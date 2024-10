Conséquences et mesures prises

Cruise n'a pas tenté de cacher aux autorités de régulation la vidéo montrant l'accident, selon le rapport d'un cabinet d'avocats

Cruise a soumis des rapports incomplets sur les accidents

L’accident s’est produit le 2 octobre 2023 , lorsqu'une piétonne a été heurtée par un autre véhicule qui a pris la fuite, la projetant sur la trajectoire de la voiture Cruise, qui circulait en mode autonome. La voiture Cruise a ensuite traîné la piétonne sur environ 6 mètres avant de s’arrêter. La piétonne a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures.À la suite de l'accident, le département californien des véhicules à moteur a suspendu la licence de Cruise pour l'exploitation de ses véhicules dans l'État. Le département a également accusé la société de dissimuler des parties de la vidéo de l'incident montrant son véhicule entraînant la piétonne jusqu'au bord du trottoir dans une tentative de se ranger. Cruise a nié cette allégation et affirme avoir montré l'intégralité de la vidéo à l'agence.Plus de 100 employés de Cruise étaient au courant de l'incident de la piétonne traînée avant la réunion du 3 octobre avec le bureau du maire de San Francisco, la National Highway Traffic Safety Administration, le DMV et d'autres représentants du gouvernement. Mais Cruise n'a rien dit à ce sujet, préférant « laisser la vidéo parler d'elle-même ».Dans les heures qui ont suivi l'incident, certains employés de Cruise, qui ignoraient que le véhicule avait traîné la piétonne alors qu'il tentait de se ranger, ont publié une déclaration à la presse et ont commencé à partager une première vidéo avec des journalistes. Mais après en avoir pris connaissance, Cruise n'a pas mis à jour sa déclaration ni partagé la vidéo complète de l'incident.De même, les dirigeants de Cruise étaient « obnubilés » par l'idée de corriger la version des médias selon laquelle le véhicule Cruise, et non le chauffard, avait causé l'accident. Cette « focalisation myope » a conduit la société à omettre des détails sur le rôle joué par son propre véhicule dans la blessure du piéton. Le fait que Cruise n'ait pas corrigé le dossier a conduit les régulateurs et les médias à accuser la société de les avoir induits en erreur.Le fait que Cruise n'ait pas révélé qu'un piéton avait été gravement blessé par l'un de ses véhicules sans conducteur à San Francisco l'année dernière a entraîné une amende. À la suite de son enquête, la NHTSA a annoncé la pénalité de 1,5 million de dollars dans le cadre d'un ordre de consentement plus large avec Cruise qui comprend des exigences supplémentaires en matière de sécurité et de divulgation : « Cruise doit payer une amende civile d'un montant d'un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $) dans les trente (30) jours calendaires suivant la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance par consentement, conformément aux instructions fournies par la NHTSA ».La société a soumis plusieurs « rapports incomplets » dans le cadre de l'ordre général permanent de l'agence, qui exige que les rapports d'accident soient déposés dans un certain délai, en fonction de leur gravité.Dans son premier rapport à la NHTSA, déposé un jour après l'incident, Cruise n'a pas révélé « que le véhicule Cruise avait traîné le piéton », selon l'ordonnance de consentement. La société a également déposé un rapport supplémentaire 10 jours plus tard, dans lequel elle n'a pas non plus révélé l'incident.« Il est essentiel que les entreprises qui développent des systèmes de conduite automatisée donnent la priorité à la sécurité et à la transparence dès le départ », a déclaré Sophie Shulman, administratrice adjointe de la NHTSA. « La NHTSA utilise son pouvoir d'exécution pour s'assurer que les opérateurs et les fabricants respectent toutes les obligations légales et œuvrent à la protection de tous les usagers de la route ».En vertu de ce règlement, Cruise doit soumettre à la NHTSA un plan d'action correctif sur la manière dont elle améliorera sa conformité en matière de notification d'incidents graves et sera soumise à des exigences de notification renforcées pendant au moins deux ans.« Notre accord avec la NHTSA est un pas en avant dans un nouveau chapitre pour Cruise, s'appuyant sur nos progrès sous une nouvelle direction, des processus et une culture améliorés, et un engagement ferme pour une plus grande transparence avec nos régulateurs », a déclaré Steve Kenner, directeur de la sécurité de Cruise, dans un communiqué. « Nous nous réjouissons de continuer à collaborer étroitement avec la NHTSA au fur et à mesure que nos opérations progressent, au service de notre objectif commun d'amélioration de la sécurité routière ».Le directeur de la sécurité de Cruise, Steve Kenner, a déclaré que l'accord avec l'agence « est un pas en avant dans un nouveau chapitre pour Cruise, s'appuyant sur nos progrès sous une nouvelle direction, des processus et une culture améliorés, et un engagement ferme pour une plus grande transparence avec nos régulateurs ».Après la suspension de son permis, Cruise a engagé Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un cabinet d'avocats, pour mener une enquête sur ce qui s'est passé. Il était question de déterminer si ses dirigeants avaient induit les régulateurs en erreur après l’incident. Le rapport conclut que Cruise n’a pas tenté de dissimuler la vidéo de l’incident, mais qu’il a rencontré des difficultés techniques pour la partager avec les autorités compétentesSelon le rapport, Cruise a d’abord envoyé une vidéo de 15 secondes aux régulateurs, qui ne montrait pas l’impact initial entre le piéton et le véhicule en fuite, mais seulement le moment où la voiture Cruise a heurté le piéton. Cruise a ensuite essayé d’envoyer une vidéo plus longue de 90 secondes, qui montrait l’ensemble de l’incident, mais a été confronté à des « problèmes de connectivité internet » qui ont retardé l’envoi de la vidéo. Le rapport indique que Cruise a finalement réussi à envoyer la vidéo complète aux régulateurs le lendemain de l’incident.Le rapport affirme également que Cruise a coopéré pleinement avec les enquêteurs et qu’il n’y a aucune preuve que Cruise ait violé les règles de sécurité ou les lois applicables. Le rapport recommande toutefois à Cruise d’améliorer sa communication avec les régulateurs et de résoudre ses problèmes de connectivité internetLa NHTSA a déclaré que Cruise avait soumis plusieurs rapports incomplets concernant des accidents impliquant des systèmes de conduite automatisée, dont deux liés à l'accident d'octobre.Elle a découvert que Cruise avait omis des détails dans les rapports sur l'accident d'octobre 2023 après avoir visionné la vidéo qu'elle a demandée à Cruise, qui a également modifié quatre autres rapports pour fournir des détails supplémentaires sur d'autres accidents, a déclaré l'agence.L'enquête de la NHTSA visant à déterminer si Cruise prend suffisamment de précautions avec ses robotaxis autonomes pour protéger les piétons reste ouverte.Un certain nombre de cadres ont démissionné à la suite de l'incident, notamment les cofondateurs Kyle Vogt et Dan Kan. La société a interrompu ses opérations sans conducteur dans tout le pays, a nommé un nouveau responsable de la sécurité et a rappelé l'ensemble de ses 950 véhicules pour des problèmes de freinage brusque à la suite d'une enquête de la NHTSA sur la sécurité de leurs systèmes de conduite autonome. Près d'un quart des employés de Cruise ont été licenciés alors que GM réduit une partie du financement de l'entreprise.GM a déclaré en juillet qu'elle suspendait indéfiniment ses projets d'utilisation de son véhicule d'origine à conduite autonome dépourvu de volant.Au cours des dernières semaines, Cruise a fait les premiers pas vers la reprise de ses activités dans la région de la baie de San Francisco. La société a déployé des véhicules de cartographie à conduite manuelle à Sunnyvale et Mountain View, dans le but de passer à des « tests supervisés » plus tard dans l'automne. Elle a également repris les essais dans un certain nombre d'autres villes, dont Phoenix, Houston et Dallas.Mais d'autres sanctions pourraient être prises à l'avenir. En effet, cet incident a également conduit à des enquêtes supplémentaires par le ministère de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission.Source : NHTSA