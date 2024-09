CrowdStrike espère qu'il ne sera pas poursuivi en justice après la panne de juillet

CrowdStrike très critiqué pour ses pratiques laxistes en matière de cybersécurité

CrowdStrike aurait commis une erreur qu'un débutant en programmation apprend à éviter

L'accès privilégié de Falcon

Le capteur 21 coupable

Des entreprises du monde entier ont été confrontées le 19 juillet au redoutable écran bleu de la mort (BSOD) de Windows après une mise à jour défectueuse lancée par CrowdStrike. L'incident a perturbé les services Internet, affecté 8,5 millions d'appareils Microsoft Windows et provoqué des annulations massives de vols, paralysant de nombreuses entreprises de nombreux secteurs. Certaines entreprises ont subi des pertes financières importantes. Depuis, CrowdStrike est confronté à une pression croissante en raison de l'effondrement du système informatique mondial et des menaces juridiques qui pèsent sur lui.Lors d'une récente conférence technologique organisée par Citi, le directeur financier de CrowdStrike a déclaré que la société essaie d'entamer un dialogue avec les clients mécontents à la suite de la panne de juillet. « À court terme, les gens ont été contrariés », a-t-il déclaré. Podbere a ajouté que « les clients se sont repris et ont apprécié les efforts de CrowdStrike pour expliquer les perturbations liées à sa mise à jour défectueuse et les remettre en marche ».Cependant, il a semblé éluder les questions sur les récents changements apportés aux prévisions de l'entreprise, notamment la réduction de ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des mesures d'incitation liées à un programme d'engagement des clients. Podbere n'a pas non plus mentionné le tollé provoqué par les cartes-cadeaux UberEats de 10 $ , qui ont été distribués aux partenaires et aux coéquipiers au moment où le chaos s'est installé.Podbere a également déclaré : « à ma connaissance, aucun client n'a intenté de procès contre nous à la suite de cet incident ». Le spectre de poursuites judiciaires imminentes plane toutefois sur l'entreprise et il est difficile de ne pas imaginer que les avocats aiguisent leurs griffes. Le mois dernier, par exemple, Delta Air Lines a fait entendre de sombres rumeurs, menaçant d'intenter une action en justice contre CrowdStrike pour négligence grave présumée.Ed Bastian, PDG de Delta Air Lines, a demandé à CrowdStrike et à Microsoft de dédommager la compagnie pour les 500 millions de dollars qu'elle a perdus à cause de la panne informatique. À l'époque, la direction de CrowdStrike a réitéré ses excuses en déclarant : « la prise de position publique sur la possibilité d'intenter un procès sans fondement contre CrowdStrike en tant que partenaire de longue date n'est constructive pour aucune des parties ».Microsoft, quant à lui, a révélé que Delta a refusé son aide gratuite à plusieurs reprises et a même ignoré un courriel du PDG Satya Nadella à la direction de la compagnie. Delta affirme que la panne lui a coûté 500 millions de dollars à la suite de l'annulation de plus de 6 000 vols, mais Microsoft réfute ces allégations. Microsoft a également suggéré que les problèmes rencontrés de Delta pourraient être liés à l'infrastructure vieillissante de la compagnie.Le PDG de Delta a qualifié Microsoft de "plateforme probablement la plus fragile" de l'écosystème informatique. Lors de la conférence, Podbere a déclaré : « nous ne savons pas comment tout cela va se terminer. Tout ce que nous faisons et essayons de faire, c'est d'éloigner la discussion juridique de notre interaction avec les clients et de la déplacer vers la discussion commerciale. Et avec le temps, cela devient plus facile, car nous nous éloignons de plus en plus du soleil, n'est-ce pas ? C'est ainsi que nous voyons les choses ». Malheureusement pour Podbere, les retombées de la panne ne sont pas près de s'estomper.Les législateurs et les régulateurs américains veulent comprendre pourquoi la panne s'est produite. Un vice-président de la société a été appelé à témoigner devant la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants des États-Unis dans le courant du mois. Les actionnaires de CrowdStrike sont également mécontents et ont poursuivi le fournisseur de services de cybersécurité « pour sa technologie matériellement fausse et trompeuse ».Au début de l'année, Podbere a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que les accords avec les clients de l'entreprise contenaient des limitations de responsabilité et que l'entreprise détenait des polices d'assurance et maintenait des réserves de liquidités pour atténuer les effets d'éventuelles réclamations juridiques. Cependant, les investisseurs ont continué à faire baisser le cours de l'action de CrowdStrike en réaction à la panne.Parallèlement, Crowdstrike devrait participer à un sommet organisé par Microsoft le mois prochain afin de discuter des mesures concrètes à prendre pour améliorer la sécurité et la résilience de leurs clients communs. Le géant de la technologie intensifie ses projets visant à rendre Windows plus résistant aux logiciels bogués. Microsoft pourrait de nouveau envisager de réformer l'accès au noyau Windows et limiter l'accès des entreprises tierces telles que CrowdStrike.Selon un rapport publié le mois dernier par le Wall Street Journal, pour l'agence allemande de cybersécurité, il est important de tirer des leçons de cet incident et saisir l'occasion pour redéfinir l'interaction entre les produits de sécurité et les systèmes d'exploitation. L'agence allemande de cybersécurité vise spécifiquement l'accès que Microsoft accorde aux prestataires de services de sécurité à son noyau Windows, une partie critique de son système d'exploitation.Malgré cela, à la fin du mois d'août, l'entreprise a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 32 % par rapport à la même période de l'année dernière. Podbere affirme que la réaction de CrowdStrike à la panne majeure de juillet avait en fait encouragé les clients à rester fidèles. Il a déclaré : « ils ont vu une entreprise qui a tendu la main à ses clients, qui n'a pas essayé de se cacher, qui s'est montrée à la hauteur. Ils ont donc apprécié cette attitude ».CrowdStrike a publié son analyse des causes racines (RCA) de la mise à jour logicielle défectueuse à l'origine de la panne informatique la plus importante de l'histoire. Selon les experts, CrowdStrike doit se sentir "très embarrassé" après avoir publié son analyse, car il s'agit d'une erreur que les étudiants en programmation de première année apprennent à éviter. Le rapport de 12 pages confirme l'origine du problème : un seul capteur non détecté.CrowdStrike propose des produits de sécurité pour Internet et contre les ransomwares et les maliciels, presque exclusivement aux entreprises et aux grandes organisations. La panne géante a été déclenchée par son logiciel de détection Falcon, qui est installé pour détecter les menaces et aider à les bloquer. Sigi Goode, professeur de systèmes d'information à l'Australian National University, a déclaré que le logiciel de sécurité Falcon disposait d'un accès très privilégié.Il se situe au niveau de ce que l'on appelle le noyau de Windows. « Il est aussi proche que possible du moteur qui alimente le système d'exploitation. Le mode kernel observe en permanence ce que vous faites et écoute les requêtes des applications que vous utilisez, et les traite de manière transparente », note Goode. Il décrit le mode kernel comme la police de la circulation à côté de laquelle Falcon est assis, en disant : « je n'aime pas l'aspect de ce véhicule, nous devrions y jeter un coup d'œil ».CrowdStrike met constamment Falcon à jour. Le 19 juillet, il a envoyé une mise à jour "Rapid Response Content" à certains hôtes Windows. Dans la RCA, CrowdStrike a évoqué "un incident du canal 291", au cours duquel une nouvelle capacité a été introduite dans les capteurs de Falcon. Les capteurs sont comme une voie d'accès aux preuves, qui indique le type d'activité suspecte à rechercher. Falcon examine une série de capteurs (indicateurs) pour voir si quelque chose ne va pas. Lorsque des mises à jour sont envoyées, il modifie l'emplacement ou le nombre de capteurs pour vérifier s'il y a une attaque potentielle.Dans le cas présent, Falcon s'attendait à ce que la mise à jour comporte 20 champs de saisie, mais elle en comportait 21. C'est cette "discordance de comptage" qui a provoqué la panne géante. « L'interpréteur de contenu ne s'attendait qu'à 20 valeurs. Par conséquent, la tentative d'accès à la 21e valeur a produit une lecture de la mémoire hors limites au-delà de la fin du tableau de données d'entrée et a entraîné un plantage du système », indique le rapport.Falcon étant étroitement intégré au cœur de Windows, sa défaillance a entraîné l'arrêt de l'ensemble du système et la survenue d'une panne de système (BSOD). Le professeur Goode a déclaré que l'une des façons les plus courantes de compromettre un système consistait à inonder la mémoire. Il s'agit essentiellement de dire à l'ordinateur de chercher quelque chose "hors limites". « Il cherchait quelque chose qui n'existait pas », a déclaré le professeur Goode.Cette panne mondiale souligne l’importance de la vigilance en matière de cybersécurité et de la nécessité de mettre en place des protocoles de gestion des mises à jour. Les entreprises doivent investir dans des solutions de sécurité robustes et communiquer efficacement avec leurs clients pour réduire les perturbations en cas de défaillance du système. Elle met également en exergue la vulnérabilité des solutions basées sur le cloud, qui peuvent entraîner un effet boule de neige.Source : Burt Podbere, directeur financier de CrowdStrikeQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelle est la responsabilité de CrowdStrike dans la panne majeure du 19 juillet ?Que pensez-vous de la gestion de la crise par CrowdStrike ? Pourquoi l'entreprise semble-t-elle échapper aux poursuites ?Pensez-vous que Crowdstrike ne fera finalement pas l'objet de poursuites de la part des clients impactés par la panne ?