Mais la justice en a décidé autrement et Mullenweg demande la suppression de son compte sur le forum de la communauté

Today WP Engine sent what is called a “cease and desist” letter to Automattic demanding that Automattic and its CEO Matt Mullenweg stop making and retract false, harmful and disparaging statements against WP Engine. In response to misinformation he has disseminated about the… — WP Engine (@wpengine) September 23, 2024

Depuis le 9 octobre, les utilisateurs de WordPress.org devaient s'engager à ne pas être affiliés à la plateforme d'hébergement de sites Web WP Engine avant de se connecter. La case à cocher sur la page de connexion de WordPress.org demande aux utilisateurs de confirmer « Je ne suis pas affilié à WP Engine de quelque manière que ce soit, financièrement ou autrement ». Les utilisateurs qui ne cochent pas cette case ne peuvent pas se connecter ou créer un nouveau compte. Mardi, cette case à cocher n'existait pas.Depuis septembre, Mullenweg accuse publiquement WP Engine d'utiliser la marque WordPress à mauvais escient et de ne pas contribuer suffisamment à la communauté open-source. WP Engine lui a envoyé une lettre de cessation et d'abstention, et lui et sa société, Automattic, lui en ont envoyé une en retour. Il a interdit à WP Engine d'utiliser les ressources de WordPress puis certains contributeurs signalent qu'ils ont été expulsés de la communauté Slack qu'ils utilisent pour les projets open-source de WordPress.Pour les contributeurs de la communauté WordPress, qui assurent le fonctionnement du projet open-source, cette case à cocher ajoutée au site de l'organisation est un point d'inflexion dans l'histoire d'une bataille juridique dont ils ont été pratiquement tenus à l'écart.« À l'heure actuelle, la communauté WordPress est en plein chaos. Les gens ne savent pas où ils en sont sur le plan juridique, on leur interdit de participer pour s'être exprimés, et Matt promet d'autres "surprises" toute la semaine », a expliqué un membre de la communauté open-source de WordPress qui contribue au projet depuis plus de 10 ans. Il a demandé à parler sous le couvert de l'anonymat car il craint des représailles de la part de Mullenweg. « Le plus triste, c'est que si WordPress est un outil que nous utilisons dans notre travail, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est une véritable communauté mondiale, composée d'amis de longue date et de collègues qui partagent un amour pour le projet open-source et ses idéaux. Tout cela nous est brutalement arraché ».Dans un canal Slack pour les contributeurs de la communauté WordPress, Mullenweg a déclaré que la case à cocher faisait partie d'une interdiction pour WP Engine d'utiliser les ressources de WordPress.org Automattic, la société propriétaire de WordPress.com, doit supprimer une case à cocher controversée de WordPress.org et permettre à WP Engine de réintégrer son écosystème après qu'un juge a accordé à WP Engine une injonction préliminaire dans le cadre du procès en cours.En plus de la suppression de la case à cocher (qui exige que les utilisateurs dénoncent WP Engine avant de continuer), l'injonction préliminaire interdit à Automattic de « bloquer, désactiver ou interférer avec l'accès de WP Engine et/ou de ses employés, utilisateurs, clients ou partenaires à wordpress.org » ou « d'interférer avec le contrôle ou l'accès de WP Engine aux plugins ou extensions (et à leurs répertoires respectifs) hébergés sur wordpress.org qui ont été développés, publiés ou maintenus par WP Engine », stipule l'ordonnance.Immédiatement après la décision, le fondateur et PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a demandé à ce que son compte soit supprimé du Post Status Slack, une communauté populaire pour les entreprises et les personnes qui travaillent sur les outils open-source de WordPress.« Il est difficile d'imaginer vouloir continuer à travailler sur WordPress après cela », a-t-il écrit dans ce Slack, selon une capture d'écran. « Je suis malade et dégoûté d'être légalement contraint de fournir un travail gratuit à une organisation aussi parasitaire et exploiteuse que WP Engine. J'espère que vous obtiendrez tous ce que vous et WP Engine vouliez ». Son nom d'utilisateur sur ce Slack a été changé en « parti 💀 ».Mullenweg a commencé à dénoncer publiquement WP Engine en septembre, qualifiant la plateforme d'hébergement web de « cancer » pour le grand projet open-source Wordpress et l'accusant d'utiliser abusivement la marque WordPress. Il est « en guerre » contre WP Engine, selon ses propres termes.En octobre, Mullenweg a ajouté une case à cocher obligatoire lors de la connexion à WordPres.org, obligeant les utilisateurs à accepter qu'ils ne sont pas affiliés à WP Engine. La case à cocher demandait aux utilisateurs de confirmer : « Je ne suis pas affilié à WP Engine de quelque manière que ce soit, financièrement ou autrement ». La case à cocher était toujours présente et obligatoire sur la page de connexion de WordPress.org depuis mercredi matin. Automattic et Mullenweg ont 72 heures à compter de l'ordonnance pour la retirer, selon l'ordonnance du juge.WP Engine a envoyé une demande de cessation et de désistement exigeant qu'il « cesse de faire et de rétracter des déclarations fausses, nuisibles et désobligeantes à l'encontre de WP Engine », a posté la plateforme sur X.Automattic a renvoyé sa propre demande de cessation et d'abstention, en déclarant : « Votre utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle de notre client a permis à WP Engine de concurrencer notre client de manière déloyale, et a conduit à un enrichissement injuste et à des profits indus ». WP Engine a intenté une action en justice contre Automattic et Mullenweg, les accusant d'extorsion et d'abus de pouvoir. En octobre, Mullenweg a annoncé qu'il avait proposé aux employés d'Automattic un plan de rachat, et 159 employés, soit environ 8,4 % du personnel, ont accepté l'offre. « Je me sens beaucoup plus léger », a-t-il écrit. Mais peu de temps après, il se serait plaint que l'entreprise était désormais « à court de personnel ».Tout cela a créé un environnement de chaos et de peur au sein d'Automattic et de la communauté WordPress open-source.Dans les 72 heures suivant l'ordonnance, Automattic et Mullenweg sont également tenus de supprimer la « prétendue » liste de clients de WP Engine contenue dans le fichier « domains.csv » lié au site web d'Automattic, wordpressenginetracker.com, qu'Automattic a lancé en novembre et qui permet de suivre les sites qui ont quitté WP Engine. Il lui est également demandé de rétablir l'accès de WP Engine à WordPress.org, notamment en réactivant et en rétablissant tous les identifiants de connexion des employés de WP Engine aux ressources de wordpress.org, et de « désactiver tout blocage technologique de l'accès de WPEngine et des entités liées à wordpress.org survenu le 25 septembre 2024 ou autour de cette date, y compris le blocage des adresses IP ou d'autres mécanismes de blocage ». Le juge a également ordonné à Mullenweg de rétablir l'accès de WP Engine à son répertoire de plugins Advanced Custom Fields (« ACF »), que son équipe a déclaré avoir été « unilatéralement et de force retiré à son créateur sans son consentement » et l'a qualifié de « nouveau précédent » dans la trahison de l'accès à la communauté.« Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir accepté notre demande d'injonction préliminaire », a déclaré un porte-parole de WP Engine. « L'ordonnance va redonner à l'écosystème WordPress la stabilité dont il a tant besoin. WP Engine se concentre sur le service de ses partenaires et clients et travaille avec la communauté pour trouver des moyens d'assurer une communauté WordPress vigoureuse et prospère. »Un porte-parole d'Automattic a déclaré : « La décision d'aujourd'hui est une ordonnance préliminaire destinée à maintenir le statu quo. Elle a été rendue sans le bénéfice de la découverte, de notre motion de rejet ou des demandes reconventionnelles que nous déposerons prochainement contre WP Engine. Nous espérons avoir gain de cause lors du procès, tout en continuant à protéger l'écosystème de l'open source au cours d'une enquête approfondie et d'un examen complet du bien-fondé de l'affaire. »Source : décision de justice Quel impact le retrait de Matt Mullenweg des forums communautaires pourrait-il avoir sur la gouvernance de WordPress à long terme ?Est-ce que cette décision reflète une tension entre les intérêts commerciaux d’Automattic et les valeurs open source de la communauté ?La gouvernance de WordPress devrait-elle évoluer vers un modèle plus décentralisé pour limiter ce genre de controverses ?Cette situation pourrait-elle affecter l’adoption et la croissance de WordPress dans le futur ?Comment la communauté WordPress peut-elle maintenir un dialogue constructif sans la présence directe de son fondateur ?Les utilisateurs perçoivent-ils ce départ comme un désengagement d’Automattic envers la communauté ?