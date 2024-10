James Howells

Des tentatives pour récupérer ses bitcoins

Faire pression sur le conseil pour qu'il le laisse effectuer les travaux d'excavation

WalesOnline a vu un document judiciaire qui indique que M. Howells, 39 ans, poursuit le conseil pour 495 314 800 £ de dommages et intérêts, ce qui correspond à la valeur maximale de ses 8 000 bitcoins au début de l'année. Mais il nous a dit que cela ne reflétait pas « ce qui se passe réellement » et que le but était de « faire pression » sur la municipalité pour qu'elle accepte d'excaver sa décharge afin d'éviter une bataille juridique. M. Howells affirme qu'il a réuni une équipe d'experts qui effectuerait les fouilles pour un montant de 10 millions de livres sterling, sans frais pour la municipalité. Il offre également à la municipalité 10 % de la valeur des jetons, s'ils sont récupérés.

Les enjeux légaux et environnementaux

Un procès à suivre de près

2013 restera à jamais gravé dans la mémoire de James Howells, un ingénieur informatique britannique qui a commis une erreur qui pourrait lui coûter une fortune. Cette année-là, Howells a jeté par erreur le disque dur sur lequel les bitcoins étaient stockés en 2013. Lorsqu'il s'est rendu compte de son horrible erreur, la poubelle avait déjà été déposée à la décharge.Le désastre du disque dur s'est produit à la suite d'une mauvaise communication entre l'ingénieur en informatique et son partenaire de l'époque. Howells, qui a découvert le bitcoin en 2009 en passant du temps sur des forums informatiques, pense avoir été l'un des tout premiers mineurs de la crypto-monnaie. En termes simples, il a miné (créé) lui-même les 8 000 bitcoins, qui ne lui ont coûté que quelques centimes d'euros d'électricité pour faire fonctionner son ordinateur portable. Il a stocké la clé privée nécessaire pour accéder aux bitcoins sur un disque dur de 2,5 pouces qu'il a rangé dans un tiroir de son bureau à domicile.En août 2013, il a fait le vide dans son matériel. En fouillant dans ses tiroirs, il est tombé sur deux disques durs de même taille. L'un contenait les données relatives à Bitcoin, tandis que l'autre était vierge. Par erreur, il a mis le disque dur contenant les données sur les bitcoins dans un sac poubelle noir. Lorsqu'il s'est couché ce soir-là, il a demandé à sa compagne de l'époque si, après la sortie de l'école le lendemain matin, elle pouvait apporter ce sac poubelle et un autre au centre de recyclage des déchets ménagers de Newport. « Sa partenaire a refusé et a déclaré qu'elle ne souhaitait pas le faire », écrivent les avocats de Howells dans la plainte.Selon la plainte, Howells n'était « pas trop préoccupé » par son refus, car il avait noté mentalement de vérifier à nouveau s'il avait mis le bon disque dur dans le sac poubelle. Mais lorsqu'il s'est réveillé à 9 heures du matin, sa partenaire était déjà rentrée de l'école et avait emporté les sacs poubelles à la décharge. Les bitcoins perdus par Howells valaient moins de 1 million de livres sterling à l'époque, mais trois mois plus tard, ils avaient atteint une valeur de 9 millions de livres sterling. Un jour, ils pourraient valoir des milliards, estime Howells, citant les prévisions de la société de gestion d'actifs VanEck.La plainte de Howells, élaborée par la même équipe de grands avocats représentant certaines des victimes présumées d'abus du magnat de Harrods Mohamed Al Fayed, indique qu'il a rencontré pour la première fois un représentant du conseil en novembre 2013, mais qu'il a depuis été « largement ignoré ». Cela n'a pas découragé Howells, qui a consacré la dernière décennie à la recherche du disque dur comme « une opération à plein temps ». Il a abandonné son emploi d'informaticien et a conclu un accord avec des investisseurs qui lui laisserait environ 30 % des bitcoins si le disque dur était retrouvé. Le reste serait réparti entre ses bailleurs de fonds, l'équipe de récupération et le conseil municipal.James Howells, après avoir réalisé l'ampleur de sa perte, n'a pas ménagé ses efforts pour récupérer son trésor. Il a proposé à la ville de Newport un plan d'excavation de 11 millions de dollars pour retrouver sa carte mémoire enfouie parmi des tonnes de déchets. Si les disques durs sont retrouvés, Howells pense qu'il y a 80 % de chances que les pièces qu'ils contiennent puissent être récupérées. C'est pourquoi, en échange, il a promis de donner 10 % de la valeur des bitcoins à la ville, un montant qui se serait chiffré à 70 millions de dollars Il convient de noter que l'idée ne lui est pas venue du jour au lendemain. Depuis plus de dix ans, Howells tente de convaincre les autorités locales de lui permettre de les déterrer. Il affirme que ses demandes ont été pour la plupart ignorées. Il a même pris l'initiative de constituer une équipe d'excavation capable de fouiller 100 tonnes d'ordures pour trouver les disques durs.Cependant, le conseil municipal de Newport a rejeté la proposition de Howells, invoquant des préoccupations légales et environnementales. Selon eux, entreprendre une telle excavation pourrait non seulement causer des dommages écologiques, mais aussi créer un précédent dangereux pour les futurs cas similaires : « Le conseil a dit à M. Howells à plusieurs reprises que l'excavation n'est pas possible dans le cadre de notre permis environnemental et que des travaux de cette nature auraient un impact environnemental négatif énorme sur la zone environnante. Le conseil est le seul organisme autorisé à mener des opérations sur le site », a déclaré un porte-parole du conseil dans un rapport.Les fouilles coûteraient 13 millions de dollars et prendraient entre 18 et 36 mois, plus une année supplémentaire pour remettre les choses dans leur état d'origine. Howells affirme que le conseil municipal n'aura rien à payer et qu'il lui donnera 10 % s'il le trouve.Lors d'une interview, Howells a déclaré que le procès n'était pas l'élément principal : il voulait simplement « faire pression » sur le conseil municipal pour qu'il le laisse effectuer les travaux d'excavation. On pourrait penser que cela inciterait le conseil à accepter, mais jusqu'à présent, il ne semble pas vouloir mordre à l'hameçon.Cette affaire pose d'importantes questions sur la gestion des déchets électroniques et la responsabilité des municipalités. Les objets jetés par erreur devraient-ils être récupérables à tout prix ? Les villes doivent-elles mettre en place des systèmes pour aider les individus à récupérer leurs biens perdus, même dans des circonstances aussi extrêmes ?De plus, l'impact écologique d'une telle excavation ne doit pas être sous-estimé. Les décharges publiques contiennent souvent des substances toxiques et dangereuses qui, si elles sont perturbées, peuvent causer des dommages irréparables à l'environnement. Ainsi, même si la quête de Howells pour retrouver ses bitcoins est compréhensible, elle pose des défis pratiques et éthiques considérables.Néanmoins, l'équipe d'experts qui l'accompagne (dont FLI, l'entreprise à l'origine du réaménagement d'une décharge en un parc de 24 acres à Liverpool) insiste sur le fait qu'ils « fouilleraient en toute sécurité » le site de Newport dans le cadre d'une recherche assistée par l'intelligence artificielle (IA).Ils ont également promis d'aider le conseil municipal à « moderniser » la décharge, qui n'a cessé de violer son permis depuis 2020 en raison des niveaux d'arsenic, d'amiante, de méthane et d'autres substances. En se référant à des rapports accablants de Natural Resources Wales, la plainte affirme : « Ces rapports de conformité remettent en question le fait que le [conseil] soit un opérateur de décharge apte et compétent ».Les avocats de Howells accusent le conseil de refuser de s'engager avec les experts « de renommée mondiale » qui offrent une opportunité « d'éradiquer les déchets dangereux sur leur site d'enfouissement ». Ils affirment également que le conseil a « tout simplement ignoré » la perspective que 10 % des bitcoins apportent « un investissement énorme et désespérément nécessaire à la communauté locale ». Howells s'est exprimé plus crûment lors de son entretien avec les médias : « Cela pourrait valoir des milliards - c'est le genre d'argent qui déclenche des guerres et le conseil municipal de Newport ne veut même pas en parler. C'est dire à quel point il est inadapté ».Un procès est prévu pour décembre, et le résultat pourrait bien établir un précédent légal important. Si Howells réussit à convaincre le tribunal de la justesse de sa cause, cela pourrait inciter d'autres personnes ayant perdu des biens précieux de manière similaire à intenter des actions en justice contre les municipalités. Ce procès met également en lumière la nécessité de légiférer plus clairement sur la gestion des déchets électroniques et la récupération des biens numériques.L'affaire devrait donc être entendue après ce que Howells a décrit comme plus d'une décennie d'ignorance de la part du conseil. « Je continue d'attribuer 10 % de la valeur au conseil, bien qu'il ait toujours posé des problèmes », a-t-il déclaré. « Cela représenterait 41 millions de livres sterling sur la base du taux actuel, mais à l'avenir, cela pourrait représenter des centaines de millions. S'ils m'avaient parlé en 2013, cet endroit ressemblerait aujourd'hui à Las Vegas. Newport ressemblerait à Dubaï. C'est le genre d'occasion qu'ils ont manquée ».Source : Wales Online Que pensez-vous de l'argument des avocats du conseil municipal qui estiment que le disque dur appartient désormais au conseil ?Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans une situation similaire à celle de Howells ?Pensez-vous que Newport aurait dû accepter l'offre de Howells ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelle est, selon vous, la responsabilité des villes dans la gestion des objets perdus ou jetés par accident ?Comment pourrions-nous améliorer la gestion des déchets électroniques pour éviter ce genre de situations ?Devrait-il y avoir des lois spécifiques pour réguler la récupération de crypto-monnaies perdues ?