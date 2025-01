Cette décision de Google intervient alors que la Commission européenne s'inquiète depuis longtemps des efforts - ou de l'absence d'efforts - déployés par les entreprises technologiques en matière de lutte contre la désinformation. En mars 2019, la Commission européenne a indiqué que Facebook, Google et Twitter (aujourd'hui X) n'ont pas respecté le code de conduite volontaire qu'ils ont signé pour combattre les fake news. La Commission européenne s'est déclarée insatisfaite de leurs progrès.Le Code de pratique de l'UE sur la désinformation, introduit en 2022 pour les plateformes en ligne, les associations commerciales et l'industrie de la publicité, leur impose de contrôler les fausses allégations, la désinformation et la propagande motivée, entre autres. Le code a été initialement promulgué en 2018.Il est à noter que Google n'a jamais ajouté la fonction de vérification des faits à sa politique de modération des contenus.Kent Walker, le responsable des affaires internationales de Google, a qualifié l'intégration de la vérification des faits promulguée par le Code de pratique de la Commission européenne en matière de désinformation de « pas appropriée ou efficace » pour les services offerts par Google, exprimant la réticence du géant de la technologie à s'y engager, ajoute le rapport.La Commission européenne est l'organe exécutif de l'UE, qui veille à ce que les politiques et les lois de l'Union soient mises en œuvre dans les États membres. Elle délibère également sur les accords internationaux au nom de l'UE.Pour mieux affirmer la position de Google sur la législation européenne en matière de vérification des faits, Kent Walker s'est référé à la politique existante de l'entreprise en matière de modération de contenu, qu'il a qualifiée d'adéquate, et a cité diverses élections qui se sont déroulées dans le monde l'année dernière pour étayer son affirmation.« Google continuera à investir dans l'amélioration de ses pratiques actuelles de modération de contenu, qui se concentrent sur la fourniture aux utilisateurs de plus d'informations sur leurs résultats de recherche grâce à des fonctionnalités telles que le filigrane Synth ID et les divulgations de l'IA sur YouTube », a déclaré Kent Walker dans la lettre.Ce développement intervient une semaine après que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a affirmé que la législation européenne sur les données n'obligeait les grandes entreprises technologiques qu'à se conformer à ses règles de vérification des faits et à supprimer les contenus répréhensibles.« L'Europe a un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et rendent difficile la construction de quelque chose d'innovant », a déclaré Mark Zuckerberg.La semaine dernière, Meta a déclaré qu'elle mettrait fin à ses efforts de vérification des faits et qu'elle réduirait la surveillance de la liberté d'expression sur ses principales plateformes, notamment Facebook, Instagram et Threads.Comme le suggère la législation européenne sur les données, le code impose à Google d'inclure des résultats de vérification des faits dans ses résultats de recherche et ses vidéos sur YouTube. Il exigerait également que Google ajoute une fonction de vérification des faits à ses systèmes de classement et à ses algorithmes.La loi sur les services numériques de l'UE (DSA) est entrée en vigueur en 2022 à la suite du fait que, comme l'affirme la Commission sur son site officiel, les fausses nouvelles sur les vaccins, les fausses informations sur les soins de santé, les canulars contenant des affirmations trompeuses et les théories du complot ont mis de nombreuses vies en danger lors de la pandémie de Covid-19.La prise de position récente de Google s'inscrit dans une tendance plus large des grandes entreprises technologiques à réévaluer leurs politiques de modération des contenus. Par exemple, Meta a récemment abandonné la vérification des faits sur Facebook et Instagram , optant à la place pour un système similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk. L'entreprise a présenté ce changement comme une mesure visant à promouvoir la liberté d'expression, tout en assouplissant les restrictions sur certains sujets, notamment l'immigration et le genre.Kent Walker, président des affaires internationales de Google ; "Code of Practice on Disinformation" (UE) Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision de Google crédible ou pertinente ?