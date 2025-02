La Californie a récemment proposé un projet de loi intitulé SB243 visant à protéger les enfants des risques potentiels associés aux chatbots d'intelligence artificielle. Ce projet de loi, présenté par le sénateur californien Steve Padilla, exige principalement des entreprises d'IA qu'elles rappellent régulièrement aux mineurs que les chatbots sont en fait des intelligences artificielles, et non des humains.Le contexte de ce projet de loi est étroitement lié à une action en justice pour décès injustifié intentée par des parents à l'encontre de Character.AI. Ce procès affirme que le chatbot d'IA personnalisé de l'entreprise présente un "" parce que leur enfant a finalement choisi de se suicider après une interaction prolongée avec le chatbot. Une autre plainte accuse l'entreprise d'envoyer des "" à des adolescents. Character.AI a réagi en annonçant qu'elle mettait au point des fonctions de contrôle parental et lançait de nouveaux modèles d'IA conçus pour bloquer les contenus "" afin de garantir la sécurité des adolescents.L'objectif principal du projet de loi est de prévenir les problèmes de dépendance, d'isolement et de désinformation que les enfants peuvent rencontrer lorsqu'ils utilisent des chatbots. En plus d'exiger des entreprises d'IA qu'elles émettent des rappels réguliers, le projet de loi leur interdit d'utiliser des "" et les oblige à soumettre des rapports annuels au département californien des services de soins de santé.Ces rapports doivent indiquer le nombre de cas où des pensées suicidaires ont été détectées chez des utilisateurs adolescents, ainsi que le nombre de fois où les chatbots ont mentionné ce sujet. En outre, les entreprises d'IA doivent informer les utilisateurs que leurs chatbots peuvent ne pas convenir à certains enfants.Le sénateur Steve Padilla a déclaré lors d'une conférence de presse : "Fait intéressant, les initiatives de ce genre n'aboutissent pas forcément à cause de la propagande des entreprises d'IA. Un rapport révèle que la Silicon Valley a réussi à faire passer pour des "alarmiste" et des "catastrophistes" les personnes qui mettaient en garde contre les dangers potentiels de l'IA. Le lobbying intense des Big Tech et des startups d'IA leur a également permis de contrecarrer les projets de loi visant à réglementer la technologie.Alors que les États et le gouvernement fédéral se concentrent de plus en plus sur la sécurité des plateformes de médias sociaux, les chatbots d'IA devraient devenir le prochain point de mire des législateurs. Cependant, le président américain élu Donald Trump pourrait dérouler le tapis rouge à la Silicon Valley, en supprimant toutes les contraintes auxquelles elle fait face actuellement.Le sénateur Steve Padilla (San Diego) a présenté le projet de loi 243 du Sénat, qui exigera des développeurs de programmes qu'ils mettent en œuvre des mesures de protection essentielles pour protéger les enfants et les autres utilisateurs impressionnables contre les aspects addictifs, isolants et influents des chatbots d'intelligence artificielle (IA).À mesure que la technologie de l'IA se développe, les services de chatbot sophistiqués gagnent en popularité auprès des utilisateurs de tous âges. Les chatbots sociaux, conçus pour servir de compagnons à l'IA, ont gagné des millions d'utilisateurs, dont beaucoup sont des enfants. Cependant, comme la technologie est encore en cours de développement, elle laisse les utilisateurs servir de sujets d'essai pendant que les développeurs continuent à affiner les paramètres de modélisation.De nombreux exemples troublants montrent que les interactions entre les chatbots et les enfants peuvent être dangereuses. En 2021, lorsqu'une fillette de 10 ans a demandé à un chatbot d'IA de lui proposer un "", on lui a demandé de "". En 2023, des chercheurs se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans ont reçu des instructions sur la manière de mentir à ses parents pour partir en voyage avec un homme de 31 ans et perdre sa virginité avec lui. Ces interactions peuvent sembler anodines, mais des recherches menées à l'université de Cambridge montrent que les enfants sont plus susceptibles de considérer les chatbots comme des quasi-humains et leur font donc davantage confiance qu'aux adultes. Ainsi, lorsque le dialogue entre les enfants et les chatbots se passe mal, les conséquences peuvent être désastreuses.En Floride, un enfant de 14 ans a mis fin à ses jours après avoir noué une relation romantique, sexuelle et émotionnelle avec un chatbot. Les chatbots sociaux sont présentés comme des compagnons utiles aux personnes seules ou déprimées. Cependant, lorsque Sewell Setzer, 14 ans, a fait savoir à son compagnon IA qu'il était en difficulté, le robot n'a pas été en mesure de faire preuve d'empathie ou de fournir les ressources nécessaires pour que Setzer reçoive l'aide dont il avait besoin. La mère de Setzer a intenté une action en justice contre l'entreprise qui a créé le chatbot, affirmant que non seulement l'entreprise a utilisé des caractéristiques de conception addictives et des sujets inappropriés pour attirer son fils, mais que le bot l'a encouragé à « rentrer à la maison » quelques secondes seulement avant qu'il ne mette fin à ses jours. Il s'agit là d'un nouvel exemple terrifiant de la manière dont les développeurs d'IA mettent en péril la sécurité de leurs utilisateurs, en particulier des mineurs, en l'absence de mesures de protection appropriées.En raison de la nouveauté de cette technologie, les chatbots d'IA ne sont pas soumis à la réglementation nécessaire pour garantir que les utilisateurs vulnérables, tels que les enfants, sont correctement protégés contre les dangers potentiels de cette technologie. Le projet de loi SB 243 offrirait aux plateformes de chatbot les garanties nécessaires pour protéger les utilisateurs, en particulier les mineurs.", a déclaré le sénateur Padilla. "Le projet de loi SB 243 exigerait des opérateurs qu'ils empêchent les modèles d'engagement addictifs afin d'éviter que les utilisateurs ne deviennent dépendants des plateformes. En outre, le projet de loi exigerait un rappel périodique du fait que les chatbots sont générés par l'IA et ne sont pas humains. Ce projet de loi exigerait également une déclaration d'information pour avertir les enfants et les parents que les chatbots pourraient ne pas convenir aux mineurs. Enfin, ce projet de loi exigerait un rapport annuel sur le lien entre l'utilisation des chatbots et les idées suicidaires afin d'obtenir une idée plus complète de la manière dont les chatbots peuvent avoir un impact sur la santé mentale des utilisateurs.Le projet de loi 243 est soutenu par des chercheurs qui travaillent à l'avant-garde de l'intersection entre l'IA et les consommateurs, ainsi que par des défenseurs de la protection de l'enfance.", a déclaré Jodi Halpern, docteur en médecine, professeur de bioéthique à l'université de Berkeley et codirecteur du Centre Kavli pour l'éthique, la science et le public. "" - Ed Howard, avocat principal à l'Institut pour la défense des enfants, qui a récemment rédigé un article d'opinion sur les dangers des chatbots compagnons.", a déclaré Ria Babaria, directrice de la politique de santé mentale au sein du Youth Power Project. "", a déclaré Amina Fazlullah, responsable du plaidoyer en matière de politique technologique pour Common Sense Media.