Les États-Unis inculpent des suspects pour fraudes liées aux cryptomonnaies

NexFundAI : la cryptomonnaie a servi de pot de miel pour attirer les fraudeurs

Le 9 octobre 2024, un juge américain a levé les scellés sur une vaste procédure pénale engagée par le département de la Justice (DOJ) contre dix-huit personnes et entreprises accusées d'avoir manipulé le marché des cryptomonnaies et d'avoir fait monter artificiellement les jetons. Selon l'acte d'accusation, l'opération visait une entreprise de cryptomonnaies dont la valeur marchande s'élevait à plusieurs milliards de dollars et s'appuyait sur une ruse impliquant une nouvelle cryptomonnaie créée par le FBI. D'après le DOJ, l'opération a été un succès et a permis de comprendre davantage ce secteur non réglementé Cet acte d'accusation est la première poursuite pénale engagée par le DOJ contre des sociétés de services financiers pour manipulation du marché des cryptomonnaies, après l'inculpation d'un individu, Avraham Eisenberg, qui a été condamné en avril pour avoir truqué une plateforme appelée Mango Markets. À l'issue de l'opération, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé trois « teneurs de marché » et neuf autres personnes.Ces suspects ont été inculpés pour avoir prétendument participé à des stratagèmes visant à faire grimper les prix de certains actifs cryptographiques. D'un autre côté, le DOJ a inculpé 18 personnes et entités pour « fraude et manipulation généralisées » sur les marchés des cryptomonnaies. Selon les procureurs, les accusés auraient fait de fausses déclarations sur leurs jetons et exécuté des « wash trades » pour donner l'impression d'un marché actif.Les trois teneurs de marché - ZMQuant, CLS Global et MyTrade - auraient effectué des opérations de lavage ou conspiré pour effectuer des opérations de lavage au nom de NexFundAI, le jeton dont ils ne savaient pas qu'il avait été créé par le FBI. « Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière de la vieille école », a déclaré Jodi Cohen, l'agent spécial en charge de la division de Boston du FBI.« Ce que nous avons découvert a permis d'inculper les dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaies, ainsi que quatre teneurs de marché de cryptomonnaies et leurs employés, qui sont accusés d'être à la tête d'un système d'échange sophistiqué qui aurait escroqué des millions de dollars à d'honnêtes investisseurs », a-t-il ajouté. L'aspect le plus remarquable de cette affaire réside toutefois dans les méthodes employées par le FBI pour mettre la main sur les accusés.Le secteur des cryptomonnaies n'est pas étranger aux manipulations de marché, les prix des jetons étant souvent influencés artificiellement par des pratiques telles que le « wash trading », qui consiste pour les participants à simuler des ordres d'achat et de vente afin de créer une apparence de demande. Cette pratique est particulièrement répandue parmi les bourses offshore, et des analystes indépendants estiment que jusqu'à 50 %, voire plus, des échanges sont gonflés. Ce stratagème, aussi connu sous le nom de pompage et de vidage, occasionne plusieurs millions de dollars de pertes annuelles aux victimes.Pour découvrir les opérations, le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. L'agence a déclaré qu'elle est parvenue à entrer en contact avec des teneurs de marché pour discuter de l'utilisation de leurs services. L'un des accusés s'est décrit comme le « cerveau », expliquant que sa société utilisait des bots pour acheter et vendre en même temps sur des bourses centralisées afin de générer des volumes de transactions.Tout en acceptant une rencontre en personne en septembre, ce suspect a demandé un paiement initial de 2 000 $. La semaine dernière encore, les robots du teneur de marché réalisaient des millions de dollars de transactions fictives avant d'être désactivés à la demande des forces de l'ordre. Joshua Levy, procureur américain par intérim pour le district du Massachusetts, a déclaré que les échanges du jeton NexFundAI du FBI ont maintenant été désactivés.Plusieurs des accusés ont travaillé chez Saitama, une société de cryptomonnaies constituée dans le Massachusetts qui a manipulé le prix de ses jetons pour créer une valeur de marché de 7,5 milliards de dollars. Saitama a travaillé avec l'un des présumés teneurs de marché, Gotbit, pour gonfler la valeur de son jeton. Le DOJ allègue que les dirigeants de Saitama vendaient secrètement leurs jetons pour des dizaines de millions de dollars de bénéfices.En 2019, un cofondateur de Gotbit a déclaré à CoinDesk que « son entreprise n'était pas entièrement éthique ». Plusieurs des accusés opéraient à l'échelle internationale, y compris au Portugal et en Russie, et cinq ont déjà plaidé coupable ou accepté de plaider coupable. Liu Zhou, un teneur de marché travaillant avec MyTrade, aurait dit aux promoteurs de NexFundAI que MyTrade était meilleur que ses concurrents parce qu'ils « contrôlaient le pompage et le vidage ».Selon Liu Zhou, « cette capacité permettait à MyTrade de faire facilement des transactions internes ». Le DOJ aurait obtenu 25 millions de dollars de « produits frauduleux » qui seront restitués aux investisseurs. Le marché non réglementé des cryptomonnaies est livré à toute sorte de fraudes et des milliards de dollars sont perdus chaque année.Sources : communiqué de la SEC des États-Unis Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la méthode utilisée par le FBI pour identifier et appréhender les suspects ?