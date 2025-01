Le contexte de la controverse

Unironically I’ve had so many billionaires reach out to me since I tweeted this, let’s see if we can pull this off 🙌🏻 — MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025

An offer for TikTok from our CEO @chrispavlovski pic.twitter.com/lIeZ6IXANU — Rumble 🏴*☠️ (@rumblevideo) March 12, 2024

Depuis plusieurs années, TikTok est dans le collimateur des autorités américaines en raison de ses liens avec la Chine. L'application, qui compte 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est accusée de collecter des données sensibles qui pourraient être accessibles au gouvernement chinois. Ces préoccupations ont conduit à des pressions croissantes pour une séparation des activités américaines de TikTok de sa maison mère, ByteDance.En 2020 déjà, l'administration Trump avait tenté de forcer une vente des activités américaines de TikTok à des entreprises locales. Bien que ces efforts n'aient pas abouti à l'époque, l'administration de Joe Biden a récemment ravivé ces préoccupations, renforçant la pression sur ByteDance pour trouver une solution durable. Le changement à la tête du pays étant opéré, c'est à nouveau Donald Trump qui hérite de ce dossier.Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il était en pourparlers avec plusieurs personnes au sujet de l'achat de TikTok et qu'il prendrait probablement une décision sur l'avenir de l'application populaire dans les 30 prochains jours. « J'ai parlé de TikTok à de nombreuses personnes et il y a un grand intérêt pour TikTok », a déclaré Trump à des journalistes à bord d'Air Force One lors d'un vol vers la Floride.Plus tôt dans la journée, Reuters avait rapporté que deux personnes au fait des discussions avaient déclaré que l'administration Trump travaillait sur un plan de sauvetage de TikTok qui impliquait de faire appel à l'éditeur de logiciels Oracle et un groupe d'investisseurs extérieurs pour prendre le contrôle des opérations de l'application.Dans le cadre de l'accord négocié par la Maison Blanche, ByteDance, le propriétaire de TikTok basé en Chine, conserverait une participation dans la société, mais la collecte des données et les mises à jour logicielles seraient supervisées par Oracle, qui fournit déjà la base de l'infrastructure Web de TikTok, a déclaré l'une des sources à Reuters.Toutefois, dans ses commentaires aux journalistes pendant le vol, Trump a déclaré qu'il n'avait pas parlé à Larry Ellison, d'Oracle, de l'achat de l'application.Lorsqu'on lui a demandé s'il était en train de préparer un accord avec Oracle et d'autres investisseurs pour sauver TikTok, Trump a répondu : « Non, pas avec Oracle. De nombreuses personnes me parlent, des personnes très importantes, de l'acheter et je prendrai cette décision probablement au cours des 30 prochains jours. Le Congrès a donné 90 jours. Si nous pouvons sauver TikTok, je pense que ce serait une bonne chose ».Les sources ont déclaré que les conditions de tout accord potentiel avec Oracle étaient fluides et susceptibles de changer. Une source a déclaré que l'étendue des discussions n'était pas encore fixée et qu'elle pourrait inclure les opérations américaines ainsi que d'autres régions.Samedi, la National Public Radio (NPR) a fait état de négociations pour les opérations mondiales de TikTok, citant deux personnes ayant connaissance des négociations.Oracle, qui est déjà partenaire de TikTok en matière de stockage et de traitement des données aux États-Unis dans l'optique d'apaiser les inquiétudes de Washington concernant l'ingérence du gouvernement chinois, joue un rôle clé dans ces discussions. L'entreprise est perçue comme un acteur stratégique pour garantir que les données des utilisateurs américains soient sécurisées et conformes aux exigences réglementaires.En outre, Microsoft, qui avait déjà exprimé son intérêt pour TikTok en 2020, figure parmi les investisseurs potentiels explorant cette possibilité.Le plan discuté pourrait impliquer une prise de contrôle par une entité américaine, comprenant des entreprises technologiques et des investisseurs institutionnels, permettant ainsi à TikTok de poursuivre ses activités tout en apaisant les craintes des régulateurs.La direction de TikTok resterait en place pour gérer l'application de vidéos courtes, selon l'une des sources.Des représentants d'Oracle et de la Maison Blanche ont tenu une réunion vendredi au sujet d'un accord potentiel, et une autre réunion a été programmée pour cette semaine prochaine, a rapporté NPR.Oracle était intéressé par une participation dans TikTok « de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards », mais le reste de l'accord est en suspens, selon la source citée dans le rapport de NPR.Trump a déclaré qu'il « aimerait que les États-Unis détiennent une participation de 50 % dans une coentreprise » de TikTok.Selon une autre source citée par NPR, l'apaisement du Congrès est considéré comme un obstacle majeur par la Maison-Blanche.Une telle acquisition pourrait marquer un tournant dans la manière dont les entreprises technologiques chinoises opèrent sur les marchés occidentaux. Cela établirait un précédent où des pressions géopolitiques pourraient forcer une entreprise étrangère à céder une partie de ses activités pour se conformer aux lois locales. Pour TikTok, cela pourrait garantir un avenir plus stable aux États-Unis, mais au prix d'une perte de contrôle pour ByteDance.En revanche, pour Oracle et les autres investisseurs impliqués, cet accord représenterait une opportunité stratégique majeure. TikTok, avec sa base d'utilisateurs massive et son influence culturelle, pourrait devenir un actif clé dans la lutte pour la domination des plateformes numériques.Perplexity AI a soumis une offre à ByteDance pour fusionner la société avec TikTok et New Capital Partners, dans le cadre d'un accord qui permettrait à la plupart des investisseurs de ByteDance de conserver leurs participations, a déclaré à CNBC une source au fait de la situation.Des représentants du gouvernement chinois ont envisagé de vendre les activités américaines de TikTok à Elon Musk, PDG de Tesla, alors que la Chine s'efforce d'établir une relation avec le président Donald Trump, dont les liens avec Musk se sont resserrés ces derniers mois, a rapporté Bloomberg. Toutefois, en réponse au rapport de Bloomberg, ByteDance a déclaré à Forbes qu'elle « ne peut pas être tenue de commenter une pure fiction ».Le YouTubeur MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, a écrit sur X qu'il « achèterait TikTok pour qu'il ne soit pas interdit », affirmant par la suite que « tant de milliardaires » l'ont contacté et qu'il « verrait si nous pouvons y arriver ».Project Liberty, un groupe de défense de l'internet dirigé par le milliardaire Frank McCourt, a soumis le 9 janvier une proposition soutenue par l'investisseur Kevin O'Leary, Guggenheim Securities et d'autres, pour acheter les actifs américains de TikTok, affirmant que le groupe restructurerait l'entreprise pour collecter moins de données sur les utilisateurs.O'Leary a déclaré à Fox qu'il avait mis 20 milliards de dollars « sur la table » pour TikTok, affirmant que la Cour suprême avait soutenu une loi interdisant l'application aux États-Unis afin qu'elle puisse être vendue à un « syndicat américain ».La plateforme de partage de vidéos Rumble a proposé d'acheter TikTok en mars 2024, déclarant que l'entreprise était « prête à rejoindre un consortium avec d'autres parties » pour acheter l'application, bien que ni Rumble ni le PDG Chris Pavlovski n'aient divulgué de détails sur l'offre.Bobby Kotick, l'ancien PDG d'Activision Blizzard, a exprimé son intérêt pour l'achat de TikTok et a lancé l'idée avec le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et d'autres pour aider à financer l'opération, selon le Wall Street Journal, bien que Kotick n'ait pas commenté publiquement l'offre.L'ancien secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a déclaré à CNBC en mars 2024 qu'il prévoyait de « constituer un groupe » pour acheter TikTok, puis a déclaré à Bloomberg en mai qu'il avait contacté « beaucoup d'entreprises technologiques » pour acheter l'application et recréer son algorithme, qui, selon ByteDance, ne serait pas inclus dans une vente.Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. ByteDance accepterait-elle de céder une partie importante de son contrôle ? Les autorités américaines seraient-elles convaincues par une telle solution ? De plus, des préoccupations subsistent quant à la manière dont cette transition serait perçue par les utilisateurs et son impact sur l'expérience de TikTok.En conclusion, les discussions entre Oracle, Microsoft et d'autres investisseurs américains sur un potentiel rachat de TikTok aux États-Unis reflètent les tensions croissantes entre sécurité nationale et innovation technologique. Quelle que soit l'issue, cette affaire illustre l'importance stratégique croissante des données dans le paysage géopolitique mondial.Sources : NPR;, Project Liberty Un rachat de TikTok par des investisseurs américains résoudra-t-il véritablement les préoccupations liées à la sécurité nationale, ou est-ce davantage une solution symbolique ?Est-il juste de forcer des entreprises étrangères à céder leurs activités sous pression géopolitique ? Quels précédents cela pourrait-il créer ?L’implication d’Oracle et de Microsoft pourrait-elle donner un avantage stratégique à ces entreprises face à leurs concurrents comme Google ou Meta ?Quelles pourraient être les conséquences de ce rachat sur l’innovation et la diversité des plateformes numériques aux États-Unis ?