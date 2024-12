Pat Gelsinger part à la retraite avec un dernier pactole de 10 millions de dollars

Une crise majeure secoue la société

Une stratégie au cœur de la poursuite judiciaire

Cette action coïncide avec les efforts déployés par le fabricant de puces pour regagner la confiance de ses actionnaires après avoir échoué dans la mise en œuvre d'un plan de redressement dirigé par Gelsinger. Ce dernier, qui compte plus de 30 ans d'expérience au sein de l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, a brusquement démissionné de son poste de PDG et de membre du conseil d'administration début décembre , après que l'entreprise a annoncé une perte trimestrielle record de 16,6 milliards de dollars pour son troisième trimestre, avec des pertes liées aux efforts de redressement.Pat Gelsinger a été nommé PDG d'Intel en février 2021. Cependant, depuis qu'il a pris ses fonctions, les actions d'Intel ont chuté d'environ 60 %. En août 2024, Intel a connu sa pire journée à Wall Street depuis 50 ans , atteignant 21,48 $, son plus bas niveau depuis 2013. La capitalisation boursière de l'entreprise était inférieure à 100 milliards de dollars. En octobre, Intel a enregistré une perte trimestrielle de 16,6 milliards de dollars, soit la plus importante perte nette de ses 56 années d'existence. Son chiffre d'affaires pour le trimestre était de 13,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente.Le 2 décembre 2024, Intel a annoncé que le PDG Pat Gelsinger, 63 ans, a pris sa retraite le 1décembre. Pat Gelsinger a également quitté le conseil d'administration à la même date. L'annonce précise que le directeur financier d'Intel, David Zinsner, et la directrice générale d'Intel Products, Michelle Johnston Holthaus, sont chargés d'assurer l'intérim en tant que co-directeurs généraux pendant que le conseil d'administration de l'entreprise recherche un remplaçant à Pat Gelsinger. Frank Yeary, membre de longue date du conseil d'administration depuis mars 2009, est désormais le président exécutif par intérim du conseil d'administration.Pat Gelsinger, quant à lui, se retire avec joli pactole. Selon les termes de l'accord de retraite et de séparation conclu avec Intel, Pat Gelsinger a droit à plusieurs paiements au cours des 18 prochains mois. Pat Gelsinger recevra une indemnité de départ de base de 1,875 million de dollars, soit l'équivalent de 18 mois de son salaire annuel de 1,25 million de dollars. Il recevra une prime égale à 1,5 fois sa prime annuelle cible, soit environ 5,16 millions de dollars.Un bonus proportionnel basé sur les performances d'Intel en 2024 pourrait ajouter 3,15 millions de dollars, en fonction des résultats de l'entreprise. Au total, Pat Gelsinger peut prétendre à une l'indemnité de départ s'élevant à 10,18 millions de dollars. Enfin, l'accord conclu par les deux parties comprend une renonciation aux réclamations, ce qui signifie que « Pat Gelsinger a renoncé à toute action en justice future contre Intel en échange d'une indemnité de départ ».Une indemnité de 10 millions de dollars pour le PDG d'une entreprise pesant 103 milliards de dollars pourrait être jugée dérisoire, mais il convient de noter que la capitalisation boursière d'Intel était bien supérieure au double lorsque Pat Gelsinger a pris la tête de l'entreprise en 2021.Cela dit, le fondateur de WeWork, Adam Neumann, a obtenu une indemnité de départ de plus de 400 millions de dollars, tandis que l'ancienne PDG de Yahoo, Marissa Mayer, est partie avec 54,9 millions de dollars en 2016, tous deux laissant leurs entreprises respectives dans un état moins que satisfaisant à l'époque.Selon un rapport, Pat Gelsinger a été évincé après que le conseil d'administration a perdu confiance dans ses projets d'amélioration d'Intel. Il aurait eu la possibilité de se retirer ou d'être démis de ses fonctions, et il a choisi de se retirer. Son mandat a été marqué par des pertes financières croissantes, des changements de direction et une intensification de la concurrence, notamment de la part de Nvidia, qui domine le marché des puces de pointe destinées à l'IA. Intel a vu sa valorisation chuter de quelque 30 % au début du mois d'août 2024 à la suite de mauvais résultats financiers ; l'entreprise a révélé une perte nette de 1,6 milliard de dollars, contre un bénéfice de 1,5 milliard de dollars l'année précédente. En conséquence, la société a licencié 15 % du personnel, soit 15 000 personnes, pour réduire ses coûts. Par la suite, Intel a enregistré des pertes nettes s'élevant à 16,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.Le troisième trimestre 2024 a tout simplement été le pire de l'histoire du fabricant de puces. Des performances catastrophiques qui se constatent aussi à la bourse. Les actions d'Intel ont bondi à l'annonce du départ de Pat Gelsinger, mais elles se sont ensuite stabilisées à peu près au même niveau qu'avant l'annonce ; montrant l'incertitude persistante quant à l'avenir de l'entreprise, qui poursuit sa transition vers un modèle de fabrication de puces par des fonderies.Pour rester compétitif dans ce domaine, Pat Gelsinger avait annoncé qu'Intel allait se séparer d'Intel Foundry en tant que filiale indépendante au sein d'Intel, tandis que la construction d'usines de fabrication de puces en Allemagne et en Pologne a été suspendue. Il avait déclaré : « le conseil d'administration et moi-même avons convenu qu'il nous restait beaucoup de travail à accomplir pour améliorer notre efficacité, notre rentabilité et notre compétitivité sur le marché ».Toutefois, Gelsinger, Zinsner et d'autres dirigeants de l'entreprise ont trompé les actionnaires sur les performances financières de l'unité de fonderie, selon la plainte. Les deux dirigeants ont indiqué que l'unité de fonderie était un « vent arrière important » pour les activités d'Intel dans diverses déclarations et documents déposés par la société, y compris lors du rapport sur les résultats de l'année 2023 du fabricant de puces, selon la plainte.Pourtant, dans une révision rétrospective des comptes de l'entreprise déposée en avril, le fabricant de puces a révélé qu'Intel Foundry était l'un de ses principaux centres de coûts (la division perdant 7 milliards de dollars en 2023, selon le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission). La refonte a fait chuter les actions d'Intel de 9,2 % à l'époque, selon la plainte. La nouvelle a également été suivie d'un recours collectif alléguant que les actionnaires avaient été trompés sur les pertes liées à son activité Foundry.En conséquence, le fabricant de puces « a été et continuera d'être exposé à des pertes importantes en raison des actes répréhensibles dénoncés dans le présent document, mais le conseil d'administration n'a pas fait en sorte que la société prenne des mesures pour recouvrer les dommages qu'elle a subis et qu'elle continuera de subir de ce fait », affirme le recours dérivé des actionnaires de décembre.Outre Zinsner et Gelsinger, la plainte cite comme défendeurs plusieurs membres actuels et anciens du conseil d'administration. Parmi les autres défendeurs figure Lip-Bu Tan, un ancien membre du conseil d'administration qui a brusquement quitté son poste en août en raison de préoccupations liées au plan de redressement de Gelsinger, selon un rapport publié à l'époque par Reuters et cité par la plainte.Le fabricant de semi-conducteurs est resté concentré sur ses activités de fonderie après le changement de direction. Intel cherche toujours à devenir une « fonderie de classe mondiale », a déclaré Zinsner lors d'une conférence quelques jours après sa nomination au poste de CEO par intérim. Il est donc probable que le successeur permanent de Gelsinger au poste de PDG disposera de « certaines capacités » dans le domaine de la fonderie, avait-il déclaré à l'époque.Source : plainte Que pensez-vous des actions en justice lancées par les investisseurs ?Quels mécanismes pourraient être mis en place pour garantir une meilleure responsabilité des dirigeants face à leurs décisions stratégiques ?Dans quelle mesure est-il juste de demander la restitution de salaires et primes plusieurs années après leur versement ?Les actionnaires doivent-ils avoir plus de pouvoir pour évaluer et sanctionner les dirigeants en cas de mauvaise gestion ?Cette affaire pourrait-elle inciter d’autres entreprises à revoir leurs politiques de rémunération des cadres ?