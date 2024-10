Condamnée à neuf ans de prison pour avoir manipulé une machine à voter

L'ancienne greffière reste convaincue que les machines à voter sont truquées

Les experts mettent en garde contre les vulnérabilités des machines à voter

vulnérabilités en matière de sécurité : les systèmes de vote sont susceptibles d'être piratés et de faire l'objet de cyberattaques. Des acteurs malveillants peuvent pirater les machines à voter dans le but de manipuler les résultats, compromettre l'intégrité d'une élection ou dérober des informations sensibles à des milliers d'électeurs, sans que cela soit détecté ;



: les systèmes de vote sont susceptibles d'être piratés et de faire l'objet de cyberattaques. Des acteurs malveillants peuvent pirater les machines à voter dans le but de manipuler les résultats, compromettre l'intégrité d'une élection ou dérober des informations sensibles à des milliers d'électeurs, sans que cela soit détecté ; problèmes de fiabilité : les machines à voter et les systèmes de vote par Internet peuvent tomber en panne le jour de l'élection. De telles défaillances techniques peuvent priver des milliers d'électeurs de leur droit de vote et saper le processus démocratique ;



: les machines à voter et les systèmes de vote par Internet peuvent tomber en panne le jour de l'élection. De telles défaillances techniques peuvent priver des milliers d'électeurs de leur droit de vote et saper le processus démocratique ; risques pour la vie privée : les machines à voter et les systèmes de vote en ligne privilégient souvent la vérification de l'identité au détriment de la vie privée des électeurs. Les électeurs qui soumettent leur bulletin de vote via les systèmes de nombreux États échangent le secret du vote contre la commodité du vote en ligne. Cela expose tout un groupe d'électeurs à des risques de coercition, d'intimidation, voire de suppression d'électeurs, au fur et à mesure que le nombre de votes en ligne augmente.

Tina Peters est l'ancienne secrétaire de comté de Mesa, au Colorado, de 2019 à 2023. Elle a été suspendue en 2021 par le secrétaire d'État du Colorado, qui a nommé un remplaçant temporaire. En août 2024, elle est devenue le premier fonctionnaire électoral des États-Unis reconnu coupable d'accusations criminelles liées aux efforts visant à renverser l'élection présidentielle de 2020. Ces efforts étaient fondés sur des théories du complot concernant la légitimité de la défaite de Donald Trump. Tina Peters est du bord républicain et est présentée comme un soutien indéfectible de l'ancien président Donal Trump.Le juge de district Matthew Barrett a déclaré à Tina Peters lors de l'audience cette semaine qu'elle n'avait jamais pris son travail au sérieux, après s'être disputée avec elle parce qu'elle continuait d'avancer des affirmations discréditées sur les machines à voter truquées. Le juge a déclaré : « je suis convaincu que vous recommenceriez si vous le pouviez. Vous êtes aussi provocantes que n'importe quel accusé que ce tribunal ait jamais vu. Vous n'êtes pas une héroïne ».« Vous avez abusé de votre position et vous êtes un charlatan », a ajouté Matthew Barrett. Lors du procès, les procureurs ont déclaré que Tina Peters recherchait la célébrité et qu'elle avait fait une fixation sur les problèmes de vote après s'être associée à ceux qui avaient mis en doute l'exactitude des résultats de l'élection de novembre 2020. Héroïne des opposants aux élections, Tina Peters ne s'est jamais excusée de ce qui s'est passé. Elle a été arrêtée en 2022.Tina Peters a été reconnue coupable d'avoir permis à un homme d'utiliser abusivement une carte de sécurité pour accéder au système électoral du comté de Mesa et d'avoir trompé le système sur l'identité de cette personne. L'homme était affilié au directeur général de MyPillow, Mike Lindell, un éminent promoteur des fausses allégations selon lesquelles les machines à voter ont été manipulées pour voler l'élection de l'ancien président républicain Donald Trump.Tina Peters a été reconnue coupable de trois chefs d'accusation pour tentative d'influence sur un fonctionnaire, d'un chef d'accusation pour conspiration en vue de commettre une usurpation d'identité criminelle, d'inconduite officielle au premier degré, de violation de ses devoirs et de manquement à l'obligation de se conformer au secrétaire d'État. Elle a également été déclarée non coupable d'un chef d'accusation d'usurpation d'identité, ainsi que deux autres.Il s'agit d'un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une usurpation d'identité criminelle et d'un chef d'accusation d'usurpation d'identité criminelle. Pourtant, elle a persisté sur les médias sociaux à accuser Dominion Voting Systems, société basée au Colorado qui a fabriqué le système électoral de son comté, et d'autres personnes de voler des votes. Les autorités de l'État du Colorado rejettent toutefois les allégations de l'ancienne greffière.En octobre 2021, Tina Peters s'est vu interdire de superviser les élections à la suite de la divulgation des mots de passe du BIOS du système de vote à Ron Watkins, théoricien de la conspiration QAnon. À l'époque la juge Valerie Robison du tribunal de district du comté de Mesa a expliqué comment Tina Peters avait amené un homme à une réunion sur la mise à jour du logiciel « trusted build », qui est censée garantir une chaîne de sécurité pour le système de vote.Au cours de cette réunion, des vidéos et des photos ont été prises d'un ordinateur portable sur lequel figuraient des mots de passe, qui ont ensuite été publiés sur un site de médias sociaux en ligne. Les données du comté de Mesa ont également été divulguées à Mike Lindell, qui a diffusé de fausses affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 avait été volée à Donal Trump. Tina Peters a fait part de ses remords, mais déclare : « je ne suis pas une criminelle ».En août 2024, la secrétaire d'État du Colorado, Jena Griswold, a déclaré : « Tina Peters avait délibérément compromis son propre matériel électoral en essayant de prouver le gros mensonge de Trump. Elle a été reconnue coupable par un jury de ses pairs et devra maintenant faire face aux conséquences de ses actes ». Avant sa condamnation, Tina Peters s'était présentée au poste de secrétaire d'État en 2022, mais avait perdu lors des primaires républicaines.Peters a demandé la clémence lors de sa condamnation. « Je ne suis pas une criminelle et je ne mérite pas d'aller dans une prison où d'autres personnes ont commis des crimes odieux. Je ne m'attendais pas à ce que le simple fait de faire une image qui était tout à fait légale, avant et après la construction de la confiance, me conduise ici. Je pensais que les choses allaient se passer tranquillement », a déclaré Tina Peters, tout en maintenant ses allégations.Le Colorado Sun rapporte que Tina Peters a fait une déclaration décousue décrivant « sa conviction que les élections sont volées dans le cadre d'une vaste conspiration nationale ». Elle a affirmé que les systèmes de vote Dominion étaient truqués dans un discours confus qui ressemblait à ses présentations sur des podcasts d'extrême droite ».Les experts en cybersécurité mettent en garde contre les « menaces graves » liées aux failles critiques dans les logiciels de l'équipement électoral. Des pirates informatiques qui ont participé à la conférence DEF CON 2024 à Las Vegas ont identifié des vulnérabilités dans les machines à voter qui seront utilisées lors des élections américaines de novembre 2024. Toutefois, les rapports indiquent qu'ils n'auraient pas assez de temps pour les corriger avant les élections.Les programmeurs ont trouvé un grand nombre de vulnérabilités. Les organisateurs ont déclaré que le nombre de vulnérabilités trouvées était conforme à celui des autres années. Les sociétés de vote sont généralement en mesure de corriger les problèmes identifiés, mais le processus peut prendre plus de temps que les jours qui restent avant l'élection. Toutefois, les points faibles potentiels pourraient s'avérer particulièrement problématiques en 2024.Aux États-Unis, des entités fédérales réputées qui supervisent la cybersécurité et les élections, notamment la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) et le National Institute of Standards and Technology (NIST), ont clairement indiqué que le vote par Internet ne peut pas être réalisé en toute sécurité à l'heure actuelle. Selon ces organisations, il existe des risques de piratage, de manipulation et d'atteinte à la protection des données.Le vote électronique aux États-Unis fait appel à plusieurs types de machines : des écrans tactiles sur lesquels les électeurs marquent leurs choix, des scanners pour lire les bulletins de vote papier, des scanners pour vérifier les signatures sur les enveloppes des bulletins de vote des électeurs absents, et des serveurs Web pour afficher les résultats au public. Ces différents systèmes de vote peuvent être confrontés aux vulnérabilités suivantes :Outre le vote, il existe également des systèmes informatiques qui gèrent les inscriptions des électeurs et affichent les listes électorales au personnel des bureaux de vote. La plupart des bureaux électoraux traitent des milliers de bulletins de vote, avec une moyenne de 17 scrutins par bulletin, de sorte que le comptage automatique peut être plus rapide et moins coûteux que le comptage manuel. Selon les experts, ces systèmes sont exposés aux attaques.De nombreux États continuent de faire appel aux machines à voter alors que les experts recommandent l'usage des bulletins de vote en papier pour sécuriser les élections. « Il y a tellement de choses fondamentales qui devraient se produire et qui ne se produisent pas, alors oui, je suis inquiet que des choses ne soient pas corrigées, mais elles ne l'ont pas été depuis longtemps, et je suis également en colère », a déclaré Harri Hursti à la conférence DEF CON.« Si vous ne pensez pas que ce genre d'endroit fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Chine ou en Russie, vous vous faites des illusions », a-t-il ajouté. « Nous ne restons ici que deux jours et demi, et nous trouvons des choses... Il serait stupide de penser que les adversaires n'ont pas un accès absolu à tout ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la sentence prononcée dans cette affaire de violation des machines à voter ?Que pensez-vous des vulnérabilités des systèmes de vote par Internet et des machines à voter ? Pourquoi les utiliser ?