Telegram est à la fois un réseau social et une application de messagerie facile à utiliser. Il suffit d'un numéro de téléphone pour ouvrir un compte et Telegram affirme n'avoir jamais divulgué les données de ses utilisateurs à des tiers. Basé à Dubaï, Telegram a adopté une approche de laisser-faire en matière de modération de contenu. Selon la justice française, cela a fait de Telegram le nid de pédophiles et de dangereux criminels. Telegram serait devenu la première plateforme Internet où l'on peut tout acheter, des données piratées aux armes en passant par les drogues illicites et le matériel pédopornographique (CSAM).Selon des chercheurs et des enregistrements de chats, les voleurs d'identité, les réseaux pédophiles et les trafiquants de drogue utilisent Telegram comme une vitrine pour vendre leurs articles. Les chercheurs ont dénombré un nombre important de chaînes Telegram proposant un flux de passeports, de cartes d'identité et de selfies que les escrocs peuvent acheter et utiliser pour ouvrir des comptes bancaires ou mener d'autres activités illicites au nom des victimes.Il existerait des milliers de chaînes et de groupes Telegram de ce type. Certains prétendent proposer des comptes bancaires déjà créés à partir d'informations personnelles volées. Par exemple, une chaîne appelée "Bank Store Online" a listé des comptes dans plus de 60 banques et bourses de cryptomonnaie à vendre, allant de 80 dollars pour un compte personnel à 1 800 dollars pour un compte professionnel. Les paiements sont facturés en cryptomonnaie.Une étude publiée en février suggère que Telegram est la plateforme la plus utilisée par les délinquants pour visionner et partager des contenus pédophiles. En Russie, pays d'origine de Durov et où l'application de messagerie a été lancée en 2013, Telegram serait également la plateforme de prédilection où les intermédiaires organisent toute sorte de transactions qui contournent les sanctions occidentales, notamment la contrebande de pièces d'armes.Par ailleurs, plusieurs groupes Telegram annoncent la vente de drones et de terminaux Starlink à des unités de combat russes en Ukraine. En février, Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré dans un message sur son réseau social X (ex-Twitter) qu'aucune antenne Starlink n'avait été vendue directement ou indirectement à la Russie, à la connaissance de l'entreprise. Cependant, plusieurs rapports de soldats ukrainiens indiquent que les troupes russes utilisent Starlink.« C'est le point zéro de toutes les activités illicites auxquelles on peut penser », a déclaré Evan Kohlmann, fondateur de Cloudburst Technologies, qui surveille la cybercriminalité sur Telegram et ailleurs, et qui conseille fréquemment les agences américaines. Arrêté en France il y a quelques semaines, Durov fait l'objet d'une enquête formelle et est accusé d'un large éventail d'infractions graves. Il a l'interdiction de quitter le territoire français pendant la durée de l'enquête.Les autorités judiciaires françaises ont accusé Durov de complicité de distribution de matériel pédopornographique, de drogues illicites et de logiciels de piratage sur l'application, qui dit compter près d'un milliard d'utilisateurs. Il est également accusé d'avoir refusé de coopérer à des enquêtes sur des activités illégales sur Telegram. Cependant, Durov a déclaré jeudi que Telegram n'était pas parfait, mais qu'il n'était pas non plus une « sorte de paradis anarchique ».Avant l'ascension de Telegram, les criminels se regroupaient généralement dans des zones d'Internet connues sous le nom de « darknet ». Ces sites ne sont pas indexés par les navigateurs Web et ne sont accessibles qu'à l'aide d'un logiciel spécifique qui masque l'identité des utilisateurs. Les utilisateurs réguliers d'Internet les rencontrent rarement. Un exemple bien connu est celui du marché noir en ligne Silk Road, qui a été démantelé depuis. Silk Road utilisait le bitcoin et le réseau Tor afin d'assurer l'anonymat à la fois des acheteurs et des vendeurs, dans le cadre de vente de produits illicites, notamment des stupéfiants.Les sites du darknet sont parfois lents, avec des interfaces encombrantes et des serveurs vulnérables aux opérations de démantèlement des forces de l'ordre. Telegram est rapide et fonctionnel, avec des fonctions qui facilitent l'achat et la vente d'articles directement sur l'application. L'utilité de Telegram a donné un coup de fouet à plusieurs types d'activités criminelles présumées, en particulier la vente de données personnelles volées et de matériel pédopornographique.« Telegram marque la prochaine itération après qu'Internet a permis aux pédophiles de se regrouper en ligne », a déclaré Dan Sexton, directeur de la technologie à l'Internet Watch Foundation (IWF), un groupe britannique spécialisé dans les abus sexuels sur les enfants. L'IWF a constaté que les sites Web qui vendent du matériel pédopornographique dirigent les internautes vers Telegram pour échanger des informations financières et effectuer des transactions.Contrairement à d'autres entreprises de médias sociaux telles que Meta et Snap, Telegram ne signale pas les images d'abus sexuels d'enfants à l'IWF ou à son homologue américain, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Dans ses discussions avec Telegram, l'IWF a encouragé l'entreprise à devenir membre, ce qui lui donnerait accès à sa vaste base de données d'images d'abus étiquetées afin d'empêcher les délinquants de les partager davantage.L'arrestation du Durov semble avoir mis un coup de pression sur Telegram, provoquant certains changements dans sa politique de modération. Jeudi, Telegram a mis à jour sa FAQ pour indiquer que les chats privés ne sont plus protégés contre la modération. « Toutes les applications Telegram sont dotées d'un bouton "Signaler" qui vous permet de signaler des contenus illégaux à nos modérateurs, en quelques clics seulement », indique l'entreprise sur sa page FAQ.L'ancienne formulation de la page FAQ indiquait que les chats privés étaient protégés contre les demandes de modération. « Tous les chats de Telegram et les chats de groupe sont privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les demandes qui y sont liées », indiquait la page FAQ. En outre, Sexton a déclaré que l'IWF n'a pas eu de succès dans sa tentative de collaborer avec Telegram. Vendredi, Telegram a déclaré avoir contacté l'IWF pour rouvrir les discussions.Telegram permettrait de trouver facilement un job lucratif à l'aide d'actions illégales, voire criminelles. Une expérience a montré que l'application permet de trouver facilement un job lucratif pour faire du trafic de drogues ou du blanchiment d'argent, entre autres. Les auteurs de l'expérience déclarent qu'il n'est pas nécessaire de connaître le darknet pour acheter ou vendre de la drogue, trouver des contrats criminels rapides. Telegram permet de le faire facilement.La justice française accuse Durov d'avoir laissé libre cours à diverses formes d'activités criminelles sur Telegram, notamment la vente et la diffusion de matériel pédopornographique sur la plateforme. Il est visé par pas moins de douze chefs d'accusation et a été mis en examen après une garde à vue de 48 heures. (L'application Instagram de Meta fait aussi l'objet de critiques concernant la modération de ce type de contenu.) Les chercheurs indiquent que l'approche non interventionniste dans la modération de contenu, adoptée par Durov, a transformé Telegram en un "véritable réseau" pour les pédocriminels.Toutefois, Durov a défendu jeudi la philosophie de Telegram et a déclaré que son arrestation était « malavisée ». Il a laissé entendre que la France crée un dangereux précédent dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique en tenant un PDG pour responsable des abus de son innovation. Selon Durov, dans un tel climat, aucun entrepreneur ne sera enclin à construire de nouveaux outils, même s'ils pourraient être utiles pour une majorité de personnes.Durov a également déclaré que les allégations de certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique ne tiennent pas la route : « [...] Tout cela ne signifie pas que Telegram est parfait. Même le fait que les autorités puissent ne pas savoir où envoyer les requêtes est quelque chose que nous devrions améliorer. Mais les affirmations de certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique sont fausses ».Mike Ravdonikas, directeur de l'exploitation de Telegram, a déclaré que l'explosion du nombre d'utilisateurs a entraîné des difficultés de croissance dans la modération du contenu et la société travaille pour y remédier. « Telegram n'a pas été conçu pour les criminels, mais pour l'écrasante majorité des utilisateurs légaux », a-t-il ajouté. Il a déclaré que Telegram lutte activement contre les contenus illégaux, mais cette déclaration est fortement controversée.Les autorités judiciaires françaises ont déclaré le mois dernier qu'il est extrêmement difficile de collaborer avec Telegram et que de nombreuses demandes adressées à l'entreprise dans le cadre d'enquêtes criminelles sont restées sans réponse. En outre, contrairement à Telegram, Meta et Google et d'autres entreprises de médias sociaux disposent d'équipes de modération qui retirent les contenus illégaux et répondent aux demandes des forces de l'ordre.À la suite de son arrestation en France, Durov a déclaré que la plateforme sera mieux modérée à l'avenir. Dans sa déclaration publiée jeudi, il a admis qu'il est devenu difficile de faire respecter la loi sur Telegram et a promis d'améliorer la modération sur Telegram. Toutefois, les experts indiquent que ces mesures sont encore insuffisantes pour améliorer la qualité de l'application et lutter efficacement contre les activités criminelles qui s'y déroulent.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des différents types d'activités criminelles qui ont lieu sur Telegram ?Que pensez-vous de l'approche de modération sur Telegram ? La protection de la vie privée justifie-t-elle cette approche ?Selon vous, en laissant Telegram sans modération, Pavel Durov s'est-il rendu complice des activités criminelles menées par le biais de sa plateforme ?