L'entreprise chinoise Tencent affirme qu'elle n'est pas une entreprise militaire chinoise et qu'elle est prête à poursuivre le ministère américain de la défense si elle n'est pas retirée d'une liste noire

Cette annonce est faite par Tencent Holdings Limited (la « Société », avec ses filiales, le « Groupe ») sur une base volontaire.



La société a noté que le ministère américain de la défense a prévu de publier l'avis de disponibilité de la désignation des entreprises militaires chinoises le 7 janvier 2025 (heure américaine). Conformément à l'avis, le secrétaire adjoint à la défense a inclus la société dans la liste des sociétés militaires chinoises (la « liste CMC »).



La société n'étant ni une entreprise militaire chinoise ni un contributeur à la fusion militaire et civile de la base industrielle de défense chinoise, elle estime que son inclusion dans la liste CMC est une erreur. Contrairement à d'autres listes tenues par le gouvernement américain dans le cadre de sanctions ou de mesures de contrôle des exportations, l'inscription sur la liste CMC ne concerne que les marchés publics de la défense américaine, ce qui n'affecte pas les activités du groupe.



La liste CMC est également distincte de la liste des complexes militaro-industriels chinois non-SDN (liste NS-CMIC) tenue par l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, et l'inclusion dans la liste CMC ne concerne que les marchés de défense américains, ce qui n'affecte pas les activités du groupe. L'inscription sur la liste CMC n'interdira à aucune personne (autre que le ministère de la défense) d'entretenir des relations commerciales avec la société, y compris

d'effectuer des transactions sur les titres de la société.



La société a l'intention d'engager une procédure de réexamen pour corriger cette erreur. Au cours de cette procédure, elle engagera des discussions avec le ministère américain de la défense pour résoudre tout malentendu et, si nécessaire, engagera une procédure judiciaire pour retirer la société de la liste CMC. La société fera d'autres annonces le cas échéant. Cette annonce est faite par Tencent Holdings Limited (la « Société », avec ses filiales, le « Groupe ») sur une base volontaire.La société a noté que le ministère américain de la défense a prévu de publier l'avis de disponibilité de la désignation des entreprises militaires chinoises le 7 janvier 2025 (heure américaine). Conformément à l'avis, le secrétaire adjoint à la défense a inclus la société dans la liste des sociétés militaires chinoises (la « liste CMC »).La société n'étant ni une entreprise militaire chinoise ni un contributeur à la fusion militaire et civile de la base industrielle de défense chinoise, elle estime que son inclusion dans la liste CMC est une erreur. Contrairement à d'autres listes tenues par le gouvernement américain dans le cadre de sanctions ou de mesures de contrôle des exportations, l'inscription sur la liste CMC ne concerne que les marchés publics de la défense américaine, ce qui n'affecte pas les activités du groupe.La liste CMC est également distincte de la liste des complexes militaro-industriels chinois non-SDN (liste NS-CMIC) tenue par l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, et l'inclusion dans la liste CMC ne concerne que les marchés de défense américains, ce qui n'affecte pas les activités du groupe. L'inscription sur la liste CMC n'interdira à aucune personne (autre que le ministère de la défense) d'entretenir des relations commerciales avec la société, y comprisd'effectuer des transactions sur les titres de la société.La société a l'intention d'engager une procédure de réexamen pour corriger cette erreur. Au cours de cette procédure, elle engagera des discussions avec le ministère américain de la défense pour résoudre tout malentendu et, si nécessaire, engagera une procédure judiciaire pour retirer la société de la liste CMC. La société fera d'autres annonces le cas échéant.

En début du mois de janvier 2025, le ministère américain de la défense a ajouté un nouveau groupe d'entreprises à sa liste noire des entreprises militaires chinoises. Cette liste identifie 134 entreprises chinoises comme "entreprises militaires chinoises", dont CATL, COSCO, Changxin Memory Technologies et Autel Robotics. L'un des ajouts le plu surprenant est l'ajout de l'entreprise Tencent , qui opère dans des secteurs tels que le divertissement ou la technologie, sans lien direct évident avec des activités militaires.Bien que l'inscription sur cette liste ne soit pas assortie de sanctions, elle a un impact sur la réputation et vise à décourager les investisseurs américains. En outre, cette liste se veut un instrument pour limiter l’accès de ces entreprises aux technologies et marchés américains. Tencent a qualifié cette désignation de "" et a depuis fait une déclaration complète, indiquant son intention de "".Les entreprises figurant sur la liste sont soupçonnées d'être contrôlées par l'Armée populaire de libération ou de lui apporter un soutien, ce que Tencent continue de réfuter. "", peut-on lire dans la déclaration de Tencent.Bien que les origines de la liste proviennent d'un ordre exécutif émis par Donald Trump au cours de son premier mandat, qui a eu pour résultat de bloquer les entreprises américaines d'investir dans certaines entreprises chinoises, cette liste spécifique n'empêche personne de faire des affaires avec Tencent en dehors du ministère de la défense américaine.", note le communiqué. "Après l'inscription de Tencent sur la liste, ses actions ont chuté de 7 % à Hong Kong, ce qui a eu un impact négatif démontrable. Tencent souhaite donc que son inscription soit réexaminée et est prête à entamer une procédure judiciaire si l'"" n'est pas corrigée dans le cadre de la procédure de réexamen. Au cours de la procédure, déclare Tencent, elle engagera des discussions avec le ministère américain de la défense pour résoudre tout malentendu et, si nécessaire, entamera une procédure judiciaire pour retirer l'entreprise de la liste CMC.D'autres entreprises chinoises ont réussi à négocier leur retrait de la liste, notamment Xiaomi Corporation, une entreprise d'électronique surtout connue pour la fabrication de smartphones, qui a été retirée de la liste en 2021.Tencent, l'une des plus grandes entreprises au monde et grand éditeur de jeux vidéo, fait beaucoup d'affaires aux États-Unis et dans le monde entier. Il possède Riot Games, Funcom et Grinding Gear Games, qui vient de lancer Path of Exile 2 en accès anticipé en décembre. Il possède également des participations dans Epic, Larian, FromSoftware, Paradox, Frontier, Roblox Corporation, Ubisoft - en bref, si vous jouez à un jeu, il y a de fortes chances que Tencent soit impliqué.Fait intéressant, un rapport de 2023 a révélé que les entreprises chinoises détenaient plus de brevet d'IA que les sociétés américaines. Les données révélaient que les brevets d'IA de Tencent sont passés de 711 en 2017 à plus de 9 000 en 2021, ce qui en fait la plus grande plateforme de détenteurs de brevets d'IA. Tencent a été suivi de près par Baidu, un moteur de recherche qui a vu ses chiffres passer de 1 134 en 2017 à 9 504 en 2021, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur de brevets. Par rapport aux entreprises chinoises, l'entreprise américaine IBM et l'entreprise sud-coréenne Samsung étaient loin derrière. IBM a ajouté 4 422 brevets d'IA en 5 ans, tandis que Samsung n'a pu ajouter que 3 572 brevets.Voici l'annonce de Tencent :Pensez-vous que cette réponse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?