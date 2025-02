La politique de Google Maps violerait la souveraineté du Mexique

Le Mexique appelle les États-Unis à entamer des discussions afin d'éviter une crise géopolitique

Le changement de nom de la masse d'eau a suscité des dissensions aux États-Unis



Cette décision du gouvernement mexicain fait suite à la modification par Google Maps du nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique , après la signature par le président Donald Trump d'un décret renommant l'étendue d'eau.Le lundi 17 février, la présidente Claudia Sheinbaum a partagé une lettre adressée à son gouvernement par Cris Turner, vice-président de Google chargé des affaires gouvernementales et de la politique publique. Cette lettre indique que Google ne modifiera pas la politique qu'elle a définie après que le président américain Donald Trump a déclaré que la masse d'eau était désormais le golfe d'Amérique.« Nous attendrons la réponse de Google et, si celle-ci n'est pas satisfaisante, nous saisirons la justice », a déclaré Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse tenue dans la matinée du lundi.Actuellement, le golfe apparaît sur Google Maps sous le nom de Golfe d'Amérique aux États-Unis, de Golfe du Mexique au Mexique et de Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique) ailleurs. Dans sa lettre, Cris Turner a déclaré que la société utilisait le nom Golfe d'Amérique pour suivre « des politiques cartographiques de longue date, de manière impartiale et cohérente dans toutes les régions » et que la société était disposée à rencontrer le gouvernement mexicain en personne.« Bien que les conventions et traités internationaux ne soient pas destinés à réglementer la manière dont les fournisseurs privés de cartes représentent les caractéristiques géographiques, nous avons pour politique constante de consulter de multiples sources faisant autorité afin de fournir la représentation la plus récente et la plus précise du monde », a-t-il écrit.Le Mexique a fait valoir que la politique de cartographie violait la souveraineté mexicaine, car les États-Unis n'ont juridiction que sur environ 46 % du Golfe. Le reste est contrôlé par le Mexique, qui en contrôle 49 %, et par Cuba, qui en contrôle environ 5 %. Le nom de Golfe du Mexique remonte à 1607 et est reconnu par les Nations unies.En réponse à la lettre de Google, les autorités mexicaines ont indiqué qu'elles engageraient une action en justice, écrivant qu'« en aucun cas le Mexique n'acceptera le changement de nom d'une zone géographique située sur son propre territoire et placée sous sa juridiction ».Le changement de nom de l'étendue d'eau par Donald Trump a ravivé les tensions entre le Mexique et les États-Unis à un moment charnière pour les alliés voisins.Claudia Sheinbaum a dû faire preuve de doigté avec Donald Trump en raison des menaces de droits de douane, tandis que le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine se sont préparés aux déportations massives promises, dont le poids ne s'est pas encore fait sentir.Outre la menace juridique adressée à Google, la présidente mexicaine a également annoncé lundi que le Mexique et les États-Unis tiendraient cette semaine des réunions de haut niveau sur le commerce et la sécurité, afin de maintenir un « plan de collaboration à long terme » entre les deux pays.Il s'agit de la dernière série de discussions entre les deux pays, au cours desquelles le Mexique espère éviter une crise géopolitique de plus grande ampleur.La semaine dernière, la Maison Blanche a interdit aux journalistes de l'Associated Press d'assister à plusieurs événements, dont certains dans le bureau ovale, en invoquant la politique de l'agence de presse concernant le nom.L'Associated Press utilise le nom de Golfe du Mexique pour s'assurer que les noms des caractéristiques géographiques sont reconnaissables dans le monde entier, mais reconnaît également le changement de nom opéré par Donald Trump.D'autres organisations journalistiques, telles que l'Organisation des correspondants de la Maison Blanche et le New York Times, se sont fait l'écho de l'Associated Press en tirant la sonnette d'alarme sur les violations de la liberté de la presse.Claudia Sheinbaum, présidente du MexiqueQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision du Mexique pertinente ou cohérente ?