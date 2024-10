Ces condamnations confirment ce que l'équipe chargée des menaces de Google a déclaré en août dernier. En effet, selon le Threat Analysis Group de Google, l'Iran ciblerait les États-Unis et Israël, avec des courriels d'hameçonnage, des malwares et des redirections malveillantes . Leur rapport indique notamment qu'au cours des six mois précédents, les États-Unis et Israël ont représenté environ 60 % des cibles géographiques connues d'APT42, y compris d'anciens hauts responsables militaires israéliens et des personnes affiliées aux deux campagnes présidentielles américaines.Cette récente action du ministère de la Justice, associée à des sanctions et à des récompenses pour toute information permettant de capturer les pirates accusés, est le dernier effort du gouvernement américain pour dénoncer ce qui est considéré comme des tentatives de l'Iran d'interférer dans l'élection en nuisant à Donald Trump et en semant le chaos général. Elle intervient alors que l'Iran a également été accusé de menacer la vie de Donald Trump et d'anciens responsables et que les relations entre les États-Unis et l'Iran restent particulièrement tendues, Israël combattant le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.Les trois pirates informatiques accusés étaient employés par la Revolutionary Guard, une organisation paramilitaire iranienne que le gouvernement américain a désignée comme une organisation terroriste étrangère. Depuis 2020, leur opération a cherché à compromettre les comptes de messagerie d'un large éventail de cibles, parmi lesquelles, outre la campagne de Donald Trump, un ancien ambassadeur en Israël, un ancien directeur adjoint de la CIA, des fonctionnaires des départements d'État et de la Défense, un ancien conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis et des journalistes, selon l'acte d'accusation.En mai, selon les procureurs, les accusés ont commencé à essayer de pénétrer dans la campagne de Donald Trump, réussissant à s'introduire dans les comptes de courrier électronique de responsables de la campagne et d'autres alliés de Trump. Ils ont ensuite cherché à « armer » le matériel de campagne volé en le diffusant auprès des médias et des personnes associées à la campagne du président Joe Biden, dans le cadre d'une opération connue sous le nom de « hack-and-leak ».« Les propres mots des accusés indiquent clairement qu'ils tentaient de saper la campagne de l'ancien président Donald Trump avant l'élection présidentielle américaine de 2024. Nous savons que l'Iran poursuit ses efforts effrontés pour attiser la discorde, éroder la confiance dans le processus électoral américain et faire progresser ses activités malveillantes », a déclaré le procureur général Merrick Garland lors de la conférence de presse du vendredi 27 septembre annonçant les chefs d'inculpation.Les responsables du renseignement américain ont déclaré que l'Iran s'opposait à la réélection de Donald Trump, estimant qu'il était plus susceptible d'accroître les tensions entre Washington et Téhéran. L'administration Trump a mis fin à un accord nucléaire avec l'Iran, réimposé des sanctions et ordonné l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, un acte qui a incité les dirigeants iraniens à jurer de se venger.L'équipe de campagne de Donald Trump a déclaré plus tôt qu'elle a été informée par des responsables américains des menaces d'assassinat iraniennes « réelles et spécifiques », bien qu'un responsable ait déclaré que le briefing avait été demandé par la campagne et ne comprenait aucune suggestion de nouvelle menace à l'encontre de Donald Trump.Le mois dernier, la mission de l'Iran auprès des Nations unies a rejeté les allégations de piratage informatique, les qualifiant de « non fondées et dénuées de tout fondement » et affirmant que l'Iran n'avait ni le motif ni l'intention d'interférer dans l'élection. Elle a mis les États-Unis au défi de fournir des preuves et a déclaré que s'ils le faisaient, « nous répondrions en conséquence ».Cette année, le gouvernement américain s'est efforcé, par l'intermédiaire de plusieurs agences, de dénoncer vigoureusement les ingérences électorales et les opérations d'influence étrangères - un revirement radical par rapport à la réaction du gouvernement en 2016, lorsque les fonctionnaires de l'administration Obama ont été critiqués pour leur manque de transparence concernant l'ingérence russe qu'ils voyaient au nom de Donald Trump dans sa course contre la démocrate Hillary Clinton.Le département du Trésor a émis le vendredi 27 septembre des sanctions liées au piratage et le département d'État a offert des récompenses allant jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation des accusés, qui demeurent en Iran.Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré dans une vidéo que le FBI s'efforçait de condamner publiquement le « comportement agressif » de l'Iran, notamment un complot visant à assassiner un journaliste à New York et une attaque par ransomware ciblant un hôpital pour enfants.Même si l'accent a été mis récemment sur l'Iran, les autorités américaines ont déclaré que la Russie restait la principale menace pour les élections.Au début du mois, le ministère de la Justice a accusé deux employés de RT, l'organisation de médias de l'État russe, d'avoir financé secrètement, à hauteur de près de 10 millions de dollars, une société de création de contenu basée dans le Tennessee pour publier des vidéos en anglais sur des plateformes de médias sociaux favorables aux intérêts et à l'agenda de la Russie, et a également saisi des dizaines de domaines Internet qui, selon les responsables, ont été utilisés pour diffuser de la propagande.L'équipe de campagne de Donald Trump a révélé le 10 août qu'elle avait été victime d'une intrusion et que des acteurs iraniens avaient volé et distribué des documents internes sensibles.Plusieurs grands organes de presse, dont Politico, le New York Times et le Washington Post, ont déclaré avoir reçu des informations confidentielles provenant de la campagne de Donald Trump, mais ont refusé de les publier.Par la suite, les services de renseignement américains ont publiquement accusé l'Iran d'être à l'origine de ce piratage et d'une tentative d'intrusion dans la campagne de Joe Biden-Kamala Harris.Ils ont déclaré que l'opération de piratage et de dénigrement visait à semer la discorde, à exploiter les divisions au sein de la société américaine et à influencer potentiellement le résultat d'élections que l'Iran perçoit comme étant « particulièrement importantes en termes d'impact sur ses intérêts en matière de sécurité nationale ».Selon l'acte d'accusation, les pirates ont notamment usurpé l'identité de fonctionnaires américains et créé de fausses adresses électroniques pour tenter de duper leurs victimes.Politico a indiqué qu'il avait commencé à recevoir des courriels le 22 juillet en provenance d'un compte anonyme. La source - un compte de messagerie AOL identifié uniquement sous le nom de « Robert » - a transmis ce qui semblait être un dossier de recherche que la campagne avait apparemment réalisé sur le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur de l'Ohio JD Vance. Le document était daté du 23 février, soit près de cinq mois avant que Donald Trump ne choisisse JD Vance comme colistier.La semaine du 16 septembre, les autorités ont également révélé que les Iraniens avaient envoyé, fin juin et début juillet, des courriels non sollicités contenant des extraits des informations piratées à des personnes associées à la campagne de Joe Biden. Aucun des destinataires n'a répondu. L'équipe de campagne de Kamala Harris a déclaré que les courriels ressemblaient à du spam ou à une tentative d'hameçonnage et a condamné la démarche des Iraniens en la qualifiant d'« activité malveillante indésirable et inacceptable ».L'un des courriels a été envoyé le 27 juin, date du débat Biden-Trump, au cours duquel la performance médiocre du président a jeté les bases de l'annonce, quelques semaines plus tard, qu'il ne se représenterait pas. Selon l'acte d'accusation, un courriel contenant les informations volées indiquait que le débat serait probablement la « dernière chance » de Joe Biden dans la course.L'auteur a fait part de ses sentiments négatifs à l'égard de Donald Trump et a écrit : « Je vais donc vous transmettre des documents qui pourraient être utiles pour le vaincre ».Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, la réponse des États-Unis face à l'ingérence de l'Iran dans les élections américaines est-elle pertinente ou cohérente ?D'après vous, dans quelle mesure les cyber-opérations étrangères peuvent-elles influencer le résultat des élections aux États-Unis ?