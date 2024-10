Envoyé par Google Envoyé par En tant que partisan de longue date de l'industrie néo-zélandaise de l'information, nous sommes très préoccupés par le projet de loi sur les négociations équitables dans le domaine de l'information numérique. Ce projet de loi propose une « taxe sur les liens » qui obligerait Google à payer simplement pour la création de liens vers des articles d'actualité. Bien que Google soutienne les efforts visant à favoriser un avenir durable pour l'information en Nouvelle-Zélande, ce projet de loi n'est pas la bonne approche. Nous avons exposé ces préoccupations de manière transparente dans des soumissions publiques et dans le cadre d'une consultation permanente avec le gouvernement.



Nous avons indiqué en toute transparence au gouvernement que si le projet de loi suivait sa trajectoire actuelle et devenait une loi, nous serions contraints d'apporter des changements significatifs à nos produits et à nos investissements dans le domaine de l'information. Plus précisément, nous serions contraints d'arrêter de créer des liens vers des contenus d'actualités sur Google Search, Google News ou Discover surfaces en Nouvelle-Zélande et de mettre fin à nos accords commerciaux actuels et au soutien de l'écosystème avec les éditeurs d'actualités néo-zélandais.



Ce ne sont pas les résultats que nous souhaitons pour les Néo-Zélandais, les éditeurs de presse ou notre entreprise. Nous pensons qu'il existe une voie raisonnable à suivre et nous avons proposé au gouvernement des alternatives raisonnables qui ne nuisent pas aux éditeurs plus petits, locaux ou régionaux et qui maintiennent les principes du web ouvert, conformément aux accords récents que nous avons conclus dans d'autres pays.

Google liste ses préoccupations à l'égard du projet de loi

Inefficace et contraire au Web ouvert : les taxes sur les liens sont en contradiction avec les principes du web ouvert et ne se sont pas avérées efficaces pour soutenir le journalisme, comme on l'a vu dans des situations similaires où d'autres plateformes se sont désengagées après avoir décidé qu'il n'était plus possible de proposer des liens vers les actualités, y compris en Australie et au Canada. Le ministère de la Culture et du Patrimoine a commandé un rapport indépendant à Sapere, qui a conclu que « rien ne justifie, du point de vue de la pluralité, d'exiger des plateformes numériques qu'elles paient les entreprises de presse pour l'établissement de liens vers des contenus d'information ».

Préjudiciable aux petits éditeurs : les solutions qui profitent massivement à un petit nombre de grands opérateurs au détriment des petits éditeurs et des éditeurs de langue locale ne sont ni durables ni souhaitables pour la Nouvelle-Zélande.

Incertitude commerciale : le risque financier non plafonné, le processus politique opaque d'exemption et le manque de clarté du projet de loi actuel créent un niveau d'incertitude commerciale insoutenable pour toute entreprise. Il est donc impossible de planifier et d'investir efficacement en Nouvelle-Zélande. Nous pensons que le modèle de « taxe sur les liens » proposé est fondamentalement erroné et qu'il entraînerait des conséquences imprévues et des modèles non viables. Voici pourquoi :

Réaction du gouvernement et de l'industrie

« Ils jouent leur jeu habituel, en étant aussi odieux qu'ils peuvent l'être »

Une mesure qui fait suite à celle de l'Australie

Google menace de faire sauter ses accords avec la Nouvelle-Zélande et de supprimer toute possibilité pour les utilisateurs de trouver des informations locales sur son moteur de recherche, en multipliant les menaces pour s'opposer à la nouvelle législation. Les éditeurs de presse estiment que ces menaces ne sont rien d'autre que de l'intimidation de la part de l'entreprise.Google a déclaré vendredi qu'il supprimerait tous les liens vers les actualités néo-zélandaises si le gouvernement adoptait le Fair Digital News Bargaining Bill, la nouvelle loi qui l'obligerait à payer les éditeurs pour leur contenu.Le gouvernement, dirigé par le parti de centre-droit National, s'était opposé à cette loi en 2023 lorsqu'elle avait été présentée par l'administration précédente.Mais la perte de plus de 200 emplois dans les salles de rédaction au début de l'année - dans un secteur des médias nationaux qui comptait 1 600 journalistes au recensement de 2018 et qui a probablement diminué depuis - a incité le gouvernement actuel à reconsidérer la possibilité d'obliger les entreprises technologiques à payer les éditeurs pour l'affichage du contenu.Dans un communiqué, le géant mondial de la technologie, dont les activités en Nouvelle-Zélande ont rapporté près d'un milliard de dollars lors du dernier exercice financier, s'est dit « profondément préoccupé » par le projet de loi, qui devrait être adopté dans le courant de l'année, et par ce qu'il a décrit comme une « taxe sur les liens ».L'industrie des médias a vivement réagi, affirmant que Google avait délibérément déformé la législation et qu'il démontrait maintenant, publiquement, « le type de pression qu'il exerce sur le gouvernement et les entreprises de médias ».L'association des éditeurs de presse (News Publishers Association) a qualifié la démarche de Google « d'intimidation des entreprises ».Le projet de loi, soutenu par l'industrie des médias néo-zélandaise, a été présenté par le gouvernement travailliste l'année dernière et soutenu, avec des amendements, par National et NZ First (mais pas Act) à la table du Cabinet de la coalition cette année. La nouvelle loi obligerait les géants de la technologie, tels que Google et Meta (Facebook), à négocier avec les entreprises de médias et à payer pour le journalisme et le contenu d'information néo-zélandais qui contribuent à leur succès.Paul Goldsmith, ministre des médias et des communications, a déclaré : « Il y a toute une série de points de vue dans le secteur que j'étudie. Nous sommes toujours en phase de consultation et ferons des annonces en temps voulu. Mes collaborateurs et moi-même avons rencontré Google à plusieurs reprises pour discuter de leurs préoccupations, et nous continuerons à le faire ».Andrew Holden, directeur des affaires publiques de la News Publishers Association, a déclaré que le projet de loi n'était pas une taxe :« Il crée un environnement permettant aux entreprises de médias néo-zélandaises de s'asseoir et d'avoir une véritable négociation commerciale avec les grandes entreprises technologiques au sujet de leur utilisation de notre journalisme. Cela est devenu nécessaire parce que des entreprises comme Google ont faussé le marché et sont devenues des entreprises parmi les plus grandes et les plus puissantes de l'histoire de l'entreprise ».Citant des affaires récentes et en cours contre Google aux États-Unis, Holden a cité le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, qui a qualifié une affaire de « victoire historique pour le peuple américain » et a déclaré « qu'aucune entreprise - quelle que soit sa taille ou son influence - n'est au-dessus de la loi ».Media Insider a révélé précédemment que Google a été accusé d'employer des tactiques dures avec le gouvernement et les entreprises de médias au sujet de la nouvelle loi prévue qui l'obligerait à payer pour le journalisme et le contenu de l'information qui contribuent à son modèle d'entreprise.Selon plusieurs sources, Google aurait notamment menacé de ne pas renouveler les contrats existants avec les entreprises de médias, alors que la nouvelle loi est en cours d'examen au Parlement.Une source a déclaré que ces tactiques s'apparentaient à de l'intimidation : « Ils jouent leur jeu habituel, en étant aussi odieux qu'ils peuvent l'être »La source a indiqué que le géant de la technologie avait même évoqué le spectre d'un réexamen de ses activités en Nouvelle-Zélande - la source a déclaré que toute menace de retrait serait « ridicule » et extrêmement improbable étant donné que Google exploite une activité d'un milliard de dollars en Nouvelle-Zélande et que Microsoft s'y implanterait rapidement avec son propre moteur de recherche, Bing.L'Australie a été le premier pays à tenter d'obliger les entreprises technologiques (dont Google et Meta) à négocier avec les médias par le biais d'une loi adoptée en 2021. Dans un premier temps, les géants de la technologie ont imposé des coupures d'informations aux Australiens sur leurs plateformes, mais ils ont fini par céder, concluant des accords d'une valeur de 200 millions de dollars australiens (137 millions de dollars) par an, versés aux médias australiens pour l'utilisation de leur contenu.Belinda Barnet, spécialiste des médias à l'université Swinburne de Melbourne, a toutefois indiqué que Meta avait refusé de renouveler ses contrats avec les médias australiens, tandis que Google renégociait ses accords initiaux.Alors que le Canada s'apprêtait à adopter des lois similaires sur la négociation des informations numériques en 2023, Google et Meta ont à nouveau promis de cesser leur soutien aux médias du pays. En novembre dernier, Google a toutefois promis de verser 100 millions de dollars canadiens (67 millions d'euros) - indexés sur l'inflation - sous forme de soutien financier annuel aux entreprises de presse du pays.Colin Peacock, un analyste qui anime l'émission Mediawatch sur RNZ, la radio publique néo-zélandaise, a déclaré que Google « ne veut pas faire les gros titres dans le monde entier en disant qu'un autre pays a riposté » en promulguant une telle loi.Alors que Google a souligné vendredi son soutien aux médias locaux, assurant « Nous continuons à contribuer à un écosystème d'information durable, diversifié et innovant en Nouvelle-Zélande, notamment par le biais de Google News Showcase - un programme de licence qui couvre plus de 95 % des éditeurs d'informations numériques néo-zélandais et qui nous permet de verser des millions de dollars par an à près de 50 publications locales. », Peacock a indiqué que l'un des bénéficiaires de son financement - l'éditeur d'un petit journal - avait déclaré à une commission parlementaire cette année que le montant qu'il recevait était « dérisoire » et ne permettait pas d'embaucher un seul journaliste diplômé.Sources : Fair Digital News Bargaining Bill