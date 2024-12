Le système d’assistance à la conduite de Tesla, connu sous le nom d'Autopilot, a été impliqué dans beaucoup plus d’accidents qu’on ne le pensait auparavant, selon les statistiques de la NHTSA. En juin 2022, Tesla représentait les trois quarts de tous les accidents ADAS , soit 273 accidents sur 367 signalés entre juillet 2021 et le 15 mai 2022. De son côté, un site dédié révélait que le nombre de décès liés à Tesla au 12 juin 2023 est de 393, tandis que le nombre de décès directement associés au logiciel Autopilot est de 33.À cause de ce bilan, les procès contre Tesla et son PDG Elon Musk, concernant la technologie de conduite autonome du constructeur automobile, se multiplient. Récemment, un nouvelle affaire vient s'ajouter à ces procès. La famille de Giovanni Mendoza, 31 ans, a rejeté toute la responsabilité sur le magnat de la technologie après la mort tragique de leur fils, décédé lorsque sa Tesla s'est écrasée alors qu'elle était en mode de pilotage automatique.L'incident, qui s'est produit le 18 février 2023, a impliqué la Tesla Model S de Mendoza qui a percuté de plein fouet un camion de pompiers sur l'autoroute. La collision s'est produite à grande vitesse, alors que Mendoza avait activé la fonction de pilotage automatique quelques minutes auparavant. Les conséquences ont été dévastatrices non seulement pour la famille de Mendoza, mais aussi pour les quatre pompiers qui ont été légèrement blessés dans l'accident.La technologie de conduite autonome de Tesla suscite de plus en plus d'inquiétudes, d'autant plus que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert des enquêtes sur les performances de l'Autopilot et de ses capacités de conduite autonome intégrale (Full Self-Driving - FSD). La famille de Mendoza insiste sur le fait que leur fils a été amené à croire que la technologie était plus sûre que les méthodes de conduite traditionnelles, influencée par le marketing optimiste de Tesla et du PDG de Tesla lui-même.Le procès, qui fait état d'une "" des fonctions de sécurité de l'Autopilot, met en lumière le discours que de nombreux défenseurs utilisent contre Tesla. Brent Schreiber, l'avocat représentant la famille Mendoza, a souligné les dangers du déploiement d'une technologie encore perçue comme expérimentale sur les routes publiques. "", a déclaré l'avocat Schreiber.Ils affirment que Tesla n'a pas fourni les garanties appropriées pour la technologie qu'elle a présentée comme étant avancée, et Schreiber a noté que "". La famille affirme avoir été induite en erreur par les déclarations publiques d'Elon Musk, faisant valoir qu'elle est victime des tactiques de marketing irresponsables de Tesla.Les remarques d'Elon Musk sur la fonction Autopilot, en particulier les affirmations sur sa fiabilité et sa sécurité, ont fait l'objet d'un examen minutieux, le procès l'accusant d'exagération dans le but d'augmenter les bénéfices de l'entreprise. Selon la famille, Mendoza croyait profondément aux affirmations entourant l'Autopilot et considérait qu'il était suffisamment fiable pour qu'on lui fasse confiance sans supervision constante.Après l'accident, Tesla a cherché à rejeter la responsabilité de l'incident en mettant en avant une prétendue négligence de la part de Mendoza. L'entreprise soutient que les propres actions du conducteur ont conduit à la collision, déclarant : "" De telles défenses suggèrent que la responsabilité privée est privilégiée par rapport à la responsabilité de l'entreprise, ce que de nombreux détracteurs de la technologie ont largement souligné.La ferveur autour des systèmes de conduite autonome de Tesla s'est accrue avant même que l'affaire Mendoza ne soit révélée, divers autres incidents ayant suscité des discussions sur la sécurité et la facilité d'utilisation de cette technologie automobile. Par exemple, environ 1 000 accidents impliquant des véhicules Tesla ont été signalés depuis 2015, des plaintes ont été déposées concernant des freins pitoyables s'activant de manière inattendue, et des problèmes liés à l'incapacité de la technologie à reconnaître des objets stationnaires, y compris des véhicules d'urgence, ont été soulevés.L'affaire soulève certainement des questions sur la légalité et l'obligation morale des entreprises comme Tesla d'informer correctement les consommateurs des risques associés à leur technologie. Il est impératif d'évaluer le degré de responsabilité des constructeurs automobiles lorsqu'ils mettent en circulation des technologies potentiellement dangereuses. L'accident impliquant Mendoza n'est qu'une partie d'un discours plus large ; déjà, au moins 15 cas actifs similaires ont émergé contre Tesla, impliquant l'utilisation d'Autopilot ou FSD avant des accidents graves. Certaines de ces enquêtes ont également été portées devant les tribunaux fédéraux.Des mises à jour récentes indiquent que le gouvernement américain a pris des mesures contre Tesla pour avoir trompé les consommateurs. Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, s'est montré particulièrement virulent : "" Ce sentiment résume les préoccupations de nombreuses personnes qui craignent que le titre commercial de l'assistant de conduite n'entraîne une certaine complaisance de la part des conducteurs.Manny Rivera, l'un des pompiers blessés lors de l'accident, partage le sentiment d'inquiétude quant à la responsabilité réelle de Tesla dans les accidents impliquant ses véhicules, en particulier lorsque la technologie reste sujette à des limitations. Rivera a déclaré : "La perte tragique du jeune Giovanni Mendoza a ouvert la voie à des dialogues sur l'éthique de la technologie de la conduite automatisée - des conversations essentielles destinées à garantir non seulement la sécurité publique, mais aussi à s'assurer que toutes les voix sont entendues et prises en compte au fur et à mesure de l'évolution de cette transition spectaculaire vers le transport automatisé.L'argumentation de Tesla continue de reposer sur l'affirmation que ses véhicules respectent les règles de sécurité prévues par les lois nationales applicables. L'entreprise insiste sur son engagement à améliorer ses systèmes de pilotage automatique grâce à des tests rigoureux et à des mises à jour logicielles. Pourtant, la question demeure : combien de temps le public tolérera-t-il les risques potentiels associés aux technologies expérimentales ?Récemment, la NHTSA des États-Unis a rapporté qu'au moins 20 cas d'accidents impliquant l'Autopilot ont été signalés après les correctifs apportés par Tesla à son logiciel à la suite du rappel de plus de deux millions de véhicules en Amérique du Nord. Les régulateurs fédéraux ont intensifié leur enquête sur l'Autopilot et ont demandé plus d'informations sur la sécurité du système. Entre-temps, le PDG de Tesla, Elon Musk, aurait congédié certains des ingénieurs concernés pour arranger les choses.Cependant, l'augmentation continue des drames judiciaires découlant des mésaventures des véhicules autonomes signifie le début de ce qui pourrait être de nombreux défis juridiques à venir, alors que la société est aux prises avec la place de la robotique avancée et de la technologie de prise de décision sur les routes. Les parties prenantes réclamant des mesures de protection et des comptes à rendre, la réputation de Tesla sera probablement soumise à un examen plus approfondi à l'avenir.Ces procès pourraient servir de catalyseurs pour changer les perceptions concernant les services de robotaxi et l'avenir des véhicules autonomes, obligeant les constructeurs automobiles à revoir leur discours marketing et leurs pratiques opérationnelles. Les défenseurs de la sécurité des consommateurs estiment que seule une responsabilisation accrue permettra de regagner la confiance du public.Pensez-vous que ces plaintes sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?