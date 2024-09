Depuis 2023, Google accuse formellement Microsoft d'emprisonner les clients dans son cloud Azure en rendant difficile pour ces derniers d'utiliser d'autres fournisseurs de services cloud. Dans une lettre envoyée à la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis, le géant de la recherche en ligne affirme que Microsoft utilise des conditions de licence strictes pour se maintenir en situation de monopole sur le marché du cloud. Google avait également accusé Microsoft de pratiques anti-concurrentielles dans le domaine du cloud computing et critiquait ses accords avec plusieurs fournisseurs européens.Le 25 septembre 2024, Google a officiellement déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre ce qu'il considère comme des pratiques anticoncurrentielles de Microsoft visant à enfermer les clients dans la plateforme de cloud de Microsoft, Azure. Google, dont les plus grands rivaux en matière de cloud computing sont Microsoft et Amazon Web Services, a déclaré que Microsoft exploitait son système d'exploitation Windows Server dominant pour empêcher la concurrence.Le vice-président de Google Cloud, Amit Zavery, a déclaré que Microsoft obligeait les clients à payer une majoration de 400% pour continuer à utiliser Windows Server sur les opérateurs de cloud computing rivaux. Cette mesure ne s'appliquait pas s'ils utilisaient Azure. Les utilisateurs de systèmes cloud rivaux recevraient également des mises à jour de sécurité plus tardives et plus limitées, a déclaré Amit Zavery.Google a souligné une étude réalisée en 2023 par l'organisation de services cloud CISPE, selon laquelle les entreprises européennes et les organismes du secteur public payaient jusqu'à 1 milliard d'euros par an pour les pénalités de licence de Microsoft.En juillet, Microsoft a conclu un accord de 20 millions d'euros avec la CISPE pour régler une plainte antitrust concernant ses pratiques en matière de licences de cloud computing, évitant ainsi une enquête de l'UE. Toutefois, l'accord n'incluait pas Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform et AliCloud, ce qui a suscité des critiques de la part des deux premières entreprises.Microsoft a déclaré avoir réglé à l'amiable des préoccupations similaires soulevées par les fournisseurs de cloud européens, ajoutant que Google avait espéré qu'ils continueraient à plaider. "", a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué.Google a déclaré que Microsoft avait contraint ses clients à utiliser l'application de collaboration Teams même s'ils préféraient d'autres solutions, et qu'il utilisait le même scénario pour Azure. "", a déclaré Amit Zavery. "".Google a déclaré que seule une action réglementaire mettrait fin au "" de Microsoft et mettrait les concurrents sur un pied d'égalité. "", a déclaré Amit Zavery.Google a déclaré que le serveur Windows de Microsoft et divers produits Microsoft détenaient une part de marché de plus de 70 % dans les entreprises européennes. Pendant des années, Microsoft a permis à ses produits de fonctionner sur n'importe quel matériel, comme les ordinateurs portables, mais a placé des restrictions en 2019 alors qu'il entrait dans le secteur du cloud.Le secteur du cloud computing connaît une croissance d'environ 20 % par an dans l'UE, avec beaucoup de potentiel. Une étude de McKinsey réalisée en avril a montré que deux tiers des entreprises de l'UE avaient moins de la moitié de leur charge de travail sur le cloud.Pour rappel, depuis mai 2024, Microsoft fait l'objet d'une plainte similaire de 700 startups espagnoles auprès des autorités antitrust concernant le monopole du cloud Azure. La plainte indique que Microsoft utiliserait sa position dominante sur le marché des logiciels pour imposer l'utilisation de ses services cloud, en imposant des barrières techniques et contractuelles qui limitent la concurrence et l'innovation pour les startups. L'association avait demandé une enquête approfondie et une action urgente pour garantir un marché ouvert, équitable et concurrentiel en Espagne.: GooglePensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?