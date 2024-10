présenter de manière inexacte tout fait matériel survenu lors de la commercialisation de biens ou de services assortis d'une option négative



ne pas divulguer clairement et ostensiblement les conditions importantes avant d'obtenir les informations de facturation d'un consommateur dans le cadre d'une option négative



ne pas obtenir le consentement explicite et éclairé du consommateur à l'option négative avant de le facturer



ne pas fournir un mécanisme simple permettant d'annuler l'option négative et d'arrêter immédiatement les frais.

En août dernier, le gouvernement américain a annoncé des initiatives, baptisée "Time Is Money" (le temps, c'est de l'argent), pour lutter contre les pratiques douteuses des entreprises pour commercialiser des services d'abonnement. Selon un porte-parole, "". Ces initiatives font suites à une série d'efforts visant à améliorer l'expérience des consommateurs.En effet, depuis 2023, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis tente de rendre "" l'annulation des abonnements aux services numériques avec le projet de règles "". Mais les entreprises telles que Disney et Netflix s'y opposent farouchement. Des groupes défendant les intérêts de ces entreprises ont déclaré à la FTC qu'un simple bouton "" permettant de résilier facilement les abonnements pourrait en fait conduire les clients à manquer de nouvelles offres intéressantes. Mais encore, d'autres ont même déclaré que certains clients "" pourraient annuler accidentellement leur abonnement si c'est trop facile.Malgré cette opposition, la FTC a annoncé le 16 octobre 2024 l'adoption d'une règle finale "" qui obligera les vendeurs à faire en sorte qu'il soit aussi facile pour les consommateurs d'annuler leur inscription qu'ils l'ont été pour s'inscrire. La plupart des dispositions de la règle finale entreront en vigueur 180 jours après sa publication dans le registre fédéral.", a déclaré Lina Khan, présidente de la Commission. "".La règle actualisée de la Commission s'appliquera à presque tous les programmes d'options négatives, quel que soit le média utilisé. Elle interdira également aux vendeurs de présenter de manière inexacte des faits importants dans le cadre de la commercialisation d'options négatives, exigera des vendeurs qu'ils fournissent des informations importantes avant d'obtenir les données de facturation des consommateurs et de les facturer, et exigera des vendeurs qu'ils obtiennent le consentement éclairé des consommateurs sur les caractéristiques des options négatives avant de les facturer.La règle finale annoncée s'inscrit dans le cadre de la révision en cours par la FTC de sa règle de 1973 sur les options négatives, que l'agence modernise pour lutter contre les pratiques déloyales ou trompeuses liées aux abonnements, aux adhésions et autres programmes de paiement récurrents dans une économie de plus en plus numérique où il est plus facile que jamais pour les entreprises de faire adhérer les consommateurs à leurs produits et à leurs services.L'approbation et la publication de la Commission font suite à l'annonce, en mars 2023, d'une proposition de réglementation qui a suscité plus de 16 000 commentaires de la part de consommateurs, d'agences gouvernementales fédérales et d'État, de groupes de consommateurs et d'associations commerciales.Bien que les programmes de commercialisation par option négative puissent être pratiques pour les vendeurs et les consommateurs, la FTC rapporte qu'elle reçoit chaque année des milliers de plaintes concernant les pratiques d'options négatives et d'abonnements récurrents. Le nombre de plaintes n'a cessé d'augmenter au cours des cinq dernières années et en 2024, la Commission aurait reçu près de 70 plaintes de consommateurs par jour en moyenne, contre 42 par jour en 2021.La règle finale fournira un cadre juridique cohérent en interdisant aux vendeurs de :Après évaluation des observations du public, la Commission a voté en faveur de l'adoption d'une règle finale avec certaines modifications, notamment la suppression de l'obligation pour les vendeurs de rappeler chaque année aux consommateurs l'option négative de leur abonnement et la suppression de l'interdiction pour les vendeurs d'informer les consommateurs souhaitant résilier leur abonnement des modifications apportées à leur plan ou des raisons de maintenir leur contrat existant sans leur demander au préalable s'ils souhaitent en être informés.Pensez-vous que cette nouvelle règle est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?