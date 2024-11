Meta demande à Apple et Google d'instaurer des mécanismes de vérification de l'âge des personnes qui téléchargent des applications, après avoir tenté d'exploiter les préadolescents

L'obtention d'un consensus sur cette question a constitué un défi majeur pour les législateurs

Le parcours de Facebook dans le ciblage des jeunes utilisateurs

La campagne menée par le géant des médias sociaux Meta pour obliger les géants des magasins d'applications Google et Apple à vérifier l'âge de leurs utilisateurs prend de l'ampleur auprès des législateurs du Congrès.Les législateurs fédéraux et nationaux ont récemment proposé une série de mesures exigeant que des plateformes telles que Facebook et Instagram, appartenant à Meta, interdisent l'utilisation de leurs sites aux utilisateurs n'ayant pas atteint un certain âge. Cette initiative a déclenché un vif débat sur la meilleure façon de déterminer l'âge des utilisateurs en ligne.L'année dernière, Meta a apporté son soutien à une législation qui imposerait ces obligations aux magasins d'applications plutôt qu'aux fournisseurs d'applications individuels, comme elle-même. Bien que certains États aient envisagé ce projet, il n'a pas eu beaucoup de succès à Washington.Cela pourrait changer.Deux républicains du Congrès préparent un nouveau projet de loi sur la vérification de l'âge, dont la charge incomberait aux magasins d'applications, selon deux personnes au fait du dossier, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des projets.Le sénateur Mike Lee (R-Utah) et le représentant John James (R-Michigan) pourraient présenter ce projet de loi dans les plus brefs délais. Ce projet de loi serait le premier de ce type au Capitole, où les législateurs ont appelé à renforcer les garde-fous pour les enfants en raison des inquiétudes suscitées par les risques liés aux médias sociaux, mais où les divisions politiques ont enrayé les discussions.La mesure donnerait aux parents le droit de poursuivre un magasin d'applications si leur enfant a été exposé à certains contenus, tels que du matériel obscène ou sexuel, selon une copie obtenue par Tech Brief. Les magasins d'applications pourraient toutefois être protégés contre les poursuites judiciaires s'ils prenaient des mesures pour protéger les enfants contre les préjudices, par exemple en vérifiant leur âge et en donnant aux parents la possibilité de bloquer les téléchargements d'applications.Un tel projet de loi donnerait à la campagne de Meta un allié de poids en la personne de Lee, le républicain le plus haut placé au sein de la sous-commission antitrust du Comité judiciaire du Sénat, qui s'est associé aux démocrates pour élaborer des textes législatifs visant Google mais aussi Meta, en raison de leur domination dans le domaine de la publicité numérique.Le directeur de la communication de Lee, Billy Gribbin, a confirmé le projet de loi. « Le sénateur Lee reconnaît l'importance vitale de la protection des enfants en ligne, et il est grand temps que les entreprises technologiques prennent des mesures concrètes pour empêcher l'exploitation d'enfants innocents », a-t-il déclaré.Noah Sadlier, porte-parole de James, a confirmé que le législateur étudiait la question, mais a refusé de s'exprimer sur le calendrier d'un projet de loi : « Le député James est le père de trois garçons en âge d'aller à l'école », a déclaré Sadlier dans un communiqué. « Il partage les inquiétudes de nombreux parents du Michigan et du pays qui pensent que les magasins d'applications ne font pas assez pour protéger nos enfants sur les médias sociaux ».James a proposé pour la première fois d'obliger les boutiques d'applications à vérifier l'âge des utilisateurs lors d'une séance d'évaluation de la Chambre des représentants en septembre, lorsqu'il a proposé un amendement à un important projet de loi sur la protection de la vie privée des enfants. Lors de cette séance, James a comparé ce concept à l'obligation faite aux commerces de proximité de vérifier l'âge de leurs clients avant de leur vendre des cigarettes, de l'alcool ou des billets de loterie.« Passer par Apple et Google permettrait de tirer parti d'une prescription politique qui a fait ses preuves : faire en sorte que les magasins vérifient l'âge des clients avant de leur vendre des produits qui créent une dépendance ou qui sont nocifs », a-t-il déclaré. Lee a soutenu l'idée à l'époque, en postant sur X que James avait « absolument raison ».De nombreux défenseurs de la vie privée et des droits numériques se sont prononcés contre l'obligation de vérification de l'âge en général, estimant qu'elle obligerait les entreprises à collecter encore plus d'informations personnelles sur les utilisateurs. Les groupes de l'industrie technologique se sont fait l'écho de ces préoccupations.Même les partisans de la vérification de l'âge dans les magasins d'applications ont déjà soutenu des plans alternatifs.En 2022, Lee a proposé une loi qui obligerait les sites pornographiques à utiliser une technologie de vérification de l'âge pour empêcher les enfants d'y accéder, et James a présenté une loi plus tôt cette année pour imposer de telles exigences aux entreprises de médias sociaux. Ni l'un ni l'autre n'ont mentionné les boutiques d'applications.Toutefois, la campagne gagne lentement du terrain malgré l'opposition d'Apple.Les législateurs de Louisiane ont examiné une proposition ciblant les magasins d'applications au début de l'année, mais le projet a finalement été rejeté en raison de l'opposition d'Apple, qui aurait dû appliquer les normes. Apple a fait valoir que les sites de médias sociaux sont mieux à même de contrôler l'âge des utilisateurs.Après que James a dévoilé son amendement en septembre, il s'est attiré les foudres d'un groupe de commerce technologique, l'App Association, qui, selon Bloomberg, a reçu une grande partie de son financement de la part d'Apple.« Cet amendement impose un ensemble d'exigences confuses, voire contradictoires, aux parents, aux développeurs et aux magasins eux-mêmes. L'idée qu'un enfant qui utilise son appareil mobile comme principal moyen de communication doive demander à ses parents de fournir immédiatement un consentement parental vérifiable chaque fois qu'il veut parler à son professeur est un obstacle incroyable à placer devant des enfants ayant des besoins particuliers », a déclaré Morgan Reed, président de l'App Association.En avril 2021, Facebook (Meta) a suscité des inquiétudes en annonçant des projets visant à développer une version d'Instagram destinée aux enfants de moins de 13 ans . Cette décision a été critiquée par une coalition internationale de défenseurs de la santé des enfants, soulignant les préoccupations liées à la manipulation et à l'exploitation potentielles des jeunes utilisateurs. Bien que Facebook affirmait vouloir créer une expérience adaptée à l'âge des enfants et axée sur la sécurité, les signataires de la lettre ouverte ont exprimé leurs doutes des véritables intentions de l'entreprise. Ils citent des risques pour la santé mentale des enfants, faisant référence à une étude classant Instagram comme la pire plateforme pour la santé mentale des jeunes.En septembre 2021, des documents internes de Facebook révélés par le Wall Street Journal dévoilent les efforts de l'entreprise pour exploiter les préadolescents considérés comme une « richesse inexploitée » . Les documents montrent que Facebook envisageait de tirer parti des rendez-vous de jeu pour inciter davantage d'enfants à utiliser l'application Messenger Kids. Cette révélation s'inscrit dans la série d'enquêtes du WSJ, The Facebook Files, mettant en lumière les efforts de Facebook pour cibler et engager les jeunes enfants malgré une baisse de popularité parmi les adolescents. Les documents internes révèlent la préoccupation de Facebook quant à sa perte de terrain face à des applications concurrentes telles que Snapchat et TikTok, ainsi qu'une baisse de 19 % du nombre d'adolescents utilisant Facebook chaque jour au cours des deux dernières années. Facebook prévoyait une chute d'environ 45 % de son audience adolescente en 2023 et cherchait des moyens d'inciter les enfants à utiliser Messenger Kids pour éviter cette diminution.En octobre 2021, Facebook a annoncé la suspension temporaire de son projet Instagram Kids , une version destinée aux enfants de moins de 13 ans, suite à des préoccupations exprimées par des législateurs et d'autres parties concernant les effets potentiels de la plateforme sur la santé mentale des jeunes. Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a déclaré que cette pause permettrait à l'entreprise de prendre en compte les préoccupations, de démontrer la valeur de la version pour enfants, censée être dépourvue de publicité et permettant aux parents de surveiller l'activité des enfants.Cette décision fait suite à une enquête du Wall Street Journal révélant que les recherches internes de Facebook indiquaient qu'Instagram était potentiellement dangereux pour un pourcentage important de jeunes utilisateurs, en particulier les adolescentes ayant des problèmes d'image corporelle, suscitant ainsi des inquiétudes sur l'impact de l'application sur la santé mentale des adolescents. Facebook a contesté ces conclusions tout en soulignant la nécessité de créer des espaces numériques fiables pour les enfants, où les parents peuvent mieux surveiller leurs activités plutôt que de les empêcher totalement d'accéder en ligne.Il peut donc paraître surprenant de voir Meta vouloir déléguer la responsabilité de vérification d'âge à Apple et Google.Sources : amendement proposé pour un projet de loi sur la protection de la vie privée des enfants Qui devrait être responsable de vérifier l’âge des utilisateurs : les développeurs d’applications (comme Meta) ou les gestionnaires de plateformes (Apple et Google) ? Pourquoi ?Les magasins d’applications peuvent-ils se permettre d'assumer ce rôle ? Dans quelle mesure ?Est-il possible d’instaurer un tel dispositif sans collecter davantage de données personnelles sensibles ?Quelles seraient les implications pour la vie privée des utilisateurs si Apple et Google mettaient en place des systèmes de vérification d’âge ?Les vérifications d’âge suffiront-elles à protéger les mineurs ou faut-il d’autres stratégies complémentaires ?Comment éviter que ces dispositifs ne soient contournés par des mineurs cherchant à accéder à des applications non adaptées à leur âge ?