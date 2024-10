Le conflit entre Matt Mullenweg et WP Engine

WP Engine allègue des dommages irréparables

A post on Alignment at Automattic, and the 159 people who left today: https://t.co/UuBbfVGgfC — Matt Mullenweg (@photomatt) October 4, 2024

Les développeurs sont anxieux et veulent être assurés qu'ils ne seront pas les prochains à recevoir une autre demande d'extorsion de la part de Mullenweg, à devenir sa prochaine cible de guerre nucléaire, ou à voir leurs plug-ins expropriés.



Les tentatives de prise de contrôle maladroites des défendeurs augmentent le risque de sécurité pour tous les membres de la communauté WordPress.



WPE demande respectueusement à la Cour d'émettre une injonction préliminaire rétablissant et préservant le statu quo tel qu'il existait avant les actions fautives des défendeurs décrites ci-dessus. L'injonction préliminaire ne nécessite aucune garantie, car le retour au statu quo n'aura aucun effet négatif sur les défendeurs.



Le créateur de Ruby on Rails critique sévèrement Matt Mullenweg et Automattic

Automattic exigeant 8 % des revenus de WP Engine parce qu'ils ne donnent pas « assez » à WordPress est une violation délibérée des idéaux généraux de l'open source et des spécificités de la licence GPL. Automattic est complètement à côté de la plaque, et les dommages potentiels pour le monde de l'open source s'étendent bien au-delà de WordPress. Ne laissez pas le drame ou ses personnages vous distraire de cette menace.



L'une des principales raisons du succès de l'open source au cours des dernières décennies est la clarté et la certitude de son régime de licences. Les conditions de l'accord sont explicites et claires, ce qui vous permet de créer une entreprise sur la base de l'open source sans craindre des réclamations frivoles ou des contrôles surprises. Les termes de l'accord sont précisés dans le contrat de licence, et les contrats les plus courants, tels que MIT, BSD ou GPL, ont tous résisté à l'épreuve du temps.



La partie la plus importante d'une telle licence est généralement le fait que le logiciel est offert sans aucune garantie. Mais certaines contiennent également des dispositions qui exigent que toute modification soit également publiée en tant que source ouverte. Cependant, aucune des principales licences ne dit quoi que ce soit proche de : « c'est gratuit, mais seulement jusqu'à ce que les propriétaires du projet estiment que vous avez trop de succès et qu'alors vous devrez payer 8 % de vos revenus pour soutenir le projet ».



Il s'agit d'une norme complètement folle et arbitraire basée sur la règle du dépit, et non sur la loi.



Je n'ai même pas d'intérêt dans ce combat, seulement un ensemble de principes. En fait, je serais naturellement enclin à faire partie de l'équipe WordPress. Entre la création d'un des programmes open source les plus utilisés et l'alimentation de la moitié de l'Internet, il y a toutes les raisons tribales de se ranger du côté d'Automattic plutôt que de celui des propriétaires de WP Engine, Silver Lake, qui sont des sociétés de capital-investissement.



WP Engine est une entreprise fondée en 2010, dont l'activité principale est l'hébergement de sites WordPress. Mais en septembre 2024, Matt Mullenweg, créateur de WordPress, a affirmé que « WP Engine gagne de l'argent grâce à WordPress, mais n'a guère contribué au développement de WordPress », et a publié un article contenant des opinions similaires sur le blogue officiel du projet open source WordPress.org. Ce qui a donné lieu à un conflit ouvert avec WP Engine.Le 25 septembre 2024, Matt Mullenweg a décidé de bloquer l'accès de WP Engine aux ressources de WordPress.org, y compris les thèmes, les plug-ins, et les mises à jour de sécurité. En réponse, WP Engine a déposé une plainte contre Automattic et son PDG Matthew Charles Mullenweg. La plainte, déposée le 2 octobre 2024, fait état d'une tentative d'extorsion, d'une ingérence dans les relations d'affaires et d'une utilisation abusive des marques WordPress, entre autres.En attendant le procès, WP Engine a demandé à un tribunal de mettre fin à la campagne publique du Matt Mullenweg contre l'entreprise. Dans une demande d'injonction préliminaire déposée le 18 octobre 2024 contre Automattic et Matt Mullenweg, la plateforme d'hébergement tierce demande que le tribunal lui redonne accès aux ressources de WordPress et lui permette également de reprendre le contrôle de son plug-in populaire Advanced Custom Fields (ACF).Sans accès aux ressources de WordPress.org, WP Engine ne peut pas mettre à jour Advanced Custom Fields. Le plug-in est utilisé pour créer et personnaliser leurs écrans d'édition. Au début du mois, WordPress.org a pris le contrôle d'Advanced Custom Fields et a créé un fork, citant les directives pour les développeurs, qui leur donnent le contrôle de la modification d'un plug-in « sans le consentement du développeur, au nom de la sécurité publique ». Matt Mullenweg a également déclenché un débat en déclarant : « WordPress.org m'appartient ». Cela brouille la frontière entre le projet open source WordPress, l'organisation à but non lucratif qui le soutient et la branche commerciale. Dans une déclaration séparée jointe au dossier, Heather Brunner, PDG de WP Engine, a déclaré que jusqu'à récemment, elle pensait que « wordpress.org était associé ou détenu par l'organisation à but non lucratif WordPress Foundation ».WP Engine affirme être confronté à « de multiples formes de dommages irréparables immédiats » à la suite des actions de Matt Mullenweg et d'Automattic, notamment « la perte de clients, de parts de marché et de fonds de commerce ». Il dit avoir constaté une augmentation de 14 % des demandes d'annulation entre le 26 et le 30 septembre 2024, quelques jours seulement après que Matt Mullenweg a qualifié WP Engine de « cancer » pour la communauté WordPress.Dans sa requête, le fournisseur d'hébergement affirme qu'il cherche à rétablir le « statu quo tel qu'il existait avant le 20 septembre 2024 » en ce qui concerne l'accès de l'entreprise aux ressources du projet open source Wordpress. WP Engine affirme également que les demandes de Matt Mullenweg constituent une « extorsion ». Le fournisseur a ajouté que ces protections devraient également être étendues à ses affiliés, partenaires, employés, utilisateurs et clients.Dans une déclaration, Megan Fox, porte-parole d'Automattic, a déclaré que l'entreprise nie les allégations de WP Engine : « Automattic nie avec véhémence les allégations de WP Engine - qui sont des déformations grossières de la réalité - et réserve tous ses droits. Automattic est confiant dans sa position juridique et s'opposera vigoureusement à ce dépôt sans fondement, tout en poursuivant tous les recours contre WP Engine », a déclaré le porte-parole.Il a ajouté : « WP Engine a fait passer ses profits avant la communauté WordPress et s'attendait à continuer à bénéficier, gratuitement, des contributions inlassables de Matt, d'Automattic et de la communauté WordPress ». Au début du mois, Matt Mullenweg a ajouté une nouvelle case à cocher à la page de connexion des contributeurs de WordPress.org, demandant aux gens de vérifier qu'ils n'étaient pas associés à WP Engine de quelque manière que ce soit.À l'époque, des contributeurs ont déclaré qu'ils avaient été bannis de la communauté Slack pour avoir critiqué cette décision. Le conflit a déjà entraîné le départ de plus de 150 employés d'Automatic. Selon Darnell Clayton, la guerre à laquelle se livrent Automattic et WP Engine pourrait déboucher sur un fork du code de WordPress, une situation que Matt Mullenweg redoute et qui serait à l'avantage de WP Engine. David Hansson confie qu'il est lui-même frustré par le fait que des entreprises ne contribuent pas à Ruby on Rails. Selon lui, certaines de ces entreprises expriment leur gratitude et leur intérêt personnel en soutenant le framework avec des développeurs dévoués, en adhérant à la Rails Foundation ou en sponsorisant des conférences. Beaucoup ne le font pas. Et David Hansson affirme que c'est tout à fait leur droit, même si cela peut parfois agacer un peu.Selon lui, c'est la règle et cette frustration ne justifie pas les agissements d'Automatic. David Hansson explique : « c'est le marché. C'est ça l'open source. Je vous offre un code, vous acceptez les termes de la licence. Il ne peut y avoir une deuxième série d'obligations fantômes qui pourraient soudainement s'appliquer, si vous devenez riche en utilisant le logiciel. Dans ce cas, la licence n'a plus de sens, la clarté est brouillée et la certitude est perdue ».David Hansson affirme qu'Automattic est libre de modifier sa licence à tout moment pour s'éloigner de la GPL. La nouvelle licence ne s'appliquera qu'au nouveau code, cependant, et WP Engine, ou n'importe qui d'autre, pourra créer un fork du projet. C'est ce qui s'est passé avec Redis après que Redis Labs a abandonné sa licence BSD au profit l'alternative « Source-available licensing ». Le projet Valkey est un fork issu de la dernière version libre de Redis.Ainsi, toute personne intéressée par une implémentation open source de Redis est susceptible d'aller vers Valkey. Toutefois, David Hansson met en garde : « je soupçonne Automattic de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent conserver l'éclat de l'open source de WordPress, mais aussi être en mesure d'exiger sans aucune pitié son dû à n'importe quel concurrent qui pourrait apparaître, quand ils le jugeront bon. Qu'ils aillent se faire foutre ».Source : document judiciaire (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des demandes adressées par WP Engine au tribunal ?Matt Mullenweg et Automatic abusent-ils de leur position dans la communauté Wordpress ?Selon vous, les demandes de Matt Mullenweg à WP Engine constituent-elles une tentative d'extorsion ?