheurs ont comparé les comportements déclarés en matière de sécurité en ligne des milléniaux et de la génération Z, les deux générations « natives du numérique ». Bien que la génération Z soit très sensibilisée à la sécurité en ligne, elle a moins bien réussi que les milléniaux à mettre en œuvre de nombreuses pratiques exemplaires en matière de cybersécurité dans leur propre vie.35 % des adultes français reconnaissent avoir déjà été la cible d’une fraude en ligne, phénomène d’ailleurs récemment mis en évidence par le filmet la sériediffusés sur Netflix, qui montrent le degré de sophistication atteint par les subterfuges utilisés.Une enquête publiée par Avast , spécialiste mondial des solutions de sécurité digitale et de confidentialité en ligne, montre également que 18 % des Français ont déjà été ciblés par une arnaque sentimentale où un escroc se fait passer pour un prétendant potentiel pour son propre bénéfice financier.Si près d’un quart (22 %) du panel a déjà été invité à donner de l’argent à une personne uniquement rencontrée en ligne, 4 % a fini par passer à la caisse.De même, près d’un tiers (31 %) a déjà été sollicité pour effectuer un transfert d’argent par une personne qu’il pensait connaître, mais finalement avait pris une fausse identité. Le plus souvent, les escrocs se sont fait passer pour des services tels que Netflix et Amazon (13 %), 45 % pour un ami de leur victime et 4 % du panel a même cru qu’il s’agissait de son mari ou sa femme.L’analyse des réponses des 2000 adultes interrogés a montré que près de 7 personnes sur 10 (69 %) comprend à quel point il est facile de se faire escroquer ; deux tiers (66 %) pense qu’il est bien plus facile qu’il y a 5 ans de tomber dans un piège en ligne.Près de la totalité du panel (91 %) s’accorde sur l’idée que les arnaques en ligne ont nettement gagné en sophistication, les principales raisons les plus citées étant la disponibilité de technologies plus avancées (54 %), la possibilité de dissimuler facilement son identité en ligne (38 %) et le partage excessif d’informations personnelles en ligne (56 %), qui fait des personnes concernées des proies de choix pour les escrocs.Sources : ACC , adoption de la loiQue pensez-vous de cette loi ? D’autres pays devraient-ils s’inspirer de cette approche et imposer des obligations similaires aux entreprises du numérique et aux banques ? Dans quelle mesure ?Cette loi sera-t-elle réellement efficace pour réduire les escroqueries en ligne, ou risque-t-elle d’être contournée par des cybercriminels toujours plus ingénieux ?Les amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens sont-elles suffisantes pour dissuader les entreprises de négliger leur devoir de vigilance ?Jusqu’à quel point les banques, les plateformes numériques et les télécoms doivent-elles être tenues responsables des escroqueries commises par des tiers ?Cette loi risque-t-elle de ralentir les activités commerciales légitimes à cause d’un contrôle plus strict sur les annonceurs et les transactions financières ?Comment garantir que cette loi sera appliquée de manière juste et efficace sans nuire aux petites entreprises qui pourraient avoir du mal à se conformer aux nouvelles exigences ?Quels mécanismes devraient être mis en place pour surveiller et évaluer les résultats de cette loi à moyen et long terme ?