Une situation qui pourrait avoir un impact non négligeable pour l'industrie russe du jeu

Alternatives possibles

L'interdiction de Discord n'est pas surprenante, compte tenu des antécédents de la Russie en matière de sentiment anti-occidental

Conclusion

La Russie aurait l'intention d'interdire Discord dans les prochains jours, restreignant ainsi l'accès à la plateforme de messagerie massivement populaire dans le pays. Depuis ses débuts en 2015, Discord s'est imposé comme l'une des applications de messagerie et de communication les plus populaires de l'espace en ligne, avec plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde entier.La plateforme est devenue une plaque tournante pour de nombreux joueurs, qui peuvent y rencontrer des personnes partageant les mêmes idées au sein de différentes communautés, et elle accueille également de nombreux serveurs officiels de jeux. Cependant, un sous-ensemble d'utilisateurs de Discord pourrait bientôt en perdre l'accès.Dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine qui fait rage depuis 2022, la Russie a mis en place de nombreuses restrictions et interdictions à l'encontre des services occidentaux. La Russie a déjà interdit l'accès à Instagram peu après le début de la guerre, et le gouvernement russe a également interdit YouTube au début de l'année. Le gouvernement russe s'est même attaqué à plusieurs jeux vidéo populaires dans le pays, restreignant des jeux bien-aimés commeet. Cette fois-ci, Discord pourrait bientôt disparaître en Russie.Le quotidien russe Kommersant a récemment rapporté que la Russie avait Discord dans son collimateur. La plateforme de communication, qui est devenue le service privilégié des joueurs du monde entier, est la cible des autorités qui prennent diverses mesures susceptibles d'aboutir à une interdiction.Les rapports indiquent que la Russie a fait ses premiers pas le 20 septembre, lorsque l'autorité de régulation des médias de l'État russe a publié au moins cinq décisions relatives à Discord. Ces décisions pourraient être utilisées pour justifier l'interdiction du service à l'échelle nationale.Des sources familières avec la situation suggèrent que la Russie pourrait interdire Discord pour des violations présumées de la législation nationale. Cependant, il n'y a pas d'autres informations expliquant quelles pourraient être ces violations. L'interdiction pourrait prendre effet dans les prochains jours.Si elle est confirmée, près de 40 millions d'utilisateurs de Discord seraient concernés, soit 4 % de la base totale d'utilisateurs de la plateforme. Des rapports indiquent que les utilisateurs russes ont déjà rencontré des problèmes pour accéder à Discord ces derniers jours, ce qui les a obligés à utiliser des VPN. En outre, le pays a récemment infligé une amende à la plateforme pour ne pas avoir limité l'accès à certaines informations jugées inappropriées par les autorités.Discord est largement utilisé par les joueurs, les étudiants et les traders de cryptomonnaies en Russie. La plateforme permet de créer des communautés virtuelles appelées « serveurs », où les utilisateurs peuvent communiquer et partager des informations. L’interdiction de Discord pourrait donc avoir un impact significatif sur les développeurs de jeux russes, qui utilisent cette plateforme pour interagir avec leurs fans et fournir un support clientVasily Ovchinnikov, directeur de l'Organisation russe pour le développement de l'industrie du jeu vidéo, s'est dit préoccupé par cette mesure potentielle, soulignant que de nombreux studios s'appuient fortement sur Discord pour communiquer.« Le problème est que pour les développeurs russes, la communication avec la communauté, y compris internationale, et le support technique sont mis en œuvre via Discord », a commenté Ovchinnikov.Face à cette interdiction imminente, les utilisateurs russes de Discord pourraient être contraints de se tourner vers des alternatives. Bien qu’il n’existe actuellement pas d’équivalents russes directs, des alternatives chinoises ou des clones domestiques pourraient émerger et que la Russie n'a pas annoncé de projet visant à fournir un service national similaire.Les utilisateurs russes se sont également plaints de pannes périodiques sur Discord au cours du mois de septembre, beaucoup d'entre eux ayant eu recours à des VPN, et les versions web et mobile de la plateforme ayant été affectées.L'interdiction de Discord en Russie est un autre exemple majeur de la volonté du pays de se couper de l'Occident dans le cadre de la guerre en cours. La Russie aurait tenté de développer de nombreux équivalents nationaux à des jeux populaires, y compris un concurrent russe de l'Unreal Engine 5. Après le début de la guerre en 2022, le pays a été coupé de plusieurs services et jeux populaires, notamment Sony, Crunchyroll et Pokemon GO. L'interdiction de Discord dans le pays représenterait une nouvelle perte importante pour la communauté des joueurs russes.L’interdiction de Discord en Russie représente un nouveau chapitre dans la série de restrictions imposées par le gouvernement sur les services numériques occidentaux. Cette décision pourrait isoler davantage la communauté des joueurs et des développeurs russes, tout en soulevant des questions sur la liberté d’accès à l’information dans le pays.Sources : Kommersant Avez-vous déjà utilisé Discord ? Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que cette interdiction est une atteinte à la liberté d’Internet en Russie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Les préoccupations de sécurité nationale justifient-elles des restrictions sur des plateformes comme Discord ?Comment cette interdiction pourrait-elle affecter l’économie numérique et les startups technologiques en Russie ?Les utilisateurs devraient-ils recourir à des VPN pour contourner cette interdiction ? Quels sont les risques et les avantages ?Comment la politique de la Russie en matière de régulation d’Internet se compare-t-elle à celle d’autres pays ?Quelle responsabilité les plateformes comme Discord ont-elles dans la modération du contenu et la conformité aux lois locales ?Quel impact cette interdiction pourrait-elle avoir sur les interactions sociales et les communautés en ligne en Russie ?