« Nous nous sommes attaqués à Google et ils ont été contraints de payer des milliards », déclare un couple qui a fait condamner Google à 2,4 milliards d'euros d'amendes pour abus de position dominante

Comment Google a nui au site Web Foundem en le rendant invisible dans les SERP

Une bataille juridique de 15 ans qui se solde par un échec de Google devant la CJUE

Google accusé d'utiliser sa position dominante pour intimider les petits concurrents

Shivaun Raff et son mari, Adam, ont lancé leur site Web de comparaison de prix « Foundem » en 2006. Les deux entrepreneurs avaient sacrifié des emplois bien rémunérés et créé de toutes pièces leur plateforme afin d'être des pionniers sur le marché des services de comparaison d'achats. À l'époque, le couple avait déclaré au magazine Wired avoir créé le Foundem pour toucher des parties d'Internet que Google lui-même n'était pas en mesure d'atteindre.Cependant, quelques jours après le lancement du site en juin 2006, ils ont remarqué qu'il était pénalisé par Google et déclassé pour toutes les recherches. Foundem venait d'être frappé par une pénalité de Google, provoquée par l'un des filtres antispam automatiques du moteur de recherche. La pénalité a fait reculer Foundem dans les listes de résultats de recherche pour des requêtes pertinentes telles que « comparaison de prix », « comparaison d'achats », etc.Foundem, qui facturait une redevance lorsque les clients cliquaient sur leurs listes de produits pour accéder à d'autres sites Web, a donc eu du mal à gagner de l'argent. « Nous surveillions nos pages et leur classement, et nous les avons vues s'effondrer presque immédiatement », raconte Adam. Google est resté muet à leurs diverses plaintes. Puis, en décembre 2008, Foundem a été désigné meilleur site de comparaison du Royaume-Uni par une émission à la télé.Il s'agissait de l'émission « The Gadget Show » de Channel 5. Le coup pensait alors que cela validerait leur argumentation auprès de Google, mais le géant de la technologie refusait toujours de coopérer. « Il était clair que nous devions partir en guerre. C'est à ce moment-là que nous nous sommes dit : c'est foutu. Google est un tyran. C'est une erreur. Nous allons gagner », ont déclaré les Raff. Ils ont intenté une action en justice pour abus de position dominante.Les Raff ont envoyé à Google plusieurs demandes de levée de la restriction, mais, plus de deux ans plus tard, rien n'a changé et ils disent n'avoir reçu aucune réponse de la part de l'entreprise. Entre-temps, leur site Web était classé tout à fait normalement sur d'autres moteurs de recherche, mais selon eux, cela n'avait pas vraiment d'importance, car « tout le monde utilise Google ». Ils découvriront plus tard qu'ils n'ont pas été les seuls à avoir été pénalisés ainsi.L'entêtement de Google face aux multiples plaintes des Raff va donner lieu à une bataille juridique de 15 ans qui s'est soldée par une amende record de 2,4 milliards d'euros (2 milliards de livres sterling) pour Google, accusé d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché. L'affaire a été saluée comme un moment historique dans la réglementation mondiale des Big Tech. Ils sont accusés de promouvoir leurs produits au détriment de ceux des petits rivaux.En effet, après la première action en justice des Raff, Google a finalement inscrit leur site Foundem sur sa liste blanche, ce qui a fait bondir le trafic du moteur de recherche d'environ 10 000 %. Appelé à l'origine Froogle, le service de comparaison de prix de Google a été rebaptisé « Google Product Search ». Les Raff avaient noté comment Google étranglait ses rivaux et propulsait son propre service de comparaison de prix en tête des résultats de recherche.Le couple a donc porté l'affaire devant la Commission européenne de la concurrence à Bruxelles. Les Raff ont été les premiers plaignants dans une affaire qui a ensuite inclus, TripAdvisor, Yelp, Expedia et Deutsche Telecom. Le 27 juin 2017, Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a jugé que « Google avait abusé de sa position dominante sur le marché » et a infligé au géant de la recherche en ligne une amende de 2,4 milliards d'euros.Il s'agissait de la plus grosse amende antitrust jamais infligée à une seule entreprise. Google a fait appel de la décision de la Commission européenne, de sorte que le procès civil des Raff s'est poursuivi jusqu'en 2024. Google a passé sept années de plus à se battre contre ce verdict, mais en septembre de cette année, la plus haute juridiction européenne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a rejeté tous les appels du géant technologique américain.Adam Raff, qui a fait carrière dans l'informatique de pointe, raconte qu'il a eu le déclic pour Foundem alors qu'il fumait une cigarette devant les bureaux de son ancien employeur. À l'époque, les sites de comparaison de prix n'en étaient qu'à leurs balbutiements et chacun d'entre eux était spécialisé dans un produit particulier. Mais leur site Foundem était différent, car il permettait aux clients de comparer une large gamme de produits, des vêtements aux vols.Après que l'affaire a été portée devant la Commission européenne de la concurrence, le régulateur a ouvert une enquête antitrust en novembre 2010. Le couple se souvient d'une réunion avec le régulateur au cours de laquelle il leur a été demandé les raisons pour lesquelles ils s'attaquaient à un problème systémique. « L'une des choses qu'ils ont dites, c'est que s'il s'agit d'un problème systémique, pourquoi êtes-vous les premières personnes que nous voyons ? ».Shivaun Raff raconte : « nous avons répondu que nous n'étions pas sûrs à cent pour cent, mais que nous soupçonnions les gens d'avoir peur, car toutes les entreprises sur Internet dépendent essentiellement de Google pour leur trafic ». Elle accuse Google d'intimidation : « je pense qu'il est regrettable que Google nous ait fait le coup. Nous avons tous deux été élevés dans l'illusion que nous pouvions faire la différence, et nous n'aimons vraiment pas les intimidateurs ».La défaite finale de Google en septembre 2024 ne satisfait pas encore le couple. Ils estiment que le comportement de Google reste anticoncurrentiel et la Commission européenne se penche sur la question. En mars 2024, en vertu de la loi sur les marchés numériques (DSA), la Commission européenne a ouvert une enquête sur Alphabet, la société mère de Google, pour savoir si elle continuait à privilégier ses propres biens et services dans les résultats de recherche.Un porte-parole de Google a déclaré : « l'arrêt de la CJUE [Cour de justice de l'Union européenne] [en 2024] ne concerne que la manière dont nous avons affiché les résultats des produits de 2008 à 2017. Les changements que nous avons apportés en 2017 pour nous conformer à la décision Shopping de la Commission européenne ont fonctionné avec succès pendant plus de sept ans, générant des milliards de clics pour plus de 800 services de comparaison de prix ».« Pour cette raison, nous continuons à contester fermement les affirmations de Foundem et nous le ferons lorsque l'affaire sera examinée par les tribunaux », a-t-il ajouté. Les Raff poursuivent également une action civile en dommages et intérêts contre Google, qui devrait débuter au cours du premier semestre 2026. Mais si le couple remporte une victoire finale, ce sera probablement à la Pyrrhus : ils ont été contraints de fermer leur plateforme Foundem en 2016.Le long combat contre Google a également été éprouvant pour le couple. « Je pense que si nous avions su que cela durerait autant d'années, nous n'aurions peut-être pas fait le même choix », admet Adam Raff. Le long combat contre Google a également été éprouvant pour le couple. « Je pense que si nous avions su que cela durerait autant d'années, nous n'aurions peut-être pas fait le même choix », admet Adam Raff. Toutefois, la décision de la CJUE est saluée par de nombreux internautes et détracteurs de Google.