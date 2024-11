Président Trump et membres du Congrès -



À la suite d'une élection historique, l'industrie de la cryptomonnaie est pleine d'espoir et d'optimisme pour un environnement réglementaire plus amical aux États-Unis sous votre direction. Pendant des années, les innovateurs américains de cryptomonnaie ont été ciblés et, dans certains cas, poussés à l'étranger par un régime réglementaire hostile.



Votre arrivée à Washington, D.C., peut changer cette réalité.



Au nom de Blockchain Association, la principale association commerciale d'actifs numériques du pays, nous sommes impatients de travailler avec vous pour veiller à ce que les États-Unis se rétablissent en tant que leader mondial de l'innovation technologique. Au cours de vos 100 premiers jours, cinq mesures immédiates peuvent être prises pour soutenir l'économie nationale des actifs numériques :



1. Établir un cadre réglementaire pour la cryptomonnaie. La structure du marché et la législation sur les stablecoins peuvent être un effort bipartisan mené par le Congrès, établissant un cadre adapté aux actifs numériques qui encourage l'innovation tout en protégeant les consommateurs.



2. Mettre fin à la débancarisation de la cryptomonnaie. Les entreprises et les utilisateurs de cryptomonnaie se sont vus injustement refuser l'accès aux rails bancaires traditionnels indispensables pour payer les employés, les fournisseurs et les impôts. Cette pratique doit cesser immédiatement.



3. Nommer un nouveau président de la SEC et faire reculer le SAB 121, les directives comptables punitives et anti-crypto de l'agence. Pendant trop longtemps, l'industrie de la cryptomonnaie a été soumise à une SEC hostile et à son approche de réglementation par l'application. Un nouveau leadership à la SEC est essentiel pour garantir un environnement réglementaire plus juste, plus transparent et plus efficace.



4. Nommer de nouveaux dirigeants au département du Trésor et à l'IRS. Le traitement fiscal des actifs numériques est irrégulier et les règles proposées, telles que la « Broker Rule », risquent de pousser les entreprises et les projets prometteurs du secteur à l'étranger. Il est également essentiel que le Trésor crée un environnement accueillant pour les développeurs de logiciels et donne la priorité à la protection de la vie privée de tous les Américains.



5. Mettre en place un conseil consultatif sur la cryptomonnaie pour travailler avec le Congrès et les agences fédérales de régulation. Les partenariats public-privé sont essentiels pour établir des règles intelligentes qui fonctionnent pour l'industrie tout en protégeant les consommateurs. Notre secteur est impatient de s'engager directement avec votre administration.



Au nom de Blockchain Association, et de nos quelque 100 organisations membres, nous sommes prêts à travailler avec vous pour que les États-Unis puissent retrouver leur place de capitale mondiale de la cryptomonnaie.



Merci pour votre engagement en faveur de l'innovation en matière de cryptomonnaie, des entreprises pionnières de cette nouvelle technologie, et des travailleurs, innovateurs et constructeurs américains profondément engagés dans l'ouverture d'une nouvelle ère de progrès financier et internet.



Kristin Smith

Cet appel à Donald Trump s'aligne sur les récents développements au sein de son administration. En effet, le président élu Donald Trump a nommé Scott Bessent, un gestionnaire de fonds spéculatifs avec de forts penchants pro-crypto, au poste de secrétaire au Trésor . S'il est confirmé dans ses fonctions, Scott Bessent pourrait introduire des politiques favorisant la cryptomonnaie, améliorer la clarté de la réglementation et intégrer les actifs numériques dans la finance traditionnelle, marquant un changement significatif par rapport à l'approche plus prudente de l'administration Biden.La Blockchain Association, un groupe de lobbying pro-crypto à but non lucratif, a révélé le vendredi 22 novembre 2024 ses cinq principales priorités pour le « Congrès le plus pro-crypto de l'histoire », y compris une réglementation transparente et des bouleversements dans le leadership.Le groupe, qui représente une centaine de sociétés de cryptomonnaie, a écrit à Donald Trump et a partagé la lettre en ligne la semaine du 18 novembre dernier.Avant tout, la Blockchain Association appelle à une réforme de la réglementation. Elle affirme que le gouvernement doit prendre l'initiative dans ce domaine afin de garantir la sécurité des consommateurs et de favoriser l'innovation.Elle appelle également à mettre fin au « déboulonnage insensé des entreprises de cryptomonnaie ». C'est le cas lorsqu'une banque traditionnelle décide de fermer le compte d'une personne ou d'une entreprise parce que son activité est considérée comme trop risquée. La Blockchain Association a décrit cela comme une « discrimination » à l'encontre des investisseurs en cryptomonnaie et affirme que cela diminue la concurrence sur le marché.Les troisième et quatrième points du groupe demandent à Donald Trump de nommer de nouveaux dirigeants à la Securities and Exchange Commission (SEC) et au département du Trésor. La lettre indique que la SEC a été « hostile » à la cryptomonnaie et qu'un nouveau dirigeant est essentiel pour des réglementations plus équitables.Elle ajoute que les règles fiscales nécessitent une « réinitialisation », y compris de nouveaux dirigeants au Trésor et à l'IRS. La Blockchain Association craint que les entreprises soient entièrement chassées du pays.Les troisième et quatrième points du groupe demandent à Donald Trump de nommer de nouveaux dirigeants à la Securities and Exchange Commission (SEC) et au département du Trésor. La lettre indique que la SEC a été « hostile » à la cryptomonnaie et qu'un nouveau dirigeant est essentiel pour des réglementations plus équitables.Elle ajoute que les règles fiscales nécessitent une « réinitialisation », y compris de nouveaux dirigeants au Trésor et à l'IRS. La Blockchain Association craint que les entreprises soient entièrement chassées du pays.Enfin, elle propose le concept d'un conseil consultatif de la cryptomonnaie pour aider le Congrès à prendre des décisions. « Notre industrie est impatiente de s'engager directement avec votre administration », peut-on lire dans la lettre.Kristin Smith, PDG de la Blockchain Association, a ajouté : « La vision du président élu Donald Trump de faire de l'Amérique la capitale mondiale de la cryptomonnaie est un espoir partagé par l'ensemble de l'industrie de la cryptomonnaie - et ses fondateurs, développeurs et innovateurs. Et il peut être réalisé avec l'arrivée du président élu Trump à Washington, ainsi que le Congrès le plus pro-crypto de l'histoire. »Le contenu de la lettre publiée par la Blockchain Association est présenté ci-dessous :Cependant, tout le monde ne partage pas cet engouement pour les cryptomonnaies. Frances Coppola, issue du secteur bancaire, s'est montrée très critique à l'égard de ce secteur. À la suite de l'effondrement très médiatisé de la bourse de cryptomonnaie FTX, elle a notamment réitéré sa position en déclarant : « l'écosystème de crypto est un ponzi géant et finira par imploser » Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la Blockchain Association crédible ou pertinente ?Pensez-vous que l'administration de Donald Trump sera favorable aux requêtes de la Blockchain Association ?