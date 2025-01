L'étendue de la concurrence entre et au sein des écosystèmes mobiles d'Apple et de Google. La CMA évaluera le fonctionnement de la concurrence au sein des écosystèmes mobiles d'Apple et de Google et les obstacles qui pourraient empêcher d'autres concurrents d'offrir des produits et services rivaux sur les plateformes d'Apple et de Google.





L'exploitation éventuelle du pouvoir de marché d'Apple et de Google dans d'autres activités. Il s'agira notamment de déterminer si Apple ou Google utilisent leur position dans les systèmes d'exploitation, la distribution d'applications ou les navigateurs pour favoriser leurs propres applications et services, qui sont souvent préinstallés et placés en évidence sur les appareils iOS et Android.





Exploitation potentielle. Il s'agira notamment de déterminer si Apple ou Google exigent des développeurs d'applications qu'ils souscrivent à des conditions générales inéquitables pour distribuer leurs applications dans les magasins d'applications d'Apple et de Google, et si les utilisateurs peuvent se voir proposer une "architecture de choix" qui les empêche de choisir activement les applications qu'ils utilisent sur leurs appareils mobiles.

Le gouvernement britannique a annoncé l'ouverture de deux enquêtes antitrust sur les écosystèmes mobiles d'Apple et de Google par l'autorité de surveillance de la concurrence du pays, la Competition and Markets Authority (CMA). La CMA définit l'écosystème mobile comme comprenant "".L'enquête porte essentiellement sur l'étendue de la concurrence entre les écosystèmes d'Apple et de Google, sur la manière dont chaque entreprise peut tirer parti de son pouvoir pour s'implanter dans d'autres activités et favoriser ses propres plateformes, et sur la question de savoir si l'une ou l'autre entreprise exploite les développeurs d'applications en leur imposant des conditions déloyales pour que leurs produits soient acceptés dans leurs boutiques d'applications respectives.Pour Apple, cette enquête fait suite à une action en justice en 2023 où un groupe de plus de 1 500 développeurs d’applications au Royaume-Uni a accusé le géant de la technologie de pratiquer des tarifs "abusifs" dans son App Store. Du côté de Google, cette enquête est sa deuxième enquête antitrust en 2025.La CMA cite des "" telles que le fait de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications ou du contenu in-app à partir d'autres sources "" en dehors de ses propres magasins d'applications. Actuellement, alors qu'Android de Google est un système d'exploitation plus ouvert qui le permet, iOS d'Apple est beaucoup plus un "".S'exprimant au nom de la CMA, sa directrice générale Sarah Cardell a déclaré que "".Les deux enquêtes ont une échéance statutaire fixée au 22 octobre 2025 et font suite à l'annonce d'une enquête similaire sur le statut stratégique du marché (SMS) concernant l'impact du moteur de recherche de Google sur les annonceurs et les éditeurs, ainsi que sur ses propres rivaux.L'annonce par la CMA de son enquête sur les monopoles des magasins d'applications mobiles fait également suite à la nomination, quelques jours plus tôt, de Doug Gurr, ancien directeur national d'Amazon UK et président d'Amazon China, en tant que président intérimaire. Dans cette déclaration, le gouvernement britannique a indiqué que Gurr, actuellement directeur du Musée d'histoire naturelle, dirigerait la CMA en "".Pour rappel, début janvier 2025, Apple a fait l'objet d'une action collective anti-concurrentielle d'une valeur de 1,5 milliard de livres sterling au Royaume-Uni. La plainte accuse Apple de prélever des frais "excessifs et déloyaux" sur les logiciels téléchargés à partir de son App Store. Apple s'est défendu qu'elle n'occupe pas une position dominante sur les marchés plus vastes des transactions et des appareils numériques.Voici l'annonce de la CMA de ces enquêtes :L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé le 23 janvier 2025 des enquêtes sur le statut de marché stratégique (SMS) dans un deuxième domaine d'activité numérique : les écosystèmes mobiles.Deux enquêtes - l'une sur Apple et l'autre sur Google - évalueront en parallèle la position de ces entreprises dans leurs "" respectifs, qui comprennent les systèmes d'exploitation, les magasins d'applications et les navigateurs fonctionnant sur les appareils mobiles. Les enquêtes exploreront l'impact sur les personnes qui utilisent des appareils mobiles et sur les milliers d'entreprises qui développent des services ou des contenus innovants tels que des applications pour ces appareils.Les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes jouent un rôle fondamental dans la vie des Britanniques. La quasi-totalité (94 %) des personnes âgées de plus de 16 ans au Royaume-Uni - soit environ 56 millions de consommateurs britanniques - ont actuellement accès à un smartphone et l'utilisateur britannique moyen passe environ 3 heures par jour à utiliser un appareil mobile. Les gens utilisent ces appareils pour naviguer sur l'internet, faire des achats, jouer et consommer du contenu dans le creux de leur main. Des millions d'entreprises dans toute l'économie utilisent des appareils mobiles, par exemple pour communiquer avec les clients, gérer les commandes et encaisser les paiements.Près de 15 000 entreprises participent au développement d'applications utilisées sur des appareils mobiles au Royaume-Uni, et le chiffre d'affaires total de ce secteur est estimé à environ 28 milliards de livres sterling. De nombreuses autres entreprises cherchent à faire avancer les développements technologiques sur les appareils mobiles, comme les portefeuilles numériques, ainsi que les appareils connectés tels que les écouteurs et les montres intelligentes qui fonctionnent avec les appareils mobiles. Il est important que ces marchés fonctionnent bien pour toutes les entreprises, grandes et petites, afin de créer un maximum d'opportunités de croissance, d'investissement et d'innovation dans l'ensemble de l'économie britannique.Pratiquement tous les appareils mobiles vendus au Royaume-Uni sont préinstallés avec iOS (Apple) ou Android (Google), et les magasins d'applications et les navigateurs d'Apple et de Google occupent une position exclusive ou dominante sur leurs plateformes par rapport à d'autres produits et services. Cela signifie qu'Apple et Google sont également en mesure d'exercer une influence considérable sur une grande partie du contenu, des services et du développement technologique fournis sur un appareil mobile.Compte tenu de l'importance des écosystèmes mobiles pour les personnes, les entreprises et l'économie, il est essentiel que la concurrence fonctionne bien. Une concurrence efficace pourrait garantir que les consommateurs et les entreprises soient traités équitablement par Apple et Google en ce qui concerne les conditions qu'ils imposent. Une concurrence efficace pourrait également permettre aux entreprises d'innover et de proposer aux consommateurs un éventail de contenus, de services et de développements technologiques sur un appareil mobile. Il peut s'agir de produits et de services d'IA, de paiements sans contact fournis par des portefeuilles numériques, de nouveaux types d'applications (telles que les super-applications et les applications web) accessibles via un navigateur mobile. Cela pourrait à son tour soutenir des opportunités de croissance durable dans les parties de l'économie qui dépendent des écosystèmes mobiles.Dans le cadre du régime de concurrence des marchés numériques, la CMA peut désigner des entreprises ayant un SMS en rapport avec une activité numérique particulière. Une fois désignée, la CMA peut imposer des règles de conduite ou proposer des interventions favorables à la concurrence afin d'obtenir des résultats positifs pour les consommateurs et les entreprises britanniques.Les enquêtes évalueront la position d'Apple et de Google en ce qui concerne leurs systèmes d'exploitation mobiles, leurs magasins d'applications et leurs navigateurs (appelés ensemble "écosystèmes") et détermineront si l'une ou l'autre entreprise dispose d'un SMS dans ces domaines. Les questions qui feront partie des investigations de la CMA sont les suivantes :Les règles de conduite potentielles pourraient consister, par exemple, à exiger d'Apple ou de Google qu'ils ouvrent l'accès à des fonctionnalités clés dont d'autres applications ont besoin pour fonctionner sur les appareils mobiles, ou à permettre aux utilisateurs de télécharger des applications et de payer pour du contenu in-app plus facilement en dehors des boutiques d'applications d'Apple et de Google.La CMA adoptera une approche proportionnée et transparente dans le cadre de cette enquête et s'attachera désormais à impliquer un large éventail de parties prenantes, notamment les fabricants d'appareils, les développeurs de logiciels et les groupes d'utilisateurs, ainsi qu'à recueillir des éléments de preuve auprès d'Apple et de Google avant de prendre une décision d'ici à la fin du mois d'octobre 2025.