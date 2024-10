Contexte et implications

L'UE prévient X qu'elle pourrait calculer les amendes en incluant les revenus des autres entreprises d'Elon Musk

Comprendre la différence entre DMA et DSA

Définition du « fournisseur »

Musk promet une bataille judiciaire « très publique »

We look forward to a very public battle in court, so that the people of Europe can know the truth https://t.co/nKBGEPxeEa — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

X déclare que toucher aux revenus de SpaceX devrait être interdit

Réactions et perspectives

Conséquences potentielles

Conclusion

La loi sur les services numériques, adoptée pour réguler les géants technologiques et protéger les consommateurs européens, permet à l'UE de sanctionner les plateformes en ligne avec des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial annuel. Ces sanctions visent les entreprises qui ne parviennent pas à traiter les contenus illégaux, à lutter contre la désinformation ou à respecter les exigences de transparence.Les régulateurs de l'UE envisagent maintenant de redéfinir le concept de « fournisseur » pour inclure l'ensemble des entreprises dirigées par une même entité ou une même personne. Dans le cas de Musk, cela signifierait que les revenus de SpaceX, l'entreprise aérospatiale visionnaire; de Neuralink, la société de neurotechnologie futuriste; de xAI, l'entreprise dédiée à l'intelligence artificielle; et de The Boring Company, spécialisée dans les infrastructures et les tunnels, pourraient être pris en compte pour calculer les amendes de X. Une telle approche pourrait multiplier les montants des sanctions, rendant les amendes potentiellement plus dissuasives.Selon un article de Bloomberg, les régulateurs de l'Union européenne ont averti la plateforme X d'Elon Musk qu'elle pourrait calculer les amendes en incluant les revenus des autres entreprises de Musk, y compris SpaceX.X a déjà été accusée d'avoir enfreint la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), ce qui pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total. Cette amende serait imposée au « fournisseur » de X, qui pourrait être défini comme incluant d'autres entreprises dirigées par Musk.Bloomberg écrit que « les régulateurs examinent si les ventes de SpaceX, Neuralink, xAI et la Boring Company, en plus des revenus générés par le réseau social, devraient être incluses pour déterminer les amendes potentielles contre X, ont dit des personnes familières avec le sujet, demandant à ne pas être identifiées parce que l'information n'est pas publique ». Le rapport de Bloomberg indique que les ventes de Tesla « seraient exemptées de ce calcul parce qu'elles sont cotées en bourse et qu'elles ne sont pas sous le contrôle total de Musk ».« En prenant en compte les revenus de ses autres entreprises, la commission évalue essentiellement si Musk lui-même devrait être considéré comme l'entité à amender, plutôt que X elle-même », affirment les sources de Bloomberg.Une telle décision augmenterait considérablement les amendes potentielles, en particulier compte tenu des difficultés rencontrées par X dans le secteur de la publicité. Le Brésil a déjà traité les entreprises dirigées par Musk comme un groupe économique unique et a saisi environ 2 millions de dollars sur un compte bancaire de Starlink pour couvrir les amendes de X.La Digital Market Act (DMA) et la Digital Services Act (DSA) sont deux réglementations majeures de l'Union Européenne visant à encadrer le secteur numérique, mais elles ont des objectifs et des cibles différents.La DMA vise principalement les géants du numérique (comme les GAFAM - Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Son objectif est de garantir des marchés numériques plus équitables et ouverts en imposant des obligations et des interdictions spécifiques à ces grandes plateformes. Par exemple, il vise à empêcher les pratiques anticoncurrentielles et à favoriser la concurrence sur le marché numérique.La DSA, quant à elle, a une portée plus large. Elle s'applique à un plus grand nombre d'entreprises liées à l'économie numérique, y compris les petites et moyennes entreprises. La DSA vise à réguler la diffusion en ligne de contenus illicites et à protéger les droits des utilisateurs en ligne. Elle impose des obligations en matière de transparence, de modération de contenu et de protection des données pour toutes les plateformes en ligne.En résumé, la DMA se concentre sur les grandes entreprises pour garantir une concurrence équitable, tandis que la DSA vise à encadrer l'ensemble des plateformes en ligne pour protéger les utilisateurs et lutter contre les contenus illicites.Un porte-parole de l'UE a déclaré que « le fournisseur de X est responsable du respect des obligations de la DSA. Les amendes sont calculées sur la base du chiffre d'affaires annuel mondial total du fournisseur. Il n'est nécessaire d'identifier définitivement le fournisseur d'une très grande plateforme en ligne qu'au stade de la décision finale ».La déclaration de l'UE laisse entrevoir la marge de manœuvre dont disposent les régulateurs pour définir le terme « fournisseur ».« Les obligations prévues par la DSA s'adressent au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne », indique la déclaration de l'UE. « Cela s'applique indépendamment du fait que l'entité exerçant une influence décisive sur la plateforme ou le moteur de recherche soit une personne physique ou morale ».En juillet, la Commission européenne a annoncé sa conclusion préliminaire selon laquelle X a enfreint la loi sur les services numériques parce que la refonte par Musk du système de vérification de Twitter trompe les utilisateurs X « conçoit et exploite son interface pour les “comptes vérifiés” avec la “coche bleue” d'une manière qui ne correspond pas aux pratiques du secteur et qui trompe les utilisateurs », a déclaré le régulateur de l'UE à l'époque . Étant donné que n'importe qui peut s'inscrire pour obtenir un tel statut « vérifié », cela affecte négativement la capacité des utilisateurs à prendre des décisions libres et informées sur l'authenticité des comptes et des contenus avec lesquels ils interagissent. Il existe des preuves que des acteurs malveillants motivés abusent du « compte vérifié » pour tromper les utilisateurs ».L'UE a également allégué des violations des règles exigeant la transparence dans la publicité et l'accès aux données pour les chercheurs. La procédure permet à X de répondre avant la décision finale, et Musk a promis de lutter contre toute sanction par une « bataille très publique devant les tribunaux afin que les Européens puissent connaître la vérité ».Lorsque la décision préliminaire a été annoncée, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a reproché à Musk de diminuer l'importance des coches bleues, affirmant que les icônes sur les comptes vérifiés « signifiaient des sources d'information dignes de confiance ». Breton a depuis démissionné.« Après sa démission en septembre, Breton a légué ses pouvoirs d'imposition d'amendes à Margrethe Vestager, la patronne du secteur de la concurrence et du numérique. Les décisions relatives aux sanctions et à leur mode de calcul incomberaient en dernier ressort à Mme Vestager », a écrit Bloomberg. La Commission européenne aurait le dernier mot.« La Commission n'a pas encore décidé de pénaliser ou non X, et le montant de toute amende potentielle est encore en cours de discussion », écrit Bloomberg, citant ses sources anonymes. « Les pénalités peuvent être évitées si X trouve des moyens de répondre aux préoccupations de l'organisme de surveillance ».Bien que X soit exposée à des amendes potentielles au titre du DSA, elle évitera les sanctions au titre de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE . La Commission européenne a annoncé que X n'était pas « considérée comme un gardien en ce qui concerne son service de réseau social en ligne, étant donné que l'enquête a révélé que X n'était pas une passerelle importante permettant aux utilisateurs professionnels d'atteindre les utilisateurs finaux ».Mais les documents relatifs à l'enquête de la DMA sur X soulèvent la possibilité de traiter plusieurs entreprises dirigées par Musk comme une seule entité appelée le « groupe Musk » à des fins de conformité. Dans une lettre adressée à Musk et à X Holdings Corp. en mars 2024, « la Commission a exposé son point de vue préliminaire sur la désignation éventuelle de M. Elon Musk et des sociétés qu'il contrôle ("le groupe Musk") en tant que contrôleur d'accès », selon un document signé par Thierry Breton.X a fait valoir qu'il ne serait pas logique d'inclure les autres sociétés de Musk dans le calcul des revenus lors de l'émission de pénalités. « X Holdings Corp. soutient que la valeur de marché combinée du groupe Musk ne reflète pas avec précision le potentiel de monétisation de X dans l'Union ou sa capacité financière », indique le document. « Elle fait notamment valoir que X et SpaceX fournissent des services entièrement différents à des utilisateurs entièrement différents, de sorte qu'il n'y a pas d'effet de passerelle, et que les entreprises contrôlées par Elon Musk « ne forment pas un front financier unique, comme le présume l'autorité de gestion des données ».La réaction à cette annonce a été variée. Les partisans de la réglementation stricte y voient une avancée nécessaire pour contraindre les géants technologiques à respecter les règles établies et à assumer leurs responsabilités. En incluant les revenus des autres entreprises de Musk, les régulateurs européens espèrent envoyer un message clair : personne n'est au-dessus des lois, quelle que soit l'ampleur de ses activités économiques.Cependant, d'autres voix s'élèvent pour exprimer des préoccupations quant à l'impact de cette décision sur l'innovation et la croissance des entreprises technologiques. Ils craignent que des amendes trop lourdes n'étouffent la créativité et la volonté de prendre des risques, indispensables à l'avancement technologique. Il existe également des questions sur la faisabilité juridique de cette approche et sur la manière dont elle pourrait être mise en œuvre de manière équitable et transparente.L'inclusion des revenus d'autres entreprises pour calculer les amendes pourrait avoir des conséquences étendues. D'une part, cela pourrait créer un précédent pour d'autres régulateurs à travers le monde, incitant des pays à adopter des mesures similaires pour réguler les géants de la technologie. D'autre part, cela pourrait forcer les grandes entreprises à repenser leur structure organisationnelle et leurs stratégies de conformité pour éviter des sanctions massives.Il est également possible que cette décision encourage davantage d'entreprises à investir dans des technologies de modération de contenu plus avancées et à mettre en place des mesures de transparence robustes. Cela pourrait à terme conduire à un environnement en ligne plus sûr et plus responsable, bénéfique pour les utilisateurs.La décision de l'UE d'inclure les revenus des autres entreprises d'Elon Musk dans le calcul des amendes de X pourrait marquer un tournant dans la régulation des plateformes en ligne. En s'attaquant aux géants technologiques avec des sanctions potentiellement plus sévères, l'UE montre sa détermination à faire respecter ses règles et à protéger les consommateurs.Cependant, cette approche doit être équilibrée pour ne pas freiner l'innovation. Les discussions et les négociations sur les modalités exactes de cette mesure seront cruciales pour assurer une application juste et efficace.Sources : Commission européenne ( 1 2 ), BloombergPensez-vous que l'UE devrait pouvoir inclure les revenus d'autres entreprises appartenant au même propriétaire pour calculer les amendes? Pourquoi ou pourquoi pas?Comment cette décision pourrait-elle influencer l'innovation et la croissance des entreprises technologiques?Quelles seraient les conséquences positives et négatives de cette approche sur les pratiques de modération de contenu?Est-ce que cela pourrait créer un précédent pour d'autres régulateurs à travers le monde? Comment?Quels autres moyens pourraient être utilisés pour inciter les grandes entreprises technologiques à respecter les régulations sans pénaliser l'innovation?Comment, selon vous, Elon Musk et ses entreprises devraient-ils réagir à cette décision de l'UE?