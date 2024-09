Mozilla vient d'adhérer à l'idée que l'industrie de la publicité a le droit de pister les utilisateurs en transformant Firefox en un outil de mesure de la publicité. Bien que Mozilla ait pu avoir de bonnes intentions, il est très peu probable que l'"attribution préservant la vie privée" remplace les cookies et autres outils de suivi. Il s'agit simplement d'un nouveau moyen supplémentaire de pister les utilisateurs.



Le 25 septembre 2024, noyb a déposé une plainte contre Mozilla pour avoir discrètement activé une prétendue "fonction de confidentialité" (appelée "") dans son navigateur Firefox. Contrairement à son nom rassurant, cette technologie permet à Firefox de suivre le comportement des utilisateurs sur les sites web. En substance, c'est le navigateur qui contrôle le suivi, et non plus les sites web individuels.Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport au suivi des cookies, encore plus invasif, l'entreprise n'a jamais demandé à ses utilisateurs s'ils souhaitaient l'activer. Au lieu de cela, Mozilla a décidé de l'activer par défaut une fois que les utilisateurs ont installé une récente mise à jour logicielle. Cette décision est d'autant plus inquiétante que Mozilla a généralement la réputation d'être une alternative respectueuse de la vie privée, alors que la plupart des autres navigateurs sont basés sur Chromium de Google.Avec une récente mise à jour de Firefox, Mozilla semble avoir pris exemple sur Google : sans le dire directement à ses utilisateurs, l'entreprise a secrètement activé une fonction appelée "" (PPA), une fonction pour la protection de la vie privée. À l'instar du "" de Google (qui a échoué), cette fonction transforme le navigateur en outil de suivi pour les sites web. L'idée : au lieu de placer des cookies de suivi traditionnels, les sites web doivent demander à Firefox de stocker des informations sur les interactions publicitaires des internautes afin de recevoir les données groupées de plusieurs utilisateurs.Moins invasif, mais toujours invasif. En ce sens, Mozilla affirme que le développement de la PPA améliore la vie privée des utilisateurs en permettant de mesurer la performance des publicités sans que les sites web individuels ne collectent de données personnelles. En réalité, une partie du suivi est désormais effectuée directement dans Firefox. Bien que cela puisse être moins invasif que le suivi illimité, qui est encore la norme aux États-Unis, cela interfère toujours avec les droits des utilisateurs en vertu du RGPD de l'UE. En réalité, cette option de suivi ne remplace pas non plus les cookies, mais constitue simplement un moyen alternatif, voire supplémentaire, pour les sites web de cibler la publicité.Pour ne rien arranger, Mozilla a activé par défaut son système d'"" (PPA). Les utilisateurs n'ont pas été informés de cette décision, et on ne leur a pas demandé leur accord pour être suivis par Firefox. La fonctionnalité n'est même pas mentionnée dans les politiques de protection des données de Mozilla. Le seul moyen pour les utilisateurs de la désactiver est de trouver la fonction d'exclusion dans un sous-menu des paramètres du navigateur. Il est irritant de constater qu'un développeur de Mozilla justifie cette décision en affirmant que les utilisateurs ne peuvent pas prendre de décision en connaissance de cause.Noyb a donc déposé une plainte auprès de l'autorité autrichienne de protection des données (DSB) pour enquêter sur le comportement de Mozilla. Mozilla devrait informer correctement le plaignant et les autres utilisateurs de ses activités de traitement des données et passer effectivement à un système d'opt-in. En outre, l'entreprise devrait supprimer toutes les données traitées illégalement.Felix Mikolasch, avocat spécialisé dans la protection des données chez noyb, commente :noyb est une ONG financée par des dons basée à Vienne, en Autriche, qui travaille à l'application des lois sur la protection des données, en particulier le RGPD et la directive ePrivacy. Actuellement, une équipe de plus de 20 experts juridiques et informatiques de toute l'Europe travaille à garantir que le droit fondamental à la vie privée est respecté par le secteur privé.