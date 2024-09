Les entreprises qui sont passées d'une licence open source à une licence propriétaire ont-elles vu leur situation financière s'améliorer de manière significative ? Redmonk ne voit pas de lien clair

Contexte et méthodologie

Pourquoi ? Objectifs

MongoDB : MongoDB est entrée en bourse en octobre 2017. La licence de la base de données sous-jacente est passée de l'AGPL à la Server Side Public License en octobre 2018.

MongoDB est entrée en bourse en octobre 2017. La licence de la base de données sous-jacente est passée de l'AGPL à la Server Side Public License en octobre 2018. Elastic : Elastic est entrée en bourse en octobre 2018. La licence du code source sous-jacent d'Elasticsearch est passée d'Apache 2.0 à une double licence SSPL/Elastic en janvier 2021.

Elastic est entrée en bourse en octobre 2018. La licence du code source sous-jacent d'Elasticsearch est passée d'Apache 2.0 à une double licence SSPL/Elastic en janvier 2021. HashiCorp : HashiCorp est entrée en bourse en décembre 2021. La licence de son logiciel est passée de la Mozilla Public License v2.0 à la Business Source License en août 2023.

HashiCorp est entrée en bourse en décembre 2021. La licence de son logiciel est passée de la Mozilla Public License v2.0 à la Business Source License en août 2023. Confluent : Confluent a changé des composants de sa plateforme d'une licence Apache 2.0 à la Confluent Community License en décembre 2018 alors qu'elle était encore une entreprise privée. Elle est ensuite entrée en bourse en juin 2021. (Veuillez noter que ce modèle est en retrait par rapport aux autres. Nous ne disposons pas d'informations financières sur la situation de l'entreprise avant le changement de licence. Cela dit, nous les incluons ici pour examiner comment l'entreprise s'est comportée pendant la période pour laquelle nous disposons de données).

Y a-t-il des variables confusionnelles ? Certainement. Les résultats financiers des entreprises ne sont pas seulement influencés par le changement de licence et, à ce titre, les résultats incluront des bruits supplémentaires qui dépassent la portée de notre espace de problèmes. Ces résultats reflètent l'ensemble des décisions d'une entreprise, dont une seule concerne l'octroi de licences.

Les valorisations des entreprises changent non seulement en raison de leurs propres fondamentaux sous-jacents, mais aussi en raison de la situation du marché dans son ensemble. L'environnement macroéconomique dans son ensemble est source de bruit. En outre, les fenêtres temporelles que nous examinons n'étant pas cohérentes, les données financières comporteront des facteurs sous-jacents variables.

Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Nous pouvons examiner ce qui s'est passé, mais nous ne disposons pas de données révélant ce qui aurait pu se passer si les entreprises n'avaient pas procédé au changement.

l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise au fil du temps

l'évolution de la capitalisation boursière de l'entreprise au fil du temps

l'évolution du revenu net de l'entreprise au fil du temps

Résultats de l’étude

L’étude s’est concentrée sur les changements de licences effectués par ces entreprises au cours des dernières années. Par exemple, MongoDB est passé de l’AGPL (GNU Affero General Public License) à la SSPL (Server Side Public License) en 2018, tandis qu’Elastic Co a adopté la SSPL ou la Elastic License en 2021. HashiCorp et Confluent ont également modifié leurs licences respectives pour des versions plus restrictives.Pour mener cette analyse, Redmonk a examiné les performances financières de ces entreprises avant et après le changement de licence. Les critères incluaient les revenus, la croissance des utilisateurs, la capitalisation boursière et d’autres indicateurs financiers pertinents. L’objectif était de déterminer si le changement de licence avait un impact direct et mesurable sur la valeur de l’entreprise.Examiner si le changement de licence d'un projet open source sous-jacent d'une licence approuvée par l'OSI à une licence propriétaire a un impact mesurable sur les résultats financiers de l'entité commerciale qui soutient le projet.On observe une tendance croissante des entités à accorder des licences propriétaires à leurs projets après avoir initialement gagné en popularité en tant que projets open source, en particulier dans le domaine des bases de données. Cette tendance s'explique en grande partie par la pression exercée par les investisseurs. Étant donné que les entreprises poursuivent cette stratégie avec l'intention délibérée d'étouffer la concurrence pour améliorer leurs résultats financiers, avons-nous vu des preuves que le fait de changer de licence a un impact significatif sur les résultats financiers ?L'étude de ces changements se heurte à deux contraintes principales. Nous nous limitons 1) aux entreprises publiques qui ont 2) modifié leur licence logicielle sous-jacente, car c'est le seul moyen d'avoir une visibilité sur les paramètres financiers. La taille de l'échantillon est donc réduite.Sur la base des critères susmentionnés, voici les entreprises que nous examinons :: Même dans ces limites déjà étroites, cet ensemble de données présente encore des limitations substantielles.Nous voulons utiliser des données financières publiques pour examiner :Rachel Stevens, analyste senior, a étudié la question de savoir si les entreprises qui sont passées d'une licence open source à une licence propriétaire ont depuis fait état d'une meilleure situation financière.Elle s'est notamment intéressée à MongoDB, qui est passé de l'AGPL (GNU Affero General Public License) à sa SSPL (Server Side Public License) en 2018 ; à Elastic Co, qui est passé d'Apache 2 à la SSPL ou Elastic License début 2021 ; à HashiCorp, qui est passé de la MPL (Mozilla Public License 2.0) il y a un an, et à Confluent, qui est passé d'Apache 2 à sa propre Confluent Community License en 2018.Le rapport est trop récent pour prendre en compte le retour d'Elastic à l'AGPL ; et l'impact financier de celui-ci reste bien sûr à connaître, bien qu'il soit peut-être peu probable que le retour en arrière aurait été fait si l'entreprise le considérait comme préjudiciable à ses finances. Le dernier changement de licence d'Elastic renforce plutôt l'idée que les licences propriétaires ne sont pas nécessairement plus rentables.Comme le reconnaît Stevens, il s'agit d'un sujet difficile car d'autres facteurs interviennent toujours dans les résultats financiers, notamment la concurrence, d'autres aspects de la performance de l'entreprise et l'environnement macroéconomique général.Toutes les entreprises étudiées ont augmenté leur chiffre d'affaires après leur changement de licence, a indiqué Stevens, tout en ajoutant que le taux de variation était similaire à celui d'avant le changement.Une autre mesure est la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale d'une entreprise déterminée par le marché de ses actions. MongoDB fausse les chiffres, car la croissance de sa capitalisation boursière est beaucoup plus importante que celle des trois autres entreprises, et l'évaluation de HashiCorp a chuté.Une remarque importante figure toutefois à la fin du rapport : « Il convient de noter que la capitalisation boursière de MongoDB est beaucoup plus importante que celle des trois autres entreprises. « Il convient de noter qu'aucune de ces entreprises n'est encore rentable. Cela signifie que l'évaluation est principalement déterminée par la croissance attendue des flux de trésorerie futurs », a déclaré Stevens.Le plus grand facteur de l'évolution vers des licences plus restrictives a été les fournisseurs de cloud hyperscale offrant des produits logiciels open source en tant que service, profitant de leur hébergement, mais sans bénéfice direct pour le fournisseur du logiciel open source. MongoDB a déclaré en 2018 que « dès qu'un projet open source devient intéressant ou populaire, il devient trop facile pour les fournisseurs de cloud de capturer toute la valeur et de ne rien donner en retour à la communauté. »Six ans plus tard, il n'en demeure pas moins que les grands fournisseurs de cloud sont très rentables, mais que ces entreprises qui ont modifié leur licence ne le sont pas.En février de cette année, Bruce Perens, créateur de la définition de l'Open Source de 1998, a qualifié l'Open Source de « grand programme d'aide aux entreprises », ce qui n'est pas du tout ce qu'il avait prévu.Peter Zaitsev, cofondateur de Percona, qui s'est spécialisé dans les gestionnaires de bases de données open source, a déclaré que l'abandon des licences open source dans le but d'augmenter les profits ne serait pas couronné de succès, en raison de la quantité de code déjà disponible sous des licences permissives et du fait que ces licences tendent à bloquer l'innovation.Le nouveau rapport de Redmonk suggère que de telles manœuvres en matière de licences ne sont ni fatales ni bénéfiques pour les finances des entreprises concernées - bien qu'il y ait tellement de mises en garde qu'il est impossible de tirer des conclusions définitives.Source : Redmonk Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients du passage d’une licence open source à une licence propriétaire pour une entreprise ?Pensez-vous que les entreprises devraient rester open source pour favoriser l’innovation et la collaboration, ou adopter des licences propriétaires pour protéger leurs intérêts commerciaux ?Comment les changements de licence affectent-ils votre perception des entreprises comme MongoDB, Elastic Co, HashiCorp et Confluent ?Croyez-vous que les grands fournisseurs de cloud devraient contribuer davantage aux créateurs de logiciels open source qu’ils utilisent ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels autres facteurs, en dehors du type de licence, pensez-vous influencent la valorisation et la rentabilité d’une entreprise technologique ?Avez-vous des exemples d’entreprises qui ont réussi ou échoué après avoir changé de licence ? Quelles leçons peut-on en tirer ?