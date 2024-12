Photobucket déclenche la colère des utilisateurs avec sa politique en matière d'IA

Photobucket risque de lourdes amendes si un jury se range du côté des plaignants

Envoyé par Mac Pierce Envoyé par

Lorsqu'il a encouragé ses clients à télécharger leurs photos, Photobucket ne les a jamais prévenus qu'il pourrait un jour se les approprier à des fins de données biométriques ou d'apprentissage automatique. Au contraire, Photobucket a dit aux utilisateurs qu'il s'agissait d'un service de stockage dans le cloud pour les clients qui souhaitaient voir leurs photos en ligne, et il a promis à plusieurs reprises aux utilisateurs de respecter leurs droits sur leurs données et leur propriété intellectuelle et d'être un gestionnaire responsable des photographies qui lui sont confiées.



Photobucket également accusé de campagne de fraude et de coercition

Photobucket est une plateforme d'hébergement permettant aux utilisateurs de stocker des photos et des vidéos en ligne. Avec Photobucket, les utilisateurs peuvent sauvegarder, modifier, titrer et étiqueter, organiser et partager leurs souvenirs avec tous leurs amis, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. Photobucket est disponible sur iOS, Android et ordinateur de bureau. Toutefois, le service s'est attiré la foudre de ses utilisateurs avec sa dernière politique.Le mercredi 18 décembre 2024, des utilisateurs de Photobucket ont intenté une action collective fédérale contre Photobucket devant le tribunal fédéral du district du Colorado. Selon cette plainte, Photobucket a violé les lois sur la protection de la vie privée et la propriété intellectuelle en entraînant des systèmes d'IA (des outils de reconnaissance biométrique et faciale et des générateurs de deepfake) sur 13 milliards de photos de clients sans leur autorisation.En avril 2024, il a été rapporté que Photobucket était en pourparlers avec des entreprises d' IA générative afin de leur accorder une licence sur son contenu pour l'entraînement d'algorithmes. Le PDG de Photobucket, Ted Leonard, a déclaré qu'il était en pourparlers avec « plusieurs entreprises technologiques » pour fournir une licence sur les 13 milliards de photos et de vidéos du site, pour permettre la formation des modèles de conversion de texte en image.La proposition de recours collectif vise à empêcher Photobucket de vendre les données de ses utilisateurs pour former les modèles d'IA sans avoir obtenu leur consentement écrit. Elle affirme que Photobucket a violé, intentionnellement ou par négligence, des lois strictes sur la protection de la vie privée dans des États tels que l'Illinois, New York et la Californie, en affirmant qu'il ne peut pas déterminer de manière fiable la géolocalisation des utilisateurs.En plus des préoccupations des utilisateurs concernant les données biométriques, ils craignent que l'entraînement de l'IA sur leurs images Photobucket ne permette aux modèles d'IA de créer plus facilement des « deepfakes » convaincants à partir de leurs images ou de régurgiter potentiellement leurs images.Photobucket est un géant déchu d'Internet. Au début des années 2000, la plateforme d'hébergement de photos et de vidéos comptait 70 millions d'utilisateurs, un nombre qui a chuté à deux millions, mais l'essor de l'IA générative a offert une bouée de sauvetage à l'entreprise basée dans le Colorado.Le litige pourrait protéger deux groupes distincts. Le premier groupe comprend tous ceux qui ont téléversé une photo sur Photobucket depuis sa création en 2003 jusqu'au 1er mai 2024. Le second groupe, potentiellement plus important, comprend les non-utilisateurs figurant sur les images téléchargées sur Photobucket, dont les données biométriques auraient été vendues sans leur consentement. Ce qui expose Photobucket à des sanctions sévères.Parmi les plaignants figure la mère d'un mineur dont les données biométriques ont été collectées. L'artiste de Chicago Mac Pierce est le principal plaignant, aux côtés de trois autres plaignants nommés et d'un groupe de millions de clients de Photobucket, ainsi que de personnes apparaissant sur des photos téléchargées sur le site Web, qui n'ont jamais ouvert de compte et n'ont aucun moyen de refuser que leurs images fassent l'objet d'un accord de licence.Photobucket a confirmé que les données d'au moins un utilisateur de l'Illinois pourraient avoir déjà été vendues pour entraîner l'IA. L'action en justice affirme que « la plupart des utilisateurs éligibles à l'action collective n'ont probablement appris le comportement que longtemps après la date à laquelle Photobucket a commencé à vendre, concéder sous licence et/ou divulguer à des tiers les données biométriques des membres du recours collectif ».Photobucket risque de lourdes amendes si un jury statue que le site s'est injustement enrichi en violant ses contrats d'utilisation et en collectant illégalement des données biométriques sans le consentement des utilisateurs. Jusqu'à 100 millions d'utilisateurs pourraient se voir attribuer des dommages-intérêts punitifs d'un montant inouï. Et le site pourrait payer une amende d'environ 5 000 $ par « violation délibérée ou inconsidérée » de différentes lois.Si une partie substantielle de la collection de plus de 13 milliards de photos de Photobucket est jugée illicite, les amendes pourraient s'accumuler rapidement. En octobre 2024, Photobucket a estimé qu'environ la moitié de ses 13 milliards d'images est publique et éligible à une licence d'AI.Les plaignants ont laissé leurs comptes en veille après que la popularité de Photobucket a décliné à la suite de l'apogée de MySpace. Ils accusent le site d'avoir lancé une campagne de fraude et de coercition cachée derrière des courriels « inoffensifs » promettant de sauvegarder les données des client, mais dont l'objectif réel serait d'effrayer le plus grand nombre possible d'utilisateurs inactifs pour qu'ils acceptent les conditions de service mises à jour.Selon la plainte, les « courriels coercitifs » incitent les utilisateurs à se connecter à leur compte et à accepter les conditions de service mises à jour, qui comprenaient des dispositions relatives à l'octroi de licences sur le contenu des utilisateurs. Les plaignants ajoutent que Photobucket considère l'absence de réponse comme un consentement implicite. Ils demandent une ordonnance du tribunal pour bloquer le système de licence de contenu de Photobucket.L'action en justice vise également à obtenir des dommages-intérêts de la part d'entreprises d'IA inconnues qui auraient acheté les données pour entraîner des modèles d'IA . Diverses lois nationales sur la protection de la vie privée exigent non seulement que ces entreprises obtiennent le consentement des utilisateurs pour les données biométriques, mais aussi qu'elles expliquent clairement à chaque utilisateur comment leurs données seront utilisées.À ce stade, on ne sait pas exactement qui sont les clients de Photobucket, mais les utilisateurs espèrent les découvrir par le biais d'une enquête judiciaire. « Les clients de Photobucket méritent de pouvoir contrôler la manière dont leurs données sont utilisées, et par qui. Et s'il y a de l'argent à faire avec les données des gens, les gens devraient absolument partager les profits », a déclaré Mike Kanovitz, un avocat représentant les plaignants.Source : document de la plainte (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'usage fait par Photobucket des données de ses utilisateurs ?