Historique de Google en Chine

L'enquête antitrust portera probablement sur le système Android de Google

Dans le climat de tension actuel entre les deux nations, les démêlés judiciaires de Google aux États-Unis ajoutent un élément de contexte à la dernière mesure prise par la Chine. En effet, en août 2024, Google a perdu son procès antitrust sur des accords pour que son moteur de recherche soit la solution par défaut sur les téléphones. Un juge fédéral a estimé que Google avait illégalement maintenu des monopoles sur le marché de la recherche sur l'internet, violant ainsi les lois antitrust américaines.Le mardi 4 février 2025, l'Administration d'État chinoise pour la régulation des marchés a déclaré qu'elle enquêtait sur Google, soupçonné d'avoir violé les lois antitrust du pays. Bien que les régulateurs n'aient pas fourni d'autres détails, l'annonce est intervenue quelques minutes après l'entrée en vigueur des droits de douane de 10 % imposés par le président américain Donald Trump.Étant donné qu'il existe peu de détails sur les raisons exactes pour lesquelles Google fait l'objet d'une enquête antitrust, l'impact immédiat sur les activités de Google n'est pas clair, bien qu'il soit peu probable que son statut actuel soit affecté par l'enquête, qui pourrait durer des mois.La Chine et Google entretiennent depuis le début des années 2000 une relation longue et complexe. En 2006, Google a lancé le moteur de recherche en langue chinoise google.cn. Il a été censuré pour se conformer aux lois de Pékin et, en 2009, il était l'un des principaux moteurs de recherche en Chine, avec une part de marché d'environ 36 %.En 2010, en réponse à une cyberattaque et à une réticence croissante à se conformer aux règles de censure, Google a déclaré qu'il n'était plus disposé à bloquer les résultats de recherche et a fermé son moteur de recherche chinois, redirigeant les utilisateurs vers son site de Hong Kong.Pékin a ensuite bloqué les services de Google dans le cadre de son système de censure « Great Firewall », y compris son service de messagerie électronique Gmail, ainsi que son navigateur et son moteur de recherche Chrome, les rendant inaccessibles aux utilisateurs en Chine continentale.La Chine bloque généralement la plupart des plateformes internet occidentales, telles que Google, ainsi que les plateformes de médias sociaux, tels que Facebook et Instagram.Toutefois, bien que les services de Google ne soient pas accessibles en Chine, l'entreprise maintient une présence dans le pays, principalement axée sur les ventes et l'ingénierie pour ses activités publicitaires. Elle a également des employés qui travaillent sur des services, y compris Google Cloud et les solutions clients.Google possède des bureaux dans les principales villes chinoises, à savoir Pékin, Shanghai et Shenzhen.Certains experts estiment que l'enquête antitrust portera probablement sur le système d'exploitation Android de Google pour les smartphones et servira de monnaie d'échange dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.John Gong, professeur d'économie à l'University of International Business and Economics en Chine, a déclaré que l'enquête pourrait être liée à la position dominante de Google dans le secteur Android, car pratiquement toutes les marques de smartphones, à l'exception d'Apple et de Huawei, doivent payer des droits de licence à Google pour utiliser le système Android sur leurs appareils.« Cette fois-ci, Google est mis sur la sellette. Mais je pense qu'il ne s'agit que d'une enquête, n'est-ce pas ? La décision n'a pas encore été prise », a déclaré John Gong, avant d'ajouter : « Je pense que c'est tout à fait négociable. »En 2019, Huawei a développé HarmonyOS, son propre système d'exploitation, après avoir été placé par les États-Unis sur la liste des entités - personnes, entreprises et organisations étrangères - jugées préoccupantes pour la sécurité nationale, ce qui l'a empêché de faire des affaires avec des entreprises américaines, dont Google.Google a également été accusé de violer la loi antitrust dans d'autres pays, notamment ceux de l'Union européenne, de la Corée du Sud, de la Russie, de l'Inde et de la Turquie, pour avoir prétendument abusé de sa position dominante sur le marché.Alors que le géant de la technologie fait l'objet d'une surveillance antitrust dans le monde entier, Google est actuellement confronté à un nouveau procès antitrust aux États-Unis , qui menace de démanteler son activité dans le domaine de la publicité. Le ministère américain de la Justice accuse notamment l'entreprise d'avoir construit, acquis et conservé un monopole sur la technologie qui permet de mettre en relation les éditeurs en ligne et les annonceurs. Cette technologie permettrait à Google de conserver jusqu'à 36 cents par dollar lors des négociations entre les deux entités.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les mesures prises par l'administration d'État chinoise crédibles ou pertinentes ?