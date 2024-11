Contexte de l'affaire

🚨BREAKING: Elon Musk's X Corp. Objects To The Sale or Transfer of Any X Accounts Maintained By Alex Jones or InfoWars In Court Filing



Full Filing: https://t.co/ECgGxITmqp

Watch Live: https://t.co/qdOYnVGtyz pic.twitter.com/hTauDn1Jva — Alex Jones (@RealAlexJones) November 25, 2024

Les responsables de The Onion ont récemment remporté InfoWars lors d'une vente aux enchères, vendue dans le cadre d'un jugement contre Jones, qui a été reconnu coupable d'avoir diffamé les familles des enseignants et des élèves qui ont été tués à l'école primaire Sandy Hook en 2012. Les familles ont obtenu un jugement de 1,4 milliard de dollars contre Jones et la vente d'InfoWars faisait partie du processus de liquidation des actifs du théoricien du complot afin de rembourser cette dette. Mais une société liée à Jones a contesté la validité de l'achat de The Onion. Et X tente d'empêcher la vente.Le dossier juridique de X affirme que tous les comptes de médias sociaux mis aux enchères ne peuvent pas être transférés.Lundi, X a déposé une objection à l'offre de The Onion de racheter InfoWars hors de la faillite. Dans cette objection, les avocats d'Elon Musk affirment que X a la « propriété supérieure » de tous les comptes sur X, qu'il s'oppose à l'inclusion d'InfoWars et des comptes Twitter connexes dans la vente aux enchères de la faillite, et que le tribunal devrait donc empêcher leur transfert à The Onion.La base juridique invoquée par X dans sa demande n'est pas tellement intéressante. En revanche, ce qui peut être digne d'intérêt c'est que X ait décidé de s'impliquer, soulignant par la même occasion que vous n'êtes pas propriétaire de vos followers, de votre compte ou de quoi que ce soit sur les médias sociaux d'entreprise, mais surtout que X d'Elon Musk est avant tout une plateforme qu'il peut utiliser pour promouvoir ou étouffer, des points de vue spécifiques et aider ses amis.Dans leur plainte, les avocats de X affirment essentiellement, à l'instar de nombreux autres éditeurs de logiciels et, de plus en plus, de fabricants d'appareils, que les conditions de service de l'entreprise accordent aux utilisateurs de X une « licence » d'utilisation de la plateforme, mais qu'en fin de compte, X possède tous les comptes sur le réseau social et peut en faire ce qu'elle veut.« Peu de tribunaux des faillites ont abordé la question de la propriété des comptes de médias sociaux, et les tribunaux qui l'ont fait se sont concentrés sur la question de savoir si un individu ou l'employeur de l'individu possédait un compte utilisé à des fins professionnelles - et non si la société de médias sociaux avait un droit de propriété supérieur à celui de l'individu ou de la société », écrivent les avocats de Musk.L'affaire à laquelle les avocats de Musk font référence ici est l'affaire de la faillite de Vital Pharm, dans laquelle une société de compléments alimentaires a déposé le bilan et le tribunal a décidé que les comptes Twitter et Instagram @BangEnergyCEO, qui étaient principalement utilisés par son PDG Jack Owoc pour promouvoir la marque, étaient la propriété de la société, et non d'Owoc. Le tribunal a déterminé que les comptes faisaient donc partie de la faillite et ne pouvaient pas être conservés par Owoc.Pour faire simple, les comptes font intrinsèquement partie des services de X Corp. et de leur « utilisation » », a déclaré l'entreprise dans le document déposé au tribunal lundi. « Un utilisateur doit utiliser les services de X Corp. pour créer un compte dans un premier temps, et pour continuer à utiliser le compte par la suite.X insiste sur le fait qu'elle ne revendique pas la propriété du contenu des comptes et qu'elle affirme seulement qu'elle contrôle les comptes eux-mêmes.Jones a indiqué que Musk avait agi de la sorte pour l'aider, et son tweet à ce sujet est devenu incroyablement viral. Lors d'une diffusion de son émission après le dépôt de la demande, Jones a déclaré qu'il s'agissait d'une « alerte majeure du lundi soir qui concerne le premier amendement et la lutte du peuple pour reprendre notre pays des griffes des mondialistes ».« Elon Musk X Corp est entré dans l'affaire avec un procès en son sein pour défendre le droit de X à ne pas voir les poignées privées de personnes comme Alex Jones dépouillées. Cela viole le 13amendement contre l'esclavage, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ils ont déposé un dossier important dans cette affaire », a déclaré Jones. « Le X d'Elon Musk prend la défense d'Alex Jones contre les tentatives des démocrates de voler l'identité X de Jones ».Elon Musk s'est illustré en débannissant Alex Jones, puis en participant à la même émission Twitter Spaces que lui. Musk a également tweeté occasionnellement qu'il pensait que The Onion n'était pas drôle. Jones, quant à lui, n'a cessé de fulminer au sujet d'une sorte de conspiration qui, selon lui, aurait conduit un juge, par l'intermédiaire de l'État profond, à vendre InfoWars à The Onion à l'occasion d'une vente aux enchères.X se dit « seul propriétaire » des comptes X et déclare qu'il « ne consent pas » à la vente des comptes InfoWars, car cela « saperait la propriété légitime de X Corp. sur les biens qu'elle concède sous licence à Free Speech Systems [InfoWars], à Jones ou à tout autre titulaire de compte sur la plate-forme X ». Encore une fois, les comptes X sont transférés en faillite tout le temps sans drame et sans objection de la part de X.« La réalité indéniable selon laquelle les sociétés de médias sociaux, telles que X Corp, sont les seules parties à disposer d'un contrôle véritablement exclusif sur les comptes des utilisateurs, plane sur le cadre [de l'affaire Vital Pharm] », écrivent les avocats. « X CORP. POSSÈDE LES COMPTES X ».L'affirmation d'Elon Musk selon laquelle il « possède tous les comptes Twitter » soulève des critiques fondamentales. Cette déclaration, bien qu’apparemment fondée sur les conditions d’utilisation de la plateforme, illustre une vision autoritaire et centralisatrice de la relation entre les utilisateurs et les entreprises technologiques. En revendiquant une telle propriété, Musk pourrait miner la confiance des utilisateurs et exacerber les préoccupations croissantes concernant la concentration du pouvoir numérique.Les termes de service des plateformes numériques mentionnent souvent que les entreprises conservent une forme de contrôle sur leurs infrastructures, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles « possèdent » les contenus, interactions ou identités des utilisateurs. Ces derniers apportent une valeur inestimable aux plateformes grâce à leur activité, ce qui devrait conférer une certaine reconnaissance de leurs droits. L'interprétation avancée par Musk, qui réduit les utilisateurs à de simples locataires numériques, risque d’effacer cette dynamique et d’affaiblir la position des individus face aux géants technologiques.Cette position est particulièrement préoccupante dans le contexte de la protection des données personnelles. Le RGPD en Europe et d'autres lois similaires dans le monde reconnaissent les utilisateurs comme les véritables détenteurs de leurs données. En affirmant une propriété totale des comptes, Musk pourrait entrer en conflit direct avec ces régulations, ce qui exposerait Twitter/X à des sanctions légales importantes.Au-delà des implications légales, cette déclaration pourrait marquer un tournant inquiétant pour les libertés numériques. Si l'idée qu'une entreprise « possède » intégralement les comptes de ses utilisateurs était acceptée, cela pourrait justifier des pratiques encore plus intrusives, telles que la surveillance accrue, l’exploitation commerciale sans consentement, ou même la censure arbitraire. En s'arrogeant ce pouvoir, Musk semble ignorer les responsabilités éthiques qu'implique la gestion d'une plateforme de cette envergure.Cette centralisation extrême contraste avec les tendances émergentes vers des plateformes décentralisées, où les utilisateurs peuvent mieux contrôler leurs données et leur identité numérique. Le message envoyé par Musk risque donc d'amplifier la méfiance envers les grandes entreprises technologiques et de renforcer la recherche d'alternatives plus respectueuses des droits des individus.Par ailleurs, cette posture de propriété absolue semble contradictoire avec les discours antérieurs d’Elon Musk sur la liberté d’expression et l’autonomie des utilisateurs sur Twitter/X. Depuis son rachat, Musk a souvent déclaré vouloir faire de la plateforme un espace de liberté et de débat public. Or, revendiquer la propriété totale des comptes des utilisateurs revient à leur retirer une part essentielle de leur autonomie. Cette incohérence renforce l’image d’une gestion improvisée et opportuniste, qui alimente davantage les critiques sur ses intentions réelles.Cette affaire souligne les tensions croissantes entre les droits des utilisateurs et les ambitions des plateformes numériques. En revendiquant la propriété absolue des comptes Twitter, Elon Musk ne se contente pas de défendre une position juridique : il redéfinit les limites de ce que signifie être un utilisateur sur une plateforme sociale. Mais cette vision est-elle viable à long terme ? Ou risque-t-elle de fragiliser davantage une entreprise déjà en proie à des critiques intenses ?Sources : X Si une entreprise comme Twitter/X revendique la "propriété" des comptes et des contenus, quelles sont les limites à poser pour protéger les droits des utilisateurs ?Une telle affirmation pourrait-elle être contestée par des lois comme le RGPD en Europe ou d'autres régulations sur la protection des données ? Quelles seraient les conséquences juridiques d'un tel conflit ?Face à une centralisation du pouvoir numérique comme celle revendiquée par Musk, les plateformes décentralisées comme Blue Sky pourraient-elles offrir une alternative durable ?Cette déclaration ne va-t-elle pas à l'encontre des valeurs de "liberté d’expression" souvent revendiquées par Elon Musk ? Que dit cette contradiction sur sa vision à long terme pour Twitter/X ?