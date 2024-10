Le problème de la marque WordPress

Réponse d’Automattic et de Matt Mullenweg

Envoyé par Automattic Envoyé par Hier soir, WP Engine a déposé une plainte sans fondement contre Automattic, Matt Mullenweg et WordPress.org. Leur plainte est erronée du début à la fin. Nous nions avec véhémence les allégations de WP Engine - qui sont des déformations flagrantes de la réalité - et nous réservons tous nos droits. Automattic est confiant dans sa position juridique, et va vigoureusement s'opposer à cette plainte absurde, ainsi que poursuivre tous les recours contre WP Engine. Automattic a retenu les services de Neal Katyal, ancien solliciteur général des États-Unis, et de son cabinet Hogan Lovells, LLP, pour nous représenter.



Neal a été opposé à Quinn Emanuel à plusieurs reprises et a gagné chaque affaire.



M. Katyal a déclaré : « J'ai passé la nuit dernière à lire la plainte de WP Engine, en essayant d'y trouver le moindre mérite. Toute cette affaire est sans fondement, et nous attendons avec impatience que la cour fédérale examine leur action en justice ».



Notre objectif est et a toujours été de protéger l'intégrité de WordPress et notre mission de démocratiser l'édition. Depuis le début, notre priorité absolue a toujours été nos clients. WP Engine peut difficilement en dire autant.

Implications pour la communauté WordPress

Josh Collinsworth : « Si WordPress veut encore plus prospérer, Matt Mullenweg doit être écarté du leadership »

Kellie Peterson : « Matt Mullenweg, PDG de WordPress.com, s'insurge et me menace de poursuites judiciaires »

Envoyé par Kellie Peterson Envoyé par

Je ne suis pas un apologiste de WP Engine (ou de PE en général). Je pense qu'ils devraient contribuer davantage au core, etc. Cependant, ce que Matt a fait, fait et continue de faire est contraire à l'opensource, à ses propres objectifs de démocratisation de l'édition et de développement de l'utilisation de WordPress. Il a démontré à maintes reprises que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut ou qu'il n'a pas les coudées franches, il a recours à des subterfuges pour atteindre ses objectifs.

Cependant, ce que Matt a fait, fait et continue de faire est contraire à l'opensource, à ses propres objectifs de démocratisation de l'édition et de développement de l'utilisation de WordPress. Il a démontré à maintes reprises que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut ou qu'il n'a pas les coudées franches, il a recours à des subterfuges pour atteindre ses objectifs. Il a nui à la communauté qu'il est censé diriger. Il porte atteinte à l'écosystème qu'il a contribué à construire. Il porte atteinte à la réputation de chacun des 2000 (et de moins en moins) employés qui ont longtemps été fiers de s'appeler Automatticians. Il porte atteinte à son propre héritage. Soyez plus Jimmy Carter et moins Elon Musk.

Il porte atteinte à la réputation de chacun des 2000 (et de moins en moins) employés qui ont longtemps été fiers de s'appeler Automatticians. Il porte atteinte à son propre héritage. Soyez plus Jimmy Carter et moins Elon Musk. Enfin, et surtout : Parce que je le peux et que d'autres s'en sentent incapables. Matt n'est peut-être pas milliardaire, mais nous l'avons tous vu s'en prendre à des gens avec sa petite couronne de « Smallest Man Who Ever Lived ». Les automaticiens (employés d'Automattic) actuels comptent sur lui pour gagner leur vie. Les anciens automaticiens qui n'ont pas la chance d'être « post-économiques » savent qu'il vaut mieux ne pas le critiquer ouvertement parce qu'ils ont toujours besoin d'un emploi et que personne ne veut risquer de perdre une référence ou d'être perçu comme dénonçant son ancien patron, etc. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de tout cela. Je pourrais probablement énumérer une douzaine de raisons, mais celles-ci sont les plus importantes :

Conclusion

Fin septembre 2024, WordPress.org a pris une décision radicale en interdisant à WP Engine, un fournisseur d’hébergement bien connu, d’accéder à ses ressources. Cette décision a été annoncée par Matt Mullenweg, co-créateur de WordPress et PDG d’Automattic, sur le site officiel de WordPress Selon Matt Mullenweg, WP Engine aurait tenté de contrôler l’expérience WordPress de ses utilisateurs en mettant en place son propre système de connexion utilisateur et en verrouillant certaines fonctionnalités essentielles de WordPress pour en tirer profit. En conséquence, WordPress.org a décidé de bloquer l’accès de WP Engine à ses ressources, y compris les thèmes, les plugins, et les mises à jour de sécurité.En réponse à cela, WP Engine a déposé une plainte contre Automattic Inc. et son PDG Matthew Charles Mullenweg . La plainte, déposée le 2 octobre 2024, fait état d'une tentative d'extorsion, d'une ingérence dans les relations d'affaires et d'une utilisation abusive des marques WordPress, entre autres.L'une des allégations les plus surprenantes de la plainte concerne la WordPress Foundation, une organisation à but non lucratif créée par Matt Mullenweg en 2010. WP Engine affirme qu'alors que Matt Mullenweg a annoncé publiquement le transfert des marques déposées de WordPress à la Fondation, il s'est simultanément arrangé pour qu'Automattic reçoive une licence exclusive et libre de redevances sur ces marques déposées. Cet arrangement n'aurait pas été divulgué dans les déclarations fiscales de la Fondation ou au public.WP Engine affirme qu'à la mi-septembre 2024, Automattic et Matt Mullenweg ont demandé des dizaines de millions de dollars par an pour une licence de marque dont WP Engine affirme ne pas avoir besoin. Lorsque WP Engine a refusé, les défendeurs auraient menacé de faire la « guerre » à la société. L'action en justice affirme qu'Automattic tente d'utiliser le droit des marques à des fins anticoncurrentielles, malgré l'utilisation de longue date par WP Engine de termes liés à WordPress d'une manière conforme au droit des marques et aux pratiques de l'industrie.WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) basé sur PHP, sous licence GPLv2. Il a été dérivé de b2 par Matt Mullenweg et Mike Little en 2003, après que le développement de b2 se soit arrêté. Lorsque les blogs sont devenus monnaie courante, WordPress a été l'outil de prédilection de nombreux blogueurs en herbe en raison de sa facilité d'utilisation et du fait qu'il était gratuit.En 2005, Mullenweg a fondé Automattic, qui a commencé par proposer l'hébergement de WordPress via WordPress.com et la protection des commentaires contre le spam via le service Akismet. Son portefeuille de services et de participations (y compris la plateforme de micro-blogging Tumblr) s'est considérablement étoffé depuis lors ; il comprend notamment la plateforme de boutique en ligne WooCommerce, le service de profil web Gravatar et la plateforme d'édition de nouvelles Newspack. L'hébergement de WordPress reste toutefois au cœur de son activité.La page de presse d'Automattic mentionne 11 investisseurs dans l'entreprise et la décrit comme une entreprise « en phase de croissance avancée ». En 2010, Mullenweg a créé la fondation à but non lucratif WordPress Foundation pour gérer le développement de WordPress et détenir les marques déposées de WordPress. Le projet open-source est souvent appelé WordPress.org pour le distinguer de l'activité d'hébergement WordPress.com d'Automattic. Lorsque les marques ont été transférées, Mullenweg a écrit que « l'élément le plus central de l'identité de WordPress, son nom, est désormais totalement indépendant de toute entreprise ».La fondation ne contrôle que les utilisations non commerciales, et le seul membre actif du conseil d'administration de la fondation semble être Mullenweg. Selon la dernière déclaration fiscale de la fondation, il n'y avait que trois membres du conseil d'administration en 2022 : Mullenweg, Mark Ghosh et Chele Chiavacci Farley.On pourrait penser que la fondation est impliquée dans la gestion de WordPress.org, mais ce n'est pas le cas. Les dons à la fondation servent principalement à financer des événements et des activités de formation sur WordPress. Ses états financiers pour 2023 détaillent les dépenses liées aux événements et à la publication de vidéos sur WordPress.tv. Les personnes et les organisations qui souhaitent soutenir le projet WordPress lui-même sont encouragées à apporter des ressources à « Five for the Future ». Ce programme a été introduit en 2014 par Mullenweg pour d'autres personnes dans l'écosystème WordPress afin d'aider à « »faire croître la tarte WordPress« ».En réponse, Automattic a publié une déclaration qualifiant la poursuite de WP Engine de « sans fondement » et a défendu ses actions comme étant nécessaires pour protéger l’intégrité de la marque WordPress. Mullenweg a également souligné que WP Engine devait respecter les mêmes règles que les autres acteurs de l’écosystème WordPress, notamment en contribuant au développement et à la sécurité de la plateformeCette bataille juridique pourrait avoir des répercussions importantes sur la communauté WordPress. Si les accusations de WP Engine sont fondées, cela pourrait éroder la confiance dans la gouvernance de WordPress et remettre en question l’engagement de la plateforme envers l’open source. D’un autre côté, si Automattic et Mullenweg parviennent à prouver que leurs actions étaient justifiées, cela pourrait renforcer leur position et leur contrôle sur l’écosystème WordPress.Josh Collinsworth, développeur front end, a donné son avis sur la situation « Certaines personnes pensent que le fait d'avoir raison sur quelque chose leur donne le droit de faire tout ce qu'elles pensent devoir être fait à ce sujet ; un permis d'agir comme elles l'entendent pour corriger ce tort. Bien entendu, ce n'est jamais le cas. Faire la mauvaise chose pour la bonne raison n'en fait jamais la bonne chose. Quelle que soit la gravité de l'infraction initiale, il y a des réponses qu'elle ne justifie jamais. Deux maux ne font pas un bien, pour être bref. La fin ne justifie pas... vous savez ce qu'il en est.« Matt Mullenweg semble être l'une de ces personnes qui croient que la fin justifie les moyens, puisqu'il a effectivement passé la semaine à causer la destruction et des dommages collatéraux à d'innombrables sites et utilisateurs WordPress, dans son combat avec l'un de leurs propriétaires.« Matt a, depuis bien trop longtemps, bénéficié de pouvoirs incontrôlés au sommet de WordPress - des pouvoirs qui sont bien trop souvent un conflit d'intérêt direct et flagrant. Et bien que nous ayons déjà été témoins d'abus de pouvoir, nous n'avons jamais vu cela à cette échelle.« Oui, la remarque initiale de Matt est peut-être justifiée. Mais ses actions flagrantes annulent totalement tout mérite antérieur.« Une ligne a été franchie, et toute la communauté en souffre.« Je pense que si WordPress veut survivre, et encore plus prospérer, Matt Mullenweg doit être écarté de toutes les formes de leadership officiel de WordPress, aussi rapidement que possible ».Kellie Peterson, une ancienne employée de l'entreprise, a informé le public que Matt Mullenweg a donné quelques jours aux employés qui désapprouvent sa façon de gérer l'entreprise suite au tollé provoqué par l'affaire WP Engine jusqu'au 31 octobre pour démissionner. Elle a fustigé son comportement, estimant qu'il est « l'unique point de défaillance de WordPress.org ». Cela lui a valu une tentative d'intimidation et des menaces de poursuites judiciaires de la part de l'intéressé.La poursuite de WP Engine contre Automattic et Matt Mullenweg est un épisode révélateur des tensions qui peuvent exister au sein des communautés open source. Elle met en lumière les défis de gouvernance et les conflits d’intérêts potentiels qui peuvent surgir lorsque des projets open source deviennent des piliers de l’infrastructure numérique mondiale. La résolution de cette affaire sera scrutée de près par tous les acteurs de l’industrie, car elle pourrait définir les normes de gouvernance et de collaboration au sein de la communauté WordPress pour les années à venir.Sources : réponse d'Automattic , Matt Mullenweg ( 1 2 ), Automattic Pensez-vous que WP Engine a raison de poursuivre Automattic et Matt Mullenweg ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment cette affaire pourrait-elle affecter la confiance des utilisateurs dans la communauté WordPress ?Quelles mesures devraient être prises pour garantir une gouvernance équitable au sein des projets open source comme WordPress ?Selon vous, quelles sont les implications de cette poursuite pour l’avenir de l’open source ?Comment la communauté WordPress devrait-elle réagir face à ces accusations et à cette bataille juridique ?Voyez-vous des solutions alternatives à la poursuite judiciaire pour résoudre ce conflit ?Quel rôle les utilisateurs et les contributeurs de WordPress devraient-ils jouer dans la résolution de ce type de conflit ?Pensez-vous que cette affaire pourrait inciter d’autres entreprises à reconsidérer leur participation à des projets open source ?