Le député brésilien Eros Biondini a proposé que le pays crée sa propre réserve de bitcoins (BTC). Le projet de loi de Biondini propose de créer une "" avec jusqu'à 5 % des fonds de réserve internationaux du Brésil, qui s'élèvent actuellement à environ 372 milliards de dollars. Le bitcoin serait ajouté à la réserve par le biais d'une stratégie d'acquisition progressive.La proposition de loi affirme qu'une réserve de bitcoins pourrait aider à rendre l'économie brésilienne plus résistante aux fluctuations monétaires et aux troubles géopolitiques. Le document fait également référence à l'adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale et à l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant de Bitcoin aux États-Unis comme étant des stratégies nationales innovantes en matière de Bitcoin.Le Salvador est un bon exemple, étant donné que le pays se porte beaucoup mieux aujourd'hui que lorsqu'il a adopté le bitcoin comme monnaie légale en 2021. Les données de Trading Economics montrent que le produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à un peu plus de 29 milliards de dollars, alors qu'il atteignait plus de 34 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 17 %.Malgré cela, les organisations internationales chargées d'élaborer les politiques financières ont fait pression sur le Salvador pour qu'il limite l'adoption de Bitcoin. Début octobre, le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté le Salvador à renforcer sa surveillance des transactions en bitcoins dans le pays. Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré à l'époque que le Salvador devrait limiter à la fois l'adoption de Bitcoin et l'exposition du secteur public à cette monnaie. À la mi-mai, les données publiées par le "Bitcoin Office" du pays ont montré que le Salvador pouvait détenir jusqu'à 5 750 BTC.Des développements plus récents pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour les États qui décident d'adopter Bitcoin. Des rapports récents indiquent que le Salvador pourrait devenir un allié clé du futur président américain Donald Trump.Cependant, tout le monde ne partage pas cet engouement pour les cryptomonnaies. Frances Coppola, issue du secteur bancaire, s'est montrée très critique à l'égard de ce secteur. À la suite de l'effondrement très médiatisé de la bourse de cryptomonnaie FTX, elle a notamment réitéré sa position en déclarant : « l'écosystème de crypto est un ponzi géant et finira par imploser ».Pensez-vous que ce projet de loi est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?