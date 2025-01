Elon Musk demande aux procureurs généraux de Californie et du Delaware d'organiser une vente aux enchères pour déterminer la valeur marchande des actifs caritatifs d'OpenAI dans le cadre de sa restructuration

Elon Musk souhaiterait profiter du plan de restructuration controversé d'OpenAI

Contexte : une restructuration motivée par un fort besoin de financement

Elon Musk reste accroché à OpenAI même après avoir lancé un concurrent

L'issue du différend entre Elon Musk et OpenAI demeure incertaine

L'IA générative est présentée comme une technologie transformatrice et OpenAI entend se placer dans la position idéale pour profiter des avantages annoncés. D'où son choix de transformer la startup en une entreprise à but lucratif pour réussir à lever plus facilement les capitaux nécessaires au développement de l'IA. Mais OpenAI se heurte à de nombreuses oppositions, dont celle du milliardaire Elon Musk, qui a cofondé l'entreprise d'IA il y a environ dix ans.OpenAI veut devenir une société d'intérêt public (public benefit corporation - PBC). L'entreprise souhaite que la participation de l'organisation à but non lucratif dans l'organisation à but lucratif existante prenne la forme d'actions dans la PBC à une juste valeur, qui sera déterminée par des conseillers financiers indépendants. OpenAI vise à supprimer certaines restrictions liées au statut à but non lucratif afin de fonctionner comme une startup à forte croissance.Elon Musk s'oppose catégoriquement au projet d'OpenAI de devenir une société à but lucratif. Selon un rapport du Financial Times, les avocats d'Elon Musk ont contacté les procureurs généraux du Delaware et de Californie pour exiger qu'une grande partie des parts d'OpenAI soit vendue dans le cadre d'une procédure d'enchères ouverte. Elon Musk n'a pas de bonnes relations avec les tribunaux du Delaware, d'où l'intérêt de déplacer la procédure en Californie.Dans la lettre, Marc Toberoff, un avocat d'Elon Musk, explique qu'il écrit au nom des grands investisseurs en IA qui souhaitaient participer à un processus d'appel d'offres ouvert et concurrentiel pour la participation d'OpenAI. Il invite les procureurs à autoriser des investisseurs extérieurs à faire une offre pour la participation de l'organisation à but non lucratif dans OpenAI. Il s'agit d'une demande inhabituelle qui a suscité de nombreuses réactions en ligne.En cas de succès, cela permettrait à un investisseur extérieur de prendre une position importante dans la startup et d'exercer un contrôle sur elle. Bien entendu, cela donnerait également à Elon Musk l'occasion de s'impliquer à nouveau dans OpenAI et d'exercer une influence sur l'entreprise.Selon une personne au fait des plans d'OpenAI, l'entreprise n'a pas l'intention de procéder à une telle vente aux enchères. « Le camp de Musk veut simplement plus de chaos », a ajouté cette personne. Certains experts juridiques indiquent qu'il y a peu de chances que cette demande aboutisse.Elon Musk a cofondé OpenAI avec Sam Altman et neuf autres personnes en 2015. Il a été le principal bailleur de fonds avant de quitter le conseil d'administration en 2018 à la suite d'un conflit avec Sam Altman. OpenAI a lancé une filiale à but lucratif un an plus tard afin de lever des capitaux extérieurs, dont plus de 13 milliards de dollars jusqu'à présent de la part de son plus grand bailleur de fonds, Microsoft. Mais cela donne lieu à une structure complexe.L'organisation à but non lucratif, les employés et les investisseurs possèdent actuellement cette filiale à but lucratif. Plus précisément, l'on distingue OpenAI LP (Limited Partnership), qui est une entité à profit plafonné qui a ouvert l'entreprise aux investisseurs tiers. Ces derniers sont soumis à un rendement plafonné. OpenAI LP est responsable du développement des modèles d'IA, des produits et des solutions. Cependant, cette entité n'est pas autonome.Les activités d'OpenAI LP sont supervisées par le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif (OpenAI inc.) de départ. Cette première restructuration a vu l'arrivée d'investisseurs tels que Microsoft, qui a injecté un milliard de dollars dans OpenAI dès 2019, avant de rallonger de plusieurs milliards de dollars en 2023. Pour rendre les choses plus simples, OpenAI a annoncé en décembre 2024 qu'il va procéder à une nouvelle restructuration en 2025 « La PBC dirigerait et contrôlerait les opérations et les activités d'OpenAI, tandis que l'organisation à but non lucratif poursuivrait des initiatives caritatives dans des secteurs tels que la santé, la science et l'éducation », a écrit l'entreprise dans un billet de blogue en décembre 2024. OpenAI a déclaré que sa structure actuelle comporte des limitations qui l'empêchent de réaliser sa mission. L'entreprise estime que la nouvelle structure l'aiderait à corriger ses problèmes.La conversion en PBC signifierait également que l'entité à but non lucratif renoncerait à gouverner les activités et les opérations d'OpenAI. Une personne au fait de la situation a déclaré que ces pouvoirs pourraient eux-mêmes valoir des milliards de dollars. Marc Toberoff estime qu'une vente aux enchères est le seul moyen de garantir que l'organisation à but non lucratif obtienne la valeur maximale pour ses actifs et qu'elle respecte ses obligations fiduciaires.Cette dernière salve est l'une des nombreuses tentatives d'Elon Musk pour empêcher OpenAI de devenir une société à but lucratif. Par le biais d'une série de poursuites judiciaires, Elon Musk a avancé quelques arguments pour tenter d'affaiblir OpenAI, notamment en déclarant qu'il avait été trompé lors de son investissement initial. Selon lui, il a accepté d'investir dans OpenAI parce qu'il pensait que l'entreprise resterait toujours une entité à but non lucratif.Elon Musk affirme que l'objectif initial d'OpenAI est de développer l'IA en toute sécurité et de la mettre gratuitement à la disposition de tout le monde. Depuis quelques années, il utilise le terme « ClosedAI » pour ridiculiser l'entreprise et alléguer qu'elle a au contraire gardé sa technologie pour elle seule.Malgré le scepticisme des experts juridiques concernant sa victoire dans cette affaire, Elon Musk poursuit ses efforts. Il est connu pour son comportement erratique et si l'IA générative doit être aussi transformatrice que le croit la Silicon Valley, il ne se résoudra pas à perdre. Surtout pas face à une entreprise qu'il a contribué à créer. C'est pourquoi il continue de jeter des spaghettis au mur pour ralentir OpenAI, même après avoir lancé sa propre startup rivale, xAI.Il n'est pas difficile de comprendre comment l'ascension soudaine d'OpenAI avec le lancement de ChatGPT a pu aigrir Elon Musk. La meilleure analogie serait de découvrir que la fille ringarde que vous avez rejetée au lycée a eu un énorme coup de foudre des années plus tard. Il a déclaré que la restructuration ne devrait pas être autorisée, car cela signifierait qu'OpenAI a pu devenir le géant qu'il est aujourd'hui sans avoir payé d'impôts pendant des années.Selon Elon Musk, cela donnerait à OpenAI un avantage injuste par rapport aux startups à but lucratif comme la sienne. Meta, qui met ses modèles en open source, et d'autres parties, dont une organisation à but non lucratif axée sur la sécurité de l'IA, se sont jointes à l'action en justice d'Elon Musk au cours de l'année dernière. Meta a demandé au procureur général de Californie de bloquer le projet d'OpenAI, car cela créerait un dangereux précédent Elon Musk devrait être l'une des personnes les plus influentes de la future administration Trump. Dans cette position, le milliardaire pourrait potentiellement causer des maux de tête à OpenAI par le biais d'enquêtes ou simplement en contrecarrant son influence sur la législation. En outre, OpenAI est confrontée à d'autres vents contraires. Parmi eux, Microsoft, son principal bailleur de fonds, a pris ses distances et construit ses propres modèles d'IA.OpenAI continue d'être mêlée à des batailles juridiques avec des sociétés de médias, dont le New York Times, au sujet d'allégations selon lesquelles il aurait participé à une violation massive des droits d'auteur dans le cadre de l'entraînement de ses modèles. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a été personnellement poursuivi cette semaine par sa propre sœur au sujet d'allégations selon lesquelles il l'aurait agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant.OpenAI maintient que « sa restructuration vise à soutenir sa croissance rapide et à attirer davantage de capitaux, tout en restant fidèle à sa mission originelle ». Mais outre Elon Musk et Meta, cet argument est largement rejeté dans la communauté. OpenAI s'est engagé à devenir une PBC d'ici à deux ans, dans le cadre de son dernier tour de table de 6,6 milliards de dollars en octobre 2024, ce qui lui a permis d'atteindre une valeur de 157 milliards de dollars.Si OpenAI ne le fait pas, les investisseurs pourront récupérer leur argent. OpenAI doit encore résoudre un certain nombre de problèmes, notamment négocier la valeur de l'investissement de Microsoft dans la PBC. Selon une source, la conversion n'est pas imminente et pourrait prendre des mois. OpenAI rejette les accusations d'Elon Musk, affirmant notamment que le milliardaire avait lui aussi envisagé un plan de restructuration similaire pour OpenAI Dans des documents juridiques datant de novembre, l'équipe d'Elon Musk a écrit : « OpenAI et Microsoft exploitent ensemble les dons de Musk pour construire un monopole à but lucratif, un monopole qui vise maintenant spécifiquement xAI, c'est tout simplement trop ».Kathleen Jennings, procureur général du Delaware, où OpenAI est incorporée, a depuis déclaré que son bureau était chargé de s'assurer que la restructuration en une entreprise à but lucratif d'OpenAI était dans l'intérêt public et de déterminer si la transaction se faisait à un prix équitable.L'équipe d'Elon Musk interprète ses propos comme une réprimande de ses efforts pour bloquer la restructuration, et craint qu'elle ne soit adoptée à la hâte. En outre, les avocats d'Elon Musk ont fait valoir que la restructuration d'OpenAI en PBC devrait avoir lieu en Californie, où se trouve le siège de la société.Les avocats d'Elon Musk ont récemment déclaré que « la gestion de l'affaire par le Delaware n'inspirait pas confiance ». Son équipe se méfie des autorités du Delaware après qu'un juge de l'État a rejeté en décembre 2024 une proposition de rémunération de 56 milliards de dollars pour le patron de Tesla.Si OpenAI est contraint de rester une organisation à but non lucratif, il aura du mal à lever les fonds nécessaires pour participer à la course à l'IA. La structure actuelle d'OpenAI est complexe, alors que la plupart des investisseurs veulent une voie claire pour obtenir un retour sur investissement.xAI d'Elon Musk s'est efforcée de rattraper son retard grâce aux milliards de dollars qu'il a levés et qui ont servi à mettre à l'échelle une grappe massive de superordinateurs pour la formation des modèles, et parce qu'Elon Musk possède X (ex-Twitter), il a pu intégrer le chatbot de xAI dans le réseau social.