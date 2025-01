À la lumière de cette décision, nous demandons au Congrès d'assumer sa responsabilité de protéger les droits civils et les libertés civiles en refusant de renouveler la section 702 en l'absence d'un certain nombre de réformes nécessaires, y compris l'exigence d'un mandat officiel pour interroger les données des personnes américaines et une plus grande transparence. La section 702 expirera le 15 avril 2026. Nous attendons de tout législateur digne de ce titre qu'il écoute ce que dit cette cour fédérale et qu'il crée une exigence de mandat législatif afin que la communauté du renseignement ne continue pas à piétiner les droits protégés par la Constitution en matière de communications privées. Dans l'immédiat, la FISC devrait modifier ses règles en matière de perquisitions secrètes et exiger du FBI qu'il demande un mandat avant de les effectuer. À la lumière de cette décision, nous demandons au Congrès d'assumer sa responsabilité de protéger les droits civils et les libertés civiles en refusant de renouveler la section 702 en l'absence d'un certain nombre de réformes nécessaires, y compris l'exigence d'un mandat officiel pour interroger les données des personnes américaines et une plus grande transparence. La section 702 expirera le 15 avril 2026. Nous attendons de tout législateur digne de ce titre qu'il écoute ce que dit cette cour fédérale et qu'il crée une exigence de mandat législatif afin que la communauté du renseignement ne continue pas à piétiner les droits protégés par la Constitution en matière de communications privées. Dans l'immédiat, la FISC devrait modifier ses règles en matière de perquisitions secrètes et exiger du FBI qu'il demande un mandat avant de les effectuer.

Le 21 janvier 2025, un tribunal fédéral de district des États-Unis a jugé que les recherches détournées dans des bases de données contenant des communications privées d'Américains, collectées au titre de la section 702, nécessitaient normalement l'obtention d'un mandat. Cette décision historique intervient dans une affaire pénale, États-Unis contre Hasbajrami, après plus de dix ans de procédure et plus de quatre ans après que la cour d'appel du deuxième circuit a estimé que les recherches par des moyens détournés constituaient des "" et a demandé à la cour de district de déterminer si un mandat était nécessaire.Dans l'intervalle, le Congrès a réautorisé la section 702 à plusieurs reprises. Selon l'EFF, le Congrès a ignoré à chaque fois les preuves que le FBI et la communauté du renseignement abusent de leur accès aux bases de données contenant des messages et d'autres données collectés sans mandat. La Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), à laquelle le Congrès a confié le rôle principal de contrôle judiciaire de la section 702, a également rejeté les arguments selon lesquels les perquisitions clandestines violaient le quatrième amendement. L'EFF estime que le FISC accorde ainsi à la communauté du renseignement des prolongations sans fin malgré ses transgressions répétées des garanties, même les plus laxistes, de ces perquisitions.Cette décision de justice met en lumière l'utilisation libérale par le gouvernement de ce qui est essentiellement une règle de "" (celui qui trouve garde) concernant les données de communication. L'article 702 de la loi FISA permet à la communauté du renseignement de collecter une quantité massive de données de communication à l'étranger au nom de la "".Toutefois, dans les cas où l'un des interlocuteurs est une personne se trouvant sur le sol américain, ces données sont toujours collectées et conservées dans de grandes bases de données consultables par les autorités fédérales chargées de l'application de la loi. Étant donné que la partie américaine de ces communications est déjà collectée et qu'elle se trouve là, le gouvernement peut juste prétendre que les agences chargées de l'application de la loi n'avaient pas besoin d'un mandat pour les passer au crible. L'EFF a soutenu pendant plus d'une décennie que cette pratique était inconstitutionnelle , et cette décision de tribunal lui donne désormais raison.Concernant l'affaire États-Unis contre Hasbajrami, Hasbajrami est un résident américain qui a été arrêté à l'aéroport JFK de New York en 2011 alors qu'il se rendait au Pakistan et qui a été accusé d'avoir apporté un soutien matériel à des terroristes. Ce n'est qu'après sa condamnation initiale que le gouvernement a expliqué que son dossier reposait en partie sur des courriels entre Hasbajrami et un étranger anonyme associé à des groupes terroristes, courriels recueillis sans mandat à l'aide des programmes de la section 702, placés dans une base de données, puis recherchés, toujours sans mandat, à l'aide de termes liés à Hasbajrami lui-même.Le tribunal de district a estimé que, même si le gouvernement peut légalement recueillir sans mandat des communications entre étrangers et Américains en utilisant la section 702, il ne peut normalement pas invoquer une "" à la clause du quatrième amendement relative au mandat pour rechercher ces communications, comme le fait habituellement le FBI. Et même si une telle exception s'appliquait, la Cour a estimé que l'intrusion dans la vie privée causée par la lecture des communications les plus sensibles rendait ces recherches "" au sens du quatrième amendement. Rien qu'en 2021, le FBI a effectué 3,4 millions de recherches sans mandat dans les données 702 des citoyens américains.L'EFF commente la décision en déclarant :L'Electronic Frontier Foundation est une organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?