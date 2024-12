La première poursuite pour fraude fiscale centrée uniquement sur les crypto-monnaies

Le minage de bitcoins utilise la même quantité d'énergie que l'Argentine

Le Texas étudie un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de bitcoins

Les Stablecoins ont permis de réaliser 40 milliards de dollars de cryptocriminalité depuis 2022



Volume des transactions illicites par catégorie de crime et par type d'actif, 2023

Selon les documents judiciaires et les déclarations faites au tribunal, entre 2017 et 2019, Frank Richard Ahlgren III, a rempli de fausses déclarations de revenus qui ont sous-déclaré ou n'ont pas déclaré la vente de bitcoins d'une valeur de 4 millions de dollars dans lesquels il a réalisé des gains substantiels. Tous les contribuables sont tenus de déclarer le produit de la vente et les gains ou pertes résultant de la vente de crypto-monnaies, telles que le bitcoin, dans une déclaration de revenus.Ahlgren a été l'un des premiers investisseurs en bitcoins et a acheté des bitcoins dès 2011. En 2015, Ahlgren a acheté environ 1 366 bitcoins en utilisant ses comptes chez Coinbase. Le prix le plus élevé des bitcoins vendus cette année-là était d'environ 495,56 dollars. En octobre 2017, Ahlgren a vendu environ 640 bitcoins à environ 5 807,53 dollars par bitcoin pour un total de 3,7 millions de dollars, et a utilisé le produit de la vente pour acheter une maison à Park City, dans l'Utah. La plupart des bitcoins utilisés pour acheter la maison provenaient de bitcoins qu'Ahlgren avait achetés en 2015 en utilisant son compte Coinbase.Pourtant, au moment de préparer sa déclaration de revenus fédérale pour 2017, Ahlgren a menti à son comptable en présentant un faux résumé de ses gains et de ses pertes résultant de la vente de ses bitcoins. Pour dissimuler l'ampleur de ses gains, Ahlgren a prétendu avoir acheté les bitcoins à des prix beaucoup plus élevés qu'il ne l'avait fait en réalité - en effet, les prix d'achat déclarés étaient supérieurs au prix de vente le plus élevé des bitcoins sur le marché avant l'achat de la maison dans l'Utah. Ahlgren a ensuite rempli une fausse déclaration fédérale d'impôt sur le revenu pour 2017, qui gonflait considérablement le coût de base des bitcoins, sous-estimant ainsi son véritable gain en capital provenant de la vente des bitcoins.En 2018 et 2019, Ahlgren a vendu des bitcoins pour plus de 650 000 dollars et n'a pas du tout déclaré ces ventes dans ses déclarations de revenus de 2018 et 2019. Au cours de ces années, Ahlgren a pris plusieurs mesures sophistiquées pour tenter de dissimuler ses transactions sur la blockchain bitcoin en déplaçant ses bitcoins dans plusieurs portefeuilles, en rencontrant un individu en personne pour échanger des bitcoins contre de l'argent et en utilisant des mélangeurs, qui sont conçus pour dissimuler la personne qui a effectué la transaction en question. En effet, en mai 2014, Ahlgren avait publié sur un blog sa connaissance des mixers comme moyen d'ajouter l'anonymat aux transactions en bitcoins. Au total, la perte fiscale résultant de la conduite d'Ahlgren s'élève à plus d'un million de dollars.« Frank Ahlgren III a gagné des millions en achetant et en vendant des bitcoins », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Stuart Goldberg, de la division fiscale du ministère de la justice. « Mais au lieu de payer les impôts qu'il savait devoir, il a menti à son comptable sur l'ampleur d'une grande partie de ses gains et a cherché à dissimuler une autre partie de ses profits grâce à des techniques sophistiquées conçues pour masquer ses transactions sur la blockchain de bitcoins. Cette conduite lui vaut aujourd'hui une peine de deux ans d'emprisonnement ».« Ahlgren purgera une peine parce qu'il croyait que ses transactions en crypto-monnaies étaient intraçables. Cette affaire démontre que personne n'est au-dessus de la loi. Mon équipe à l'IRS Criminal Investigation a l'expertise et les outils pour traquer l'activité financière, qu'il s'agisse de dollars, de pesos ou de crypto-monnaies », a déclaré l'agent spécial intérimaire en charge Lucy Tan de l'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) du bureau local de Houston. « Cette affaire est la première poursuite pour fraude fiscale centrée uniquement sur les crypto-monnaies. Les prix des crypto-monnaies étant élevés, la tentation de ne pas payer d'impôts sur leur vente l'est tout autant. Évitez la tentation et évitez la prison fédérale ».En plus de sa peine d'emprisonnement, le juge Robert Pitman du tribunal de district de l'ouest du Texas a ordonné à Ahlgren de purger une année de liberté surveillée et de verser 1 095 031 dollars de dédommagement aux États-Unis.Cette condamnation intervient alors que l'IRS intensifie ses efforts pour lutter contre l'évasion fiscale dans l'industrie des cryptomonnaies, évaluée à plusieurs billions de dollars (1 billion étant 1 000 milliards). Plus tôt cette année, le Federal News Network a rapporté que l'IRS enquêtait sur 400 cas, pour lesquels l'IRS a recommandé des poursuites dans plus de la moitié d'entre eux.Une autre initiative, baptisée « Opération trésor caché », vise actuellement à former les employés de l'IRS à « trouver les contribuables qui ne déclarent pas leurs actifs numériques dans leur déclaration d'impôts ». Mais un organisme de surveillance de l'agence affirme que cette campagne est davantage axée sur l'acquisition d'outils et la formation que sur l'application de la législation.Le cours du bitcoin étant plus élevé que jamais, alors que Donald Trump promet d'être un « président pro-crypto », l'intérêt pour les crypto-monnaies est sans doute à son plus haut niveau.Le minage de Bitcoin est un processus complexe qui nécessite des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques. Cependant, cette activité a un coût énergétique élevé. Selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la consommation mondiale d’énergie liée au minage de Bitcoin a augmenté de 34 fois entre 2015 et 2023 , atteignant 121 térawattheures (TWh) d’énergie annuellement. Cela équivaut à la consommation d’un pays comme l’Argentine.Cette réalité, selon António Guterres, secrétaire général des Nations unies, « met en évidence l'impact environnemental direct de notre dépendance accrue aux outils numériques - depuis l'épuisement des matières premières, l'utilisation de l'eau et de l'énergie, la qualité de l'air, la pollution et la production de déchets. Ces effets sont accentués par les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'internet des objets. »Rebeca Grynspan, directrice de la CNUCED, partage cet avis : « L'économie numérique, souvent louée pour sa nature virtuelle et intangible, a créé l'illusion d'un monde débarrassé des déchets matériels. Toutefois, le rapport sur l'économie numérique 2024 révèle clairement la fausseté de cette perception ».Le Texas, souvent perçu comme un État pionnier en matière d’innovation et d’autonomie économique, a franchi une nouvelle étape avec un projet de loi visant à créer une « réserve stratégique de Bitcoin » . Cette initiative, introduite à la Chambre des représentants du Texas, reflète une ambition claire : positionner l’État comme un acteur majeur dans l’économie des cryptomonnaies.Cependant, l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin n’est pas sans controverse. Premièrement, la volatilité inhérente au Bitcoin constitue une préoccupation majeure. Contrairement à l’or, qui reste relativement stable, le Bitcoin est sujet à des fluctuations massives, comme en témoignent ses variations spectaculaires de prix au cours des dernières années. Si le prix chute, les pertes pourraient peser lourdement sur les finances publiques.Deuxièmement, la régulation des cryptomonnaies est encore embryonnaire et sujette à de possibles restrictions futures, tant au niveau fédéral qu’international. Une telle incertitude réglementaire expose le Texas à des risques juridiques et économiques imprévus. Enfin, l’adoption du Bitcoin comme actif stratégique pourrait alimenter des tensions politiques, en particulier avec un gouvernement fédéral plus sceptique sur les cryptomonnaies.Les stablecoins, des cryptomonnaies liées à une valeur stable comme le dollar américain, ont gagné en popularité mais ont également été utilisés de manière disproportionnée dans des activités illicites. Selon un rapport de Chainalysis , ces stablecoins ont été impliqués dans 70 % des transactions d'escroquerie en cryptomonnaie en 2023, représentant un total de 40 milliards de dollars sur les années 2022 et 2023. L'évasion des sanctions a été la principale catégorie de criminalité, avec 83 % des paiements en cryptomonnaie vers des pays sanctionnés et 84 % vers des individus et entreprises spécifiquement sanctionnés. Tether, le stablecoin le plus populaire, a été particulièrement mis en avant, notamment dans des escroqueries de type « Pig butchering ». Bien que Tether ait la capacité de geler des fonds criminels, les données indiquent que son impact est limité face à l'ampleur des transactions illicites en stablecoins.Jusqu'en 2021, le bitcoin a régné en maître en tant que cryptomonnaie de prédilection des cybercriminels, probablement en raison de sa grande liquidité. Mais la situation a changé au cours des deux dernières années, les stablecoins représentant désormais la majorité du volume des transactions illicites. Ce changement s'accompagne également d'une augmentation récente de la part des stablecoins dans l'ensemble de l'activité cryptographique, y compris l'activité légitime. Cependant, la prédominance des stablecoins n'est pas le cas pour toutes les formes de criminalité basées sur les cryptomonnaies.Certaines formes d'activités illicites liées aux crypto-monnaies, telles que les ventes sur le marché du darknet et l'extorsion par ransomware, se déroulent encore principalement en bitcoins. D'autres, comme l'escroquerie et les transactions associées à des entités sanctionnées, se sont déplacées vers les stablecoins. Il se trouve que ces formes de criminalité cryptographique sont les plus importantes en termes de volume de transactions, ce qui explique la tendance générale.Sources : ministère de la justice La fraude fiscale dans les cryptomonnaies est-elle une conséquence directe du manque de réglementation dans ce domaine ?Les sanctions actuelles sont-elles suffisantes pour dissuader ce type de comportement ?Jusqu’à quel point la complexité technique des cryptomonnaies peut-elle être utilisée comme une excuse légitime ou comme une couverture pour la fraude ?Faut-il repenser le cadre fiscal actuel pour mieux intégrer les actifs numériques comme les cryptomonnaies ?Les outils avancés comme les mixers ou les transactions peer-to-peer doivent-ils être davantage surveillés, ou est-ce une atteinte à la liberté financière ?Les plateformes comme Coinbase ou Binance devraient-elles avoir des obligations plus strictes en matière de partage de données avec les autorités fiscales ?