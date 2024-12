En mars 2023, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a finalisé une ordonnance exigeant qu'Epic Games, le fabricant du jeu vidéo Fortnite, de verser 245 millions de dollars aux consommateurs pour régler les accusations selon lesquelles l'entreprise a utilisé des "dark patterns" pour inciter les joueurs à faire des achats non désirés et laisser les enfants accumuler des frais non autorisés sans aucune implication parentale.Face à cette décision, Epic Games a décidé de verser 245 millions de dollars de remboursements aux parents. Selon l'accord, l'entreprise devra également payer 275 millions de dollars d'amende au gouvernement pour avoir incité les joueurs à faire des achats involontaires en utilisant des "dark patterns" et pour avoir compromis la vie privée de ses joueurs, y compris des adolescents. Epic Games a également pris des mesures concrètes pour résoudre les problèmes de confidentialité et d'interface.Ce mois de décembre 2024, la FTC a annoncé qu'elle envoyait la première série de paiements aux consommateurs incités par l'éditeur de Fortnite, Epic Games, à faire des achats non désirés, avec des remboursements d'un montant total de plus de 72 millions de dollars. Le règlement, annoncé pour la première fois en décembre 2022 et finalisé en mars 2023, a condamné le jeu à une amende de 245 millions de dollars pour sa "", qui a conduit les consommateurs à effectuer des achats non désirés en cliquant sur le mauvais bouton.Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a accepté de verser de l'argent pour régler les allégations de la FTC relatives aux achats dans le jeu. Selon la FTC, l'entreprise a facturé illégalement aux joueurs des achats non désirés, a laissé des enfants accumuler des frais non autorisés sans la permission de leurs parents, et a bloqué certains utilisateurs qui contestaient les frais injustifiés d'accéder à leur contenu acheté.Le règlement exige également que l'entreprise obtienne un consentement positif avant de facturer les utilisateurs et lui interdit de verrouiller les comptes des joueurs qui contestent des frais non autorisés.La FTC a envoyé 629 344 paiements totalisant plus de 72 millions de dollars aux joueurs de Fortnite aux États-Unis qui ont été facturés pour des achats non désirés et qui ont déposé une réclamation valide avant le 8 octobre 2024. Actuellement, la FTC examine encore les réclamations déposées après cette date et fournira bientôt de plus amples informations. Il serait encore possible de déposer une demande avant le 10 janvier 2025. Il est intéressant de noter que la demande de remboursement est limitée aux joueurs de Fortnite vivant aux États-Unis.Ces derniers mois, la FTC s'est intéressée de près à l'utilisation de ce type d'astuces, également connues sous le nom de "dark patterns". La Commission a publié des conclusions sur l'utilisation de la technique conçue pour tromper dans les apps d'abonnement, et a ciblé des entreprises qui ont profité des consommateurs en utilisant des "dark patterns", notamment la néobanque Dave et Amazon, entre autres.L'un des succès de la FTC contre les "dark patterns" est notamment son procès contre Amazon. En juin 2023, la FTC a intenté une action en justice contre Amazon pour des faits de manipulation des consommateurs. La plainte allègue qu'Amazon a utilisé des "conceptions d'interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses" pour inciter des millions de consommateurs à s'inscrire à des abonnements Prime à renouvellement automatique. La FTC allègue en outre qu'Amazon a rendu l'annulation de ces abonnements quasiment impossible.Pensez-vous que cet accord entre la FTC et Epic Games est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?