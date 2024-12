Contexte de la réglementation

Position de Tesla et d'Elon Musk

Conflit d'intérêts potentiel

Réactions de l'industrie et des régulateurs

Trump envisagerait également de se débarrasser d'autres politiques auxquelles Tesla s'oppose

Tesla a le taux d'accidents mortels le plus élevé parmi les marques automobiles, selon une étude

En 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a instauré une règle obligeant les constructeurs automobiles à signaler tout accident impliquant des technologies d'assistance à la conduite ou de conduite autonome de niveau 2 présents dans des millions de véhicules en circulation aujourd'hui. Les entreprises sont désormais tenues de documenter les collisions lorsqu'un système de conduite automatisée était utilisé dans les 30 secondes suivant l'impact et de signaler ces incidents au gouvernement. Cette mesure visait à recueillir des données essentielles pour évaluer la sécurité de ces technologies émergentes et identifier rapidement les problèmes potentiels. Depuis sa mise en place, plus de 2 700 accidents ont été rapportés, influençant dix enquêtes et neuf rappels de sécurité concernant plusieurs entreprises.L'idée était de rendre plus transparent le déploiement d'une nouvelle technologie censée améliorer la sécurité, mais qui a également été associée à un certain nombre d'incidents mortels. Les régulateurs ont fait valoir que davantage de données étaient nécessaires pour déterminer si ces nouveaux systèmes rendaient les routes plus sûres ou s'ils rendaient simplement la conduite plus pratique.Tesla, sous la direction d'Elon Musk, a signalé plus de 1 500 accidents en vertu de cette règle, représentant une proportion significative des incidents rapportés. Une analyse des données relatives aux accidents montre que Tesla est responsable de 40 des 45 accidents mortels signalés à la NHTSA jusqu'au mois d'octobre de cette année.Les chiffres de Tesla sont beaucoup plus élevés que ceux des autres entreprises, probablement parce qu'elle vend plus de véhicules équipés de systèmes de niveau 2 que ses rivaux et qu'elle recueille plus de données. Mais cela a également entraîné un énorme casse-tête pour l'entreprise. La NHTSA a lancé plusieurs enquêtes sur la technologie d'aide à la conduite de Tesla, dont la plupart portaient sur des accidents signalés dans le cadre de cette règle.L'entreprise critique la manière dont la NHTSA présente ces données, estimant qu'elle induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses véhicules. Tesla soutient que la collecte de données en temps réel, plus exhaustive que celle de nombreux autres constructeurs, donne une impression biaisée de la fréquence des accidents impliquant ses systèmes d'assistance à la conduite.L'équipe de transition de Donald Trump a recommandé de supprimer cette exigence de déclaration, la qualifiant de mandat de collecte de données « excessif », selon un document vu par Reuters. Cette proposition intervient après qu'Elon Musk a investi plus de 250 millions de dollars pour soutenir la campagne de Trump et a été nommé co-directeur du nouveau Département de l'Efficacité Gouvernementale, chargé de réduire les dépenses et les réglementations fédéralesLa recommandation de supprimer la règle de signalement des accidents a été formulée par une équipe de transition chargée d'élaborer une stratégie de 100 jours pour la politique automobile.Reuters n'a pas pu déterminer le rôle éventuel de Musk dans l'élaboration des recommandations de l'équipe de transition ni la probabilité que l'administration les mette en œuvre. L'Alliance pour l'innovation automobile, un groupe commercial représentant la plupart des grands constructeurs automobiles à l'exception de Tesla, a également critiqué cette exigence, la jugeant trop lourde.La suppression de cette exigence pourrait entraver la capacité du gouvernement à surveiller et à réguler efficacement la sécurité des systèmes de conduite automatisés. Les données recueillies ont été essentielles pour identifier des schémas d'accidents et mener des enquêtes approfondies, notamment sur les fonctionnalités d'assistance à la conduite de Tesla, qui ont conduit à des rappels en 2023. Sans ces informations, la détection précoce de problèmes de sécurité pourrait être compromise, mettant potentiellement en danger les usagers de la route.La relation étroite entre Elon Musk et l'administration Trump, illustrée par son rôle au sein du gouvernement et son soutien financier, soulève des préoccupations quant à un possible conflit d'intérêts. La recommandation de supprimer une règle qui bénéficierait directement à Tesla pourrait être perçue comme une influence indue d'intérêts privés sur les politiques publiques, compromettant ainsi l'intégrité des processus décisionnels gouvernementaux.L'Alliance for Automotive Innovation, représentant la plupart des grands constructeurs automobiles à l'exception de Tesla, a également critiqué l'exigence de déclaration, la jugeant contraignante. Cependant, la NHTSA maintient que ces données sont cruciales pour évaluer la sécurité des technologies de conduite automatisée. La suppression de cette règle pourrait créer un vide dans la surveillance réglementaire, rendant plus difficile l'identification et la correction des problèmes de sécurité émergents.Plusieurs sources proches de Tesla ont déclaré à Reuters que l'entreprise « méprise » la directive de la NHTSA et a conclu qu'il faudrait un changement d'administration pour s'en débarrasser. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a été l'un des plus ardents défenseurs de Trump, dépensant au moins 277 millions de dollars de son propre argent pour soutenir sa campagne. Depuis, Musk a été nommé à la tête du Department of Government Efficiency (Département de l'efficacité gouvernementale), dont l'objectif est de réduire les dépenses publiques.Trump envisagerait également de se débarrasser d'autres politiques auxquelles Tesla s'oppose, notamment les subventions généreuses accordées aux fabricants de véhicules électriques. Musk estime que Tesla est mieux placé que les autres constructeurs automobiles pour faire face à un environnement sans subventions, en raison de sa taille et de sa maturité. Musk fait également pression sur Trump pour qu'il assouplisse les restrictions sur les véhicules entièrement autonomes, en prévision du projet de Tesla de produire son propre robotaxi en 2026.L’étude, menée par un cabinet indépendant , a analysé des données issues de rapports d’accidents sur une période récente, mettant en lumière une tendance troublante. Les Tesla, bien qu’elles représentent une part relativement faible du parc automobile total, figurent parmi les marques les plus fréquemment impliquées dans des accidents mortels.Les statistiques sur les accidents montrent que la marque a le taux le plus élevé d'accidents dans lesquels au moins un occupant de la voiture est tué, selon un nouveau rapport de la société de recherche automobile iSeeCars.En analysant les collisions mortelles de 2017 à 2022 impliquant des modèles de voitures de 2018 à 2022, le groupe a identifié la Tesla Model S et la Tesla Model Y comme deux des voitures les plus dangereuses sur la route en fonction du taux de mortalité des occupants. Bien que les modèles de Hyundai, Chevrolet, Mitsubishi, Porsche et Honda occupent les cinq premières places de la liste, la Tesla Model S, un SUV de taille moyenne, arrive en sixième position, avec un taux d'accidents mortels 3,7 fois supérieur à celui de la voiture moyenne, et 4,8 fois supérieur à celui du SUV moyen. Le taux de la Model S est deux fois plus élevé que celui de la voiture moyenne.Le constructeur automobile a enregistré 5,6 accidents mortels par milliard de miles parcourus par ses véhicules, devançant de peu Kia, avec 5,5 par milliard de miles, comme marque ayant le taux global le plus élevé d'accidents mortels. Cela, note l'étude d'iSeeCars, « malgré la technologie avancée d'aide à la conduite de Tesla », avec des fonctionnalités telles que ce qu'on appelle Autopilot et Full-Self Driving (FSD), qui sont censées réduire l'erreur humaine. Le premier est un système de base comprenant un régulateur de vitesse et un changement de voie automatisé sur les autoroutes, tandis que le FSD permet à une Tesla de « se conduire elle-même presque n'importe où avec une intervention minimale du conducteur », selon le langage de l'entreprise. Les deux systèmes nécessitent la supervision continue d'un conducteur attentif qui peut passer outre le logiciel.Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, a déclaré dans le rapport que les nouvelles voitures sont globalement plus sûres qu'elles ne l'ont jamais été, et que la plupart des modèles de véhicules figurant sur leur liste « ont reçu d'excellentes notes de sécurité et ont obtenu de bons résultats aux tests de collision ». Par conséquent, ajoute-t-il, leurs taux d'accidents élevés « reflètent probablement une combinaison du comportement du conducteur et des conditions de conduite ».Le système Autopilot de Tesla, une fonctionnalité d’aide à la conduite avancée, a été salué comme une révolution dans l’industrie automobile. Cependant, il est également l’objet de critiques croissantes. Si Tesla insiste sur le fait que l’Autopilot ne rend pas les véhicules totalement autonomes et nécessite une supervision constante du conducteur, des vidéos et témoignages montrent que certains utilisateurs confondent cette technologie avec une conduite entièrement automatisée.Les autorités de régulation, notamment la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, ont ouvert plusieurs enquêtes concernant des accidents mortels survenus alors que l’Autopilot était activé. Les critiques reprochent à Tesla une communication ambiguë sur la capacité réelle de ses systèmes, pouvant induire un excès de confiance chez les conducteurs.L'étude n'a pas pris en compte l'utilisation de systèmes avancés tels que l'Autopilot et le FSD de Tesla, mais leurs défauts sont bien documentés, et les accidents de Tesla dans lesquels l'une de ces fonctions était activée ont déclenché une vague de poursuites judiciaires, ainsi qu'un examen minutieux de la part des autorités réglementaires. La NHTSA et le ministère de la Justice enquêtent pour savoir si Tesla a induit les clients en erreur en leur faisant croire que l'Autopilot et le FSD étaient plus fiables qu'ils ne l'étaient réellement. Les critiques affirment que les conducteurs qui pensent que leur Tesla peut fonctionner en toute sécurité et avec une autonomie totale ont tendance à devenir complaisants ou distraits, puis à ne pas prendre le contrôle manuel lorsque c'est nécessaire.Cela n'a pas empêché Musk de promettre à plusieurs reprises, comme il le fait depuis plus d'une décennie, que Tesla est sur le point de mettre au point une version de la FSD capable de fonctionner en toute sécurité sans aucune surveillance humaine. En octobre, il a réitéré sa promesse en dévoilant le projet d'un « Robotaxi » (ou « Cybercab ») autonome à deux places, sans volant. Il a donné peu de précisions sur la manière dont Tesla pourrait concurrencer les entreprises qui ont déjà des flottes actives de taxis autonomes, comme Waymo, filiale de Google, même s'il a prédit que le modèle Tesla serait en production avant 2027, tout en reconnaissant qu'il a tendance à « être un peu optimiste avec les calendriers. »Sources : document, règles proposées par la NHTSA Quels seraient les impacts concrets de la suppression de cette obligation sur la sécurité des usagers de la route ?La transparence est-elle une responsabilité incontournable pour les entreprises technologiques qui déploient des systèmes automatisés ?Comment évaluer la balance entre innovation technologique et risques pour la sécurité publique ?L'exigence de déclaration actuelle favorise-t-elle une perception biaisée contre Tesla ou est-elle un outil essentiel pour protéger les consommateurs ?Quels types de données alternatives pourraient être collectés pour évaluer équitablement la performance des systèmes de conduite automatisée ?