Un tribunal a ordonné à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'expliquer pourquoi elle a rejeté la requête de Coinbase en faveur de règles spécifiques aux cryptomonnaies.

Parce que nous pensons que l'ordonnance de la SEC était concluante et insuffisamment motivée, et donc arbitraire et capricieuse, nous accueillons la requête de Coinbase en partie et renvoyons à la SEC pour une explication plus complète. [...] Mais nous refusons à ce stade d'ordonner à l'agence d'engager une procédure d'élaboration de règles. Parce que nous pensons que l'ordonnance de la SEC était concluante et insuffisamment motivée, et donc arbitraire et capricieuse, nous accueillons la requête de Coinbase en partie et renvoyons à la SEC pour une explication plus complète. [...] Mais nous refusons à ce stade d'ordonner à l'agence d'engager une procédure d'élaboration de règles.

Envoyé par Coinbase Envoyé par Ce modèle de conduite est un effort délibéré pour détruire une industrie en exigeant l'impossible et en poursuivant les entreprises qui n'y parviennent pas. [...] La SEC prétend que sa position sur les actifs numériques n'a jamais changé [...] mais c'est faux, et les preuves contraires de la SEC ne sont rien d'autre que des déclarations abstraites selon lesquelles l'application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques tourne autour des "faits et circonstances".

Envoyé par SEC Envoyé par La plateforme Coinbase fusionne trois fonctions qui sont généralement séparées sur les marchés traditionnels des valeurs mobilières, à savoir celles des courtiers, des bourses et des agences de compensation. Pourtant, Coinbase ne s'est jamais enregistré auprès de la SEC en tant que courtier, bourse nationale de valeurs mobilières ou agence de compensation, échappant ainsi au régime de divulgation que le Congrès a établi pour nos marchés de valeurs mobilières.

Ce développement découle d'un litige entre Coinbase et la SEC, qui remonte à 2023. En effet, en mars de la même année, la SEC a menacé de poursuivre Coinbase au sujet de certains produits de l'échange de cryptomonnaies , accentuant la pression sur ce secteur largement non réglementé.Le mois suivant, Coinbase a défié la SEC en justice pour obtenir une régulation claire des cryptomonnaies , craignant que le gendarme américain ne prenne des mesures répressives contre son activité sans lui fournir de directives claires et adaptées au secteur des cryptomonnaies.Coinbase a ainsi déposé une plainte devant un tribunal fédéral pour forcer la SEC à répondre à sa demande de clarification sur le statut juridique des actifs numériques. La société a fait valoir que la SEC n’a pas respecté la loi sur la procédure administrative en ignorant sa requête pendant plus de neuf mois.La récente décision du tribunal met désormais l'accent sur le raisonnement de la SEC à l'origine de son refus.La Cour d'appel du troisième circuit a décrit la décision de la SEC de ne pas donner suite à la demande de règles spécifiques aux cryptomonnaies comme étant « arbitraire et capricieuse ». La décision de la Cour exige que l'autorité de régulation fournisse les raisons de son refus, mais elle ne l'oblige pas à rédiger de telles règles.L'arrêt se lit comme suit :Coinbase et la SEC sont en litige depuis des années sur la nécessité d'établir des règles claires pour l'espace des cryptomonnaies. La bourse a accusé le régulateur d'essayer activement de détruire l'industrie dans un document déposé en mai 2024 :La SEC a également poursuivi Coinbase en 2023 pour avoir prétendument violé les lois sur les valeurs mobilières en autorisant les échanges de Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Flow (Flow), Internet Computer (ICP), Near Protocol (NEAR), VGX, DASH et NEXO.L'autorité de régulation a écrit dans la plainte :Cette tension entre les régulateurs et les plateformes de crypto-monnaies a suscité de vives mises en garde de la part d'experts. John Reed Stark, ancien chef de la division de l'application des lois de la SEC des États-Unis, s'est montré particulièrement virulent. L' ancien procureur de la SEC a exhorté les acteurs du secteur à « quitter les plateformes de cryptomonnaies dès maintenant » . Il estime notamment que les cryptomonnaies sont très risquées, périlleuses et dangereuses.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision du tribunal pertinente ou judicieuse ?