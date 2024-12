Rappel sur les revendications de Craig Wright et ses démêlées avec la justice

Craig Wright condamné pour outrage au tribunal et à payer une forte amende

Tant dans son témoignage écrit que dans les jours de témoignage oral en contre-interrogatoire, je suis entièrement convaincu que le Dr Wright a menti à la cour de manière extensive et répétée.La plupart de ses mensonges concernaient les documents qu'il avait falsifiés et qui étaient censés étayer sa demande. Tous ses mensonges et documents falsifiés visaient à étayer son plus gros mensonge : sa prétention à être Satoshi Nakamoto

Craig Wright refuse d'abandonner la partie et annonce son intention de faire appel

Craig Steven Wright, informaticien et homme d'affaires australien, a publiquement affirmé être la personne se cachant derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto , reconnu par tous comme étant l'inventeur du bitcoin. Il a par la suite revendiqué des droits de propriété intellectuelle associés au bitcoin. Cependant, les affirmations de Craig Wright ont été largement considérées comme par la communauté des cryptomonnaies. Et il n'a pas su le prouver lui-même.En mars 2024, le juge James Mellor de la Haute Cour britannique a statué que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto . Le juge britannique déclare que « le créateur autoproclamé du bitcoin a menti à plusieurs reprises pour étayer sa demande ». La Cour ajoute que Craig Wright a menti sur son rôle, déployant à grande échelle des documents falsifiés maladroitement. Pour beaucoup, Craig Wright tente de s'emparer du butin en bitcoin de Satoshi Nakamoto.Le véritable Satoshi Nakamoto est probablement un milliardaire, car les données de la blockchain suggèrent qu'il possède un million de bitcoins. Le bitcoin se négocie actuellement à plus de 95 000 $ sur le marché, ce qui signifie Satoshi Nakamoto a potentiellement une valeur nette de plus de 95 milliards de dollars. Cependant, l'éthique décentralisée du bitcoin s'oppose directement au contrôle monopolistique que Craig Wright cherche à instaurer de force.Après que le tribunal a statué que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto, l'information a reçu l'ordre de cesser d'intenter des actions en justice contre les principaux développeurs de bitcoins, mais il est allé à l'encontre de cette ordonnance en octobre en intentant des actions en justice contre certains des développeurs du bitcoin pour un montant de plus de 1 200 milliards de dollars, au titre de « ses prétendus droits de propriété intellectuelle liés au bitcoin ».Selon Jonathan Hough KC, avocat de la Crypto Open Patent Alliance (COPA), un groupe à but non lucratif comprenant des entreprises de cryptomonnaies qui a intenté l'action contre Craig Wright, ce dernier a également répété qu'il est Satoshi Nakamoto.Le jeudi 19 décembre 2024, Craig Wright a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation d'outrage au tribunal. La Cour l'a condamné à 12 mois de prison, avec un sursis de deux ans. Il doit payer 145 000 livres sterling (plus de 180 000 dollars) de frais dans un délai de quinze jours et sa demande a été annulée. Cela signifie que si Craig Wright continue de prétendre qu'il a inventé le bitcoin, il risque d'être emprisonné ou voir sa sentence s'alourdir encore.Craig Wright est originaire d'Australie, mais vit au Royaume-Uni. Toutefois, Craig Wright, qui a comparu par vidéoconférence, a refusé de révéler où il se trouvait, se contentant de dire qu'il est en Asie. Cela signifie qu'un mandat d'arrêt international devrait être émis si les autorités britanniques voulaient le détenir. Le tribunal britannique n'a pas précisé s'il a l'intention d'émettre un mandat d'arrêt international dans le but de mettre la main sur Craig Wright.Le juge Mellor a déclaré que les arguments de Craig Wright étaient « un non-sens juridique », et que l'informaticien australien semble très bien connaître les pays avec lesquels le Royaume-Uni n'a pas conclu des accords d'extradition ». Selon le tribunal, les actions de Craig Wright constituent une sorte de « terrorisme juridique qui a fait vivre un enfer à des personnes » dans le cadre de sa campagne acharnée pour être reconnu comme l'inventeur du bitcoin.Le juge Mellor a estimé que l'outrage à magistrat de Craig Wright avait été prouvé « au-delà de tout doute raisonnable ». Dans un jugement rendu en mai 2024 par la Haute Cour, le juge Mellor a déclaré : « Craig Wright se présentait comme une personne extrêmement intelligente, mais, à mon avis, il est loin d'être aussi intelligent qu'il le pense ». Le juge Mellor a ajouté qu'il s'agissait d'un « témoin extrêmement glissant ». La note du juge Mellor indique :« Les dernières actions en justice de Craig Wright sont un coup de pub désespéré pour maintenir l'engagement de ses partisans sectaires », a déclaré Jonathan Hough. Il a ajouté que Craig Wright avait cherché à résister en alléguant la partialité des juges et qu'il avait même prétendu être la victime de l'aristocratie britannique en raison de l'apparition du mot « Lord » dans les jugements rendus contre lui. Ses allégations ont été qualifiées de mensongères.La décision du tribunal représente une victoire majeure pour la COPA . En contestant les actions en justice de Craig Wright, la COPA entendait empêcher la perturbation du développement du bitcoin et protéger l'écosystème plus large des cryptomonnaies contre les menaces de procès de Craig Wright.La condamnation avec sursis permet à Craig Wright d'éviter la prison s'il s'abstient d'engager d'autres poursuites. Il a l'intention de faire appel de sa condamnation. Mais les experts juridiques estiment qu'il est peu probable que cela aboutisse, compte tenu de la solidité des preuves retenues contre lui.La décision devrait avoir un impact sur trois procès en cours intentés par Craig Wright sur la base des mêmes revendications. Il reste à voir s'il persistera dans ses efforts pour revendiquer la propriété des fondements intellectuels du bitcoin, mais la décision du tribunal a considérablement affaibli sa position juridique.Quel est votre avis sur le sujet ?Craig Wright est condamné pour outrage au tribunal. Qu'en pensez-vous ?Craig Wright persiste malgré les preuves accablantes retenues contre lui. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, le monde découvrira-t-il un jour la véritable identité de Satoshi Nakamoto ? Pourquoi ?