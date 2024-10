Le contexte

Les plaintes des résidents

Les demandes des résidents

Les réactions de Marathon Digital

Mais pour les voisins les plus proches de l'installation, le bruit continue de causer des perturbations importantes

Les implications pour l’industrie de la cryptomonnaie

À Granbury, au Texas, nichée parmi des partisans enthousiastes du Bitcoin, la monnaie numérique, la valeur des propriétés a explosé et l’économie prospère. Cependant, sous la surface, une crise sanitaire silencieuse se profile , menaçant…La mise en place de mines de Bitcoin à grande échelle et de centres de données est relativement récente, et la plupart d’entre eux sont situés dans des endroits extrêmement isolés. Il n’y a pas eu d’études médicales majeures sur les effets de la vie à proximité de ces installations. Cependant, un médecin local spécialisé en oto-rhino-laryngologie, le Dr Salim Bhaloo, affirme qu’il voit des patients présentant des symptômes potentiellement liés au bruit de la mine de Bitcoin presque chaque semaine.Au cours de plusieurs mois en 2024, TIME a parlé à plus de 40 personnes de la région de Granbury qui ont signalé un problème médical qu'elles pensent lié à l'arrivée de la mine de bitcoin : hypertension, palpitations cardiaques, douleurs thoraciques, vertiges, acouphènes, migraines, crises de panique. Au moins 10 personnes se sont rendues aux soins d'urgence ou aux urgences pour ces symptômes. Le développement de mines et de centres de données Bitcoin à grande échelle est assez récent, et la plupart d'entre eux sont situés dans des endroits extrêmement isolés. Aucune étude médicale d'envergure n'a été menée sur les conséquences de la proximité d'un tel centre. Toutefois, de plus en plus d'études scientifiques établissent un lien entre une exposition prolongée à la pollution sonore et des lésions cardiovasculaires. Un médecin local, Salim Bhaloo, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, affirme qu'il voit presque chaque semaine des patients présentant des symptômes potentiellement liés au bruit de la mine de bitcoin.« Je suis sûr que cela augmente leur taux de cortisol et de sucre, ce qui provoque des maux de tête, des vertiges, et cela fait boule de neige », explique Bhaloo. « Cette situation est à l'origine d'une énorme quantité de stress. Tout le monde en souffre ».Depuis l’installation de la mine de Bitcoin opérée par Marathon Digital, les habitants de Granbury se plaignent du bruit constant émanant des machines de minage. Cette installation, située à proximité d’une centrale électrique au gaz, fonctionne 24 heures sur 24, générant un bourdonnement continu qui perturbe la tranquillité des résidents. Le minage de Bitcoin, processus par lequel de nouvelles unités de la cryptomonnaie sont créées et les transactions vérifiées, nécessite une puissance de calcul immense, ce qui se traduit par une consommation énergétique élevée et des émissions sonores importantes.Le groupe de droit de l'environnement Earthjustice représente un groupe de voisins organisé sous le nom de Citizens Concerned About Wolf Hollow (Citoyens préoccupés par Wolf Hollow), qui a déposé une plainte en justice, alléguant que le bruit constitue une nuisance qui a gravement affecté leur qualité de vie. Ils rapportent des problèmes de santé tels que des migraines, de la fatigue, de l’anxiété et des pertes auditives. Selon eux, le bruit constant des ventilateurs de refroidissement et des machines de minage est insupportable, surtout la nuit, perturbant leur sommeil et leur bien-être général.L'action en justice vise à obtenir une injonction permanente pour arrêter l'exploitation de l'installation, à moins qu'elle ne puisse fonctionner sans produire de bruit perturbateur.L'installation Marathon Digital de 300 mégawatts est située à côté d'une centrale électrique au gaz appelée Wolf Hollow II. Les habitants se sont récemment prononcés contre un projet d'extension visant à moderniser la centrale au gaz naturel qui fournit actuellement de l'électricité pour le minage de bitcoins et rejette jusqu'à 760 000 tonnes de dioxyde de carbone supplémentaires par an.Le Texas est devenu l'épicentre de l'essor du minage de bitcoins, les entreprises affluant dans cet État pour ses faibles impôts, ses vastes terres, ses réglementations minimales et ses multiples façons de tirer profit d'une connexion directe au réseau électrique. Si le bitcoin a fait l'objet d'une certaine attention de la part de responsables politiques inquiets de l'augmentation de la demande d'électricité liée au minage de crypto-monnaies sur un réseau déjà très sollicité, c'est la pollution sonore qui est apparue comme ayant l'effet le plus direct sur les communautés.Un bitcoin, qui vaut actuellement environ 57 482,99 euros, peut être acheté sur une bourse de crypto-monnaies telle que Coinbase à l'aide de portefeuilles numériques. Pour sécuriser les transactions, un algorithme informatique attribue un code d'identification unique à un ensemble de transactions, appelé bloc. Le « minage » de bitcoins consiste à ce que des ordinateurs, exploités 24 heures sur 24 par des mineurs de bitcoins comme Marathon, génèrent une série infinie de nombres aléatoires avant de deviner le code correct pour valider le bloc. Chaque fois qu'il y parvient, le mineur tel que Marathon reçoit 3,125 bitcoins en guise de récompense.Les plaignants demandent une injonction permanente pour arrêter les opérations de la mine à moins que des mesures efficaces ne soient prises pour réduire le bruit. Ils cherchent également à obtenir des compensations pour les dommages subis. Les résidents proposent plusieurs solutions, telles que l’installation de barrières acoustiques, la réduction des heures de fonctionnement ou le déplacement de l’installation dans une zone moins peuplée. Ils espèrent que leur action en justice incitera les autorités locales et les entreprises de minage à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités.Les avocats d'Earthjustice prévoient de demander un procès devant jury pour déterminer si la mine de bitcoins peut être qualifiée de nuisance privée en portant atteinte aux droits des propriétaires à la libre utilisation et à la jouissance de leur propriété. Un juge déciderait alors d'émettre ou non une injonction permanente.« Si vous êtes constamment privé d'une bonne nuit de sommeil, ou si vous devez constamment faire face au bruit en arrière-plan, il s'agit d'un impact déraisonnable », a déclaré Rodrigo Cantú, avocat principal à Earthjustice.Marathon Digital, l’entreprise derrière la mine de Bitcoin, a déclaré avoir déjà converti 30 % des ordinateurs du site de Granbury au refroidissement silencieux par immersion liquide et a l'intention de convertir la moitié des ordinateurs d'ici la fin de l'année. Dans un courriel, un porte-parole de l'entreprise a déclaré que « les bruits provenant de nos opérations se situent dans la fourchette normale des bruits quotidiens provenant de diverses sources ».En outre, l'entreprise « n'a connaissance d'aucune base scientifique permettant de conclure que nos activités sont à l'origine de problèmes de santé », a ajouté le porte-parole.L'entreprise soutient également que ses opérations sont conformes aux régulations locales et qu’elles apportent des avantages économiques significatifs à la communauté, notamment en termes de création d’emplois et de revenus fiscaux. L’entreprise affirme qu’elle est prête à collaborer avec les résidents et les autorités pour trouver un compromis acceptable.Danny Lakey, 55 ans, vit à environ 600 mètres de la mine de bitcoin. « Nous avions l'habitude de nous asseoir sous le porche et de regarder le soleil se coucher tous les jours », a-t-il déclaré. Mais aujourd'hui, lui et les membres de sa famille ne peuvent plus se détendre de cette manière, car le bruit est trop fort, a-t-il ajouté.À l'intérieur de la maison, Lakey peut encore entendre le bourdonnement des ventilateurs. La qualité de son sommeil s'en ressent et il craint que le stress causé par le bruit constant ait un effet multiplicateur sur le diabète de sa femme, ce qui aggrave son état de santé général.Lakey a rénové un mobile home sur la propriété pour sa fille. Mais après avoir emménagé avec sa moitié et leur fils, Lakey raconte que son petit-fils a souffert de quatre infections de l'oreille qui, selon eux, ont été causées par les ventilateurs de la mine de bitcoin. La situation était si grave que sa fille a déménagé sa famille dans le Missouri, et Lakey affirme que son petit-fils n'a plus jamais souffert d'une infection de l'oreille depuis.« Nous voulions rénover la maison pour que nos enfants puissent y vivre, ce qu'ils ne peuvent plus faire », a déclaré Lakey.Cette affaire met en lumière les défis croissants auxquels sont confrontées les communautés locales face à l’expansion rapide de l’industrie de la cryptomonnaie. Alors que le minage de Bitcoin continue de croître, il est crucial de trouver un équilibre entre les avancées technologiques et le bien-être des résidents locaux. Les entreprises de minage devront peut-être investir davantage dans des technologies de réduction du bruit et des solutions énergétiques plus durables pour minimiser leur impact sur les communautés environnantes.Les résidents de Granbury espèrent que leur lutte servira de catalyseur pour des changements positifs dans l’industrie de la cryptomonnaie.Source : plainte Pensez-vous que les avantages économiques du minage de Bitcoin justifient les nuisances sonores pour les résidents locaux ?Quelles mesures devraient être prises par les entreprises de minage pour minimiser leur impact sur les communautés environnantes ?Comment concilier développement technologique et protection de l’environnement dans le contexte de la cryptomonnaie ?