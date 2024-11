Plus de 20 modifications apportées à Google Search : comment Google tente de s'adapter pour être conforme à la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA)

Envoyé par Google Envoyé par Ces changements ont profité aux grands agrégateurs de voyages en ligne et aux sites de comparaison, mais une autre catégorie d'entreprises a perdu du trafic : il serait plus difficile pour les compagnies aériennes, les hôteliers et les petits détaillants d'atteindre leurs clients. Ils auraient signalé que les clics de réservation directe gratuite ont diminué de 30 % depuis ces changements initiaux.

Des unités élargies et de même format qui permettent aux utilisateurs de choisir entre des résultats qui les dirigent vers des sites de comparaison et des résultats qui les dirigent directement vers les sites web des fournisseurs lorsqu'ils recherchent des produits, des restaurants, des vols ou des hôtels.



D'autres nouveaux formats permettent aux sites de comparaison et aux fournisseurs d'afficher davantage d'informations sur leurs sites web, comme les prix et les images.



De nouvelles unités publicitaires pour les sites de comparaison.

Au cours des trois dernières années, nous nous sommes largement engagés auprès de la Commission européenne et du secteur, notamment en organisant plus de 100 conférences et tables rondes pour recueillir des commentaires sur ces changements et d'autres modifications du DMA. Nous reconnaissons que la DMA exige des changements importants pour nos services en ligne en Europe, mais nous ne pensons pas que l'objectif final soit d'empêcher les moteurs de recherche d'innover et d'être compétitifs.

Pour ce faire, nous allons effectuer un bref test visant à supprimer les fonctionnalités hôtelières gratuites de Google Search pour les utilisateurs d'Allemagne, de Belgique et d'Estonie. Le test supprimera certaines des fonctionnalités qui ont été au cœur du débat, notamment la carte qui indique où se trouvent les hôtels et les résultats des hôtels qui se trouvent en dessous. À la place, nous afficherons une liste de liens individuels vers des sites web, sans aucune des fonctionnalités supplémentaires, un peu comme notre ancien format « dix liens bleus » d'il y a quelques années. Les résultats reviendront à la normale une fois le test terminé.



Nous sommes très réticents à prendre cette mesure, car la suppression de fonctionnalités utiles ne profite ni aux consommateurs ni aux entreprises en Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré beaucoup de temps à l'élaboration de produits et à l'ingénierie pour mener une discussion constructive fondée sur des données objectives. Nous pensons que la dernière proposition est le bon moyen d'équilibrer les compromis difficiles que la DMA implique. Nous espérons toujours pouvoir trouver une solution qui soit conforme à la loi et qui permette aux utilisateurs et aux entreprises européennes d'avoir accès à des technologies utiles.

En juillet 2022, les législateurs de l'Union européenne ont approuvé une législation historique visant à réglementer fortement Apple, Google, Meta et d'autres grandes entreprises technologiques. La législation sur les marchés numériques (DMA pour Digital Markets Act) et la législation sur les services numériques (DSA pour Digital Services Act) ont été proposées par la Commission européenne en décembre 2020. Rassemblée dans un train de mesures sur les services numériques (DSP pour Digital Services Package), la législation vise à répondre aux gatekeepers des grandes entreprises technologiques.Depuis, les grandes entreprises technologiques ont dû effectuer des changements suivant ces nouvelles règles. Récemment, Google a partagé le bilan de ses efforts pour se conformer à la DMA. Au cours de l'année 2024, Google a procédé à de nombreuses modifications, notamment en remaniant de manière significative certaines fonctionnalités et en supprimant d'autres en Europe.Google rapporte plus de 20 modifications à Google Search, comme l'introduction d'unités et de formats dédiés pour renforcer la visibilité des sites de comparaison gratuits dans des catégories telles que les vols, les hôtels et le shopping, entre autres. Google a également supprimé des fonctionnalités de la page de résultats de recherche, comme celles qui affichent des informations sur les vols, et réduit la fonctionnalité de certaines de ses cartes cliquables.Google a également proposé d'autres modifications aux résultats de recherche européens pour tenter de répondre aux demandes des sites de comparaison, tout en continuant à atteindre les objectifs fixés par la DMA. Ces changements sont les suivants :Mais la réception de ses changements est mitigée. Des parties prenantes se disent satisfaites, d'autres sites continuent d'exiger un simple lien bleu vers un site web. Pour Google, cela empêcherait d'afficher des résultats plus sophistiqués ainsi que des informations utiles telles que les prix et les évaluations. Pour répondre à ces demandes, il faudrait comprendre l'impact de tels changements sur l'expérience des utilisateurs et sur le trafic des sites web.Dans cette optique, Google annonce :Malgré ces efforts, il semble que Google n'est pas encore proche de se conformer à la DMA. Pour rappel, le 10 septembre 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a confirmé une décision historique en rejetant l’appel de Google contre une amende antitrust de 2,4 milliards d’euros imposée en 2017. La décision a conclu que l'entreprise avait abusé de sa position dominante en faveur de son propre service de comparaison de prix "Google Shopping".Pour rappel, les services de comparaison de prix dépendent en grande partie du trafic généré : plus de trafic engendre plus de clics et donc plus de recettes. Google avait donc abusé de sa position dominante détenue sur le marché de la recherche générale sur Internet en détournant un trafic qui aurait autrement été dirigé vers des services de comparaison rivaux. Cette décision montre que le problème de conformité n'est pas en soi les modifications apportées à Google Search, mais les pratiques de Google.: GooglePensez-vous que ces changements de Google sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur la situation ?