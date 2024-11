Ce n'est pas la première fois que l'entreprise fait face à ce genre d'accusation. En octobre 2024, Apple a déjà été accusé par la commission américaine du travail de violer "illégalement" les droits des travailleurs, en détruisant les efforts des employés pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail . Selon la plainte déposée par la commission, Apple a forcé des employés dans tout le pays à signer des accords "illégaux" de non-divulgation et de non-concurrence. La plainte accuse également le géant de la technologie d'"interférer" et de "restreindre" les droits des employés en vertu du droit du travail fédéral. Apple a alors "fermement" contesté les accusations formulées dans la plainte.Dans le cadre de la nouvelle accusation du gouvernement fédéral, un employé d'Apple aurait été menacé de représailles non spécifiées s'il parlait de sa prime de performance. Un autre aurait reçu l'ordre de supprimer un message sur les médias sociaux concernant la manière de continuer à travailler à distance au sein de l'entreprise. Une autre personne aurait été invitée à cesser de parler de son salaire sur les systèmes de messagerie internes et aurait été avertie que le géant de la technologie « surveillait ces discussions ». Enfin, une autre salariée, Cher Scarlett, ingénieure en logiciel, aurait été évincée de l'entreprise après avoir créé une enquête salariale en ligne à l'intention des travailleurs de l'entreprise au chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars.Ces plaintes constituent la base d'une accusation du gouvernement fédéral qui reproche au géant de l'iPhone de Cupertino d'avoir illégalement « interféré avec, restreint et contraint des employés » exerçant leurs droits en vertu de la loi nationale sur les relations de travail (National Labor Relations Act) pour s'entraider en cas de problèmes sur le lieu de travail.L'action en justice intentée par Cher Scarlett - l'ancienne employée - et le National Labor Relations Board, l'agence chargée de l'application de la loi sur les relations de travail, affirme également qu'Apple a rejeté la demande d'un employé de créer un canal de messagerie interne sur l'équité salariale, en lui disant que la plateforme de messagerie était réservée à des fins professionnelles, alors qu'elle permettait à d'autres employés de l'utiliser pour des sujets non professionnels.En outre, selon la plainte, Apple a demandé à un employé de ne pas parler à la presse après avoir été cité dans les médias au sujet de problèmes liés au travail.Le salarié à qui l'on a ordonné de supprimer la publication sur les médias sociaux concernant le travail à distance s'est également vu demander par un représentant des ressources humaines de fournir les noms d'autres employés d'Apple avec lesquels il s'était entretenu au sujet du télétravail, selon la plainte.Lors d'un appel téléphonique, un responsable a dit à un employé qu'Apple ne voulait pas que les salariés parlent des salaires ou de l'équité salariale, selon la plainte.Les incidents présumés se seraient produits en 2021.Selon la plainte, Cher Scarlett a aidé à fonder « Apple Too », sur le modèle du mouvement #MeToo contre les violences sexuelles, et avait l'intention d'encourager les employés d'Apple « à partager des histoires et à créer de la transparence autour des incidents de discrimination, d'iniquité, de racisme et de sexisme qu'ils ont vécus dans le cadre de leur emploi » chez Apple.Au cours de l'été 2021, Cher Scarlett a créé et mis en ligne une enquête sur l'équité salariale dans laquelle les employés d'Apple pouvaient partager anonymement des informations sur leur rémunération, leur catégorie d'emploi, leur expérience et des informations personnelles « afin d'identifier d'éventuelles disparités salariales ». Cher Scarlett a publié l'enquête sur son compte personnel de la plateforme de médias sociaux Twitter, aujourd'hui X.Le conseil des prud'hommes et Mme Scarlett affirment dans leur plainte qu'elle a été contrainte de quitter l'entreprise en raison de la réaction d'Apple par rapport à son travail au nom de ses collègues d'Apple. Elle a annoncé sur Twitter en novembre 2021 qu'elle quittait l'entreprise ; il a été rapporté plus tard qu'elle était parvenue à un accord avec Apple.Apple aurait également réprimé d'autres employés qui ont pris des mesures en réponse au plaidoyer de Cher Scarlett. Apple a exigé qu'un travailleur s'abstienne de participer à l'enquête sur les salaires et a été menacé de « représailles non spécifiées » s'il le faisait ou s'il continuait à prendre part à des discussions sur les salaires sur la plateforme de messagerie interne, selon la plainte.Un responsable des ressources humaines d'Apple a refusé de rencontrer collectivement les travailleurs d'Apple préoccupés par les résultats de l'enquête sur les salaires, et a insisté sur des réunions individuelles, selon la plainte. Cette responsable, Jeannie Wong, a, lors d'une vidéoconférence, « interrogé un employé sur les raisons et la manière dont il s'était impliqué dans l'enquête sur l'équité salariale de Scarlett et sur les autres personnes impliquées », selon la plainte.Cette affaire éclate au grand jour alors qu' Apple est récemment entré dans l'histoire avec le premier accord syndical aux États-Unis . Selon le syndicat des employés, l'accord conclu avec l'Apple Store comprend des aménagements d'horaires pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'une augmentation de salaire de 10 % sur la durée du contrat de trois ans. Il prévoit également des mesures de protection de l'emploi, telles que des indemnités de licenciement garanties pour les travailleurs licenciés et une limitation du nombre d'employés contractuels.Plainte administrative déposée le 31 octobre par le National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail)Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'accusation du gouvernement fédéral contre d'Apple est justifiée ou pertinente ?Pensez-vous que les questions soulevées dans la plainte déposée contre Apple reflètent fidèlement les problèmes plus généraux qui se posent sur les lieux de travail ?D'après vous, les entreprises devraient-elles avoir le pouvoir d'empêcher leurs employés de discuter de leur salaire ?