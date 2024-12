En effet, en novembre 2024, la société a fait du zèle pour Poutine et a été la cible de vives critiques après la publication de rapports révélant qu' Apple avait imposé la censure russe en supprimant près de 60 applications VPN de son App Store russe entre le 4 juillet et le 18 septembre. Une mesure qui porte à 98 le nombre total d'applications VPN indisponibles dans le pays, soit bien plus que les 25 services VPN demandés par les autorités russes, a rapporté GreatFire, une organisation qui surveille la censure en ligne.Contacté par RSF, le représentant d'Apple a nié avoir retiré de manière proactive des applications VPN de l'App Store, mais a déclaré que le non-respect des lois locales russes « pourrait signifier qu'Apple ne serait plus en mesure d'exploiter un App Store ou de distribuer du contenu dans le pays ».Le représentant a ajouté que le gouvernement américain avait encouragé les entreprises à continuer à mettre des services de communication à la disposition des Russes « parce que les principes démocratiques sont mieux soutenus par la disponibilité de ces services ».Apple continue de prospérer en Russie, malgré les sanctions occidentales, grâce aux importations indirectes d'iPhone, dont les ventes ont constitué 12 % du marché russe des smartphones cette année, a déclaré RSF. Sa « conformité aux ordres arbitraires d'un État autoritaire remet en question son engagement public en faveur de la liberté d'information », qui figure dans une déclaration adoptée en 2020, poursuit RSF.« La soumission d'Apple à la censure russe compromet gravement l'accès des citoyens russes à une information fiable et indépendante », a déclaré RSF, exhortant Apple à « faire preuve de plus de fermeté » à l'égard des censeurs russes.Selon GreatFire, Apple a également supprimé de sa liste de podcasts les applications de rencontres LGBT et les sources d'information indépendantes The Insider, Meduza, BBC News Russian, Holod et la station de radio Ekho Moskvy.Rappelons toutefois qu' Apple s'est déjà vu infliger une amende de 17 millions de dollars par la Russie pour avoir enfreint les lois antitrust du pays, en obligeant les développeurs à n'accepter les paiements que sur son propre Apple Store. Reporters sans frontières , GreatFireQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision d'Apple crédible ou pertinente ?