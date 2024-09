La FTC est invitée à empêcher les fabricants de technologies grand public de réduire les fonctionnalités de leurs produits ou d'ajouter des frais surprises après leur achat

Une pratique courante et préoccupante qui a des conséquences pour les consommateurs

Un appel à l’action

La FTC dispose d'un certain nombre d'outils pour aider à établir des normes pour la prise en charge des appareils IdO. Bien qu'une réglementation officielle soit une possibilité, la FTC a également la capacité de publier des orientations plus informelles, telles que ses guides d'approbation et ses divulgations Dot Com. Nous pensons que l'agence devrait établir des normes autour des cinq points suivants :



Exiger la mention d'une durée d'assistance minimale garantie sur l'emballage du produit : Les entreprises doivent planifier et divulguer au consommateur leurs plans concernant les mises à jour de sécurité, mais aussi les ressources prévues en matière d'ingénierie et d'informatique dématérialisée pour assurer le fonctionnement d'un produit jusqu'à une certaine date. Cette date peut être prolongée à la discrétion de l'entreprise, mais elle doit représenter la durée minimale pendant laquelle le consommateur peut compter sur le bon fonctionnement du produit. Exiger des entreprises qu'elles garantissent que les fonctionnalités de base d'un produit fonctionneront même si la connexion internet est défaillante ou si le logiciel n'est plus mis à jour. Un vélo électrique doit pouvoir démarrer sans connexion au serveur ou sans être contrôlé par une application. Un four doit pouvoir continuer à chauffer des aliments et un thermostat doit pouvoir contrôler un système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Encourager les outils et les méthodes qui permettent la réutilisation en cas de fin du support logiciel. Les entreprises pourraient créer et distribuer des outils et des logiciels permettant de réutiliser les produits de manière à ce qu'ils puissent continuer à être utilisés. Les outils pourraient inclure des mises à niveau du matériel afin que les fabricants puissent poursuivre le support logiciel, ou des logiciels qui permettraient aux consommateurs de réutiliser le matériel pour une utilisation hors ligne, et devraient être disponibles en permanence pendant la durée de vie raisonnablement probable du matériel. Protéger « l'interopérabilité de concurrence ». L'une des façons dont les produits peuvent être réutilisés est lorsqu'un concurrent ou un tiers crée un outil de réutilisation ou de modification, c'est-à-dire quelque chose qui ajoute ou convertit l'ancien appareil. Ces outils font souvent l'objet de poursuites en matière de droits d'auteur. Par exemple, une entreprise pourrait créer un outil permettant de réécrire le logiciel d'un haut-parleur Sonos, qui n'est plus pris en charge par le fabricant, afin que ce haut-parleur puisse continuer à être utilisé, mais en raison de la responsabilité juridique, il est très peu probable qu'une entreprise prenne le risque de vendre un tel outil. Mener un programme éducatif pour encourager les fabricants à intégrer la longévité dans la conception de leurs produits. Tout comme l'Agence pour la sécurité et l'infrastructure de la cybersécurité (Cybersecurity Infrastructure and Security Agency) a poussé son programme Secure by Design à encourager les entreprises à intégrer la sécurité dans leurs produits dès le départ, nous encourageons la FTC à créer une liste claire de principes de conception qui favoriseraient la longévité des produits connectés vendus par les fabricants.

Conclusion

Les défenseurs des droits des consommateurs et des droits numériques demandent à la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher les fabricants d'appareils d'utiliser des logiciels pour réduire les fonctionnalités de leurs produits ou d'ajouter des frais surprises après l'achat.Dans une lettre de huit pages adressée à la Commission (FTC), les militants mentionnent la collaboration Google/Levis sur une veste en jean qui contenait des capteurs permettant de contrôler un appareil Android par le biais d'une application spéciale. Lorsque l'application a été supprimée en 2023, la veste a perdu cette fonctionnalité. La lettre mentionne également le « Car Thing », un dispositif d'infodivertissement automobile créé par Spotify, qui a fait disjoncter l'appareil moins de deux ans après son lancement et n'a pas offert de remboursement.Ces actions ont des répercussions significatives pour les consommateurs. Non seulement elles réduisent la valeur de revente des appareils, mais elles laissent également les utilisateurs avec des produits qu’ils ne peuvent plus utiliser comme prévu.Les exemples abondent :« Les consommateurs sont de plus en plus souvent confrontés à une mort en mille morceaux, car les produits connectés qu'ils achètent perdent leur support logiciel ou les fonctionnalités annoncées qui avaient motivé l'achat initial. Ils peuvent voir leur appareil transformé en brique ou leurs fonctions préférées bloquées derrière un abonnement. De telles entraves logicielles empêchent également les consommateurs de revendre leurs achats, car certaines fonctions logicielles peuvent ne pas être transférées, ou les fabricants peuvent fermer les appareils, ce qui cause un préjudice à l'acheteur de seconde main.« Au cours des trois derniers mois, nous avons vu une entreprise briquer un appareil et une autre limiter la capacité du consommateur à revendre son produit en bloquant les fonctionnalités derrière un abonnement. En juillet, des clients qui avaient dépensé 1 695 dollars pour un couffin connecté Snoo ont découvert que certaines des fonctions annoncées à l'origine avec le produit feraient désormais partie d'un nouvel abonnement mensuel de 19,99 dollars.« Happiest Baby, qui fabrique le Snoo, a informé ses clients en juin qu'il prévoyait de transférer des fonctions telles que le mode de sevrage, le suivi du sommeil, le mode de transport en voiture et d'autres encore vers un service premium à partir du 15 juillet. Les clients qui ont déjà acheté le couffin pour bénéficier de ces fonctions n'ont pas à payer le forfait mensuel, mais s'ils veulent revendre leur Snoo ou le donner à d'autres, les nouveaux acheteurs n'auront pas accès à ces fonctions. Compte tenu de la courte durée de vie d'un couffin et du coût du Snoo, il existe un marché de la revente florissant pour ce dispositif que Happiest Baby peut désormais rentabiliser« Parmi les exemples récents de fabricants qui ont fait capoter un appareil connecté, citons Spotify qui, en mai, a annoncé aux acheteurs de son appareil Car Thing à 89,99 dollars que l'assistance technique prendrait fin en décembre 2024, 22 mois seulement après la mise en vente de l'appareil par Spotify. Dans un premier temps, Spotify n'a même pas proposé de remboursement aux propriétaires de l'appareil, mais a par la suite offert aux clients qui s'en plaignaient le remboursement de leur abonnement à Spotify.« Un autre exemple date de juillet 2023, lorsqu'un dispositif de régulation de la température appelé iKamand, qui fonctionnait en conjonction avec le fumoir Commando Joe, a été abandonné. Le dispositif coûtait 250 dollars et a été vendu jusqu'en 2023. Il a été brusquement arrêté avant les vacances du 4 juillet, après que l'entreprise qui fabriquait le dispositif iKamand (Masterbuilt) a été rachetée par Middleby, qui a ensuite lancé un produit concurrent de 1 700 dollars utilisant une application différente.« Parmi les autres produits qui ont été bridés, on trouve une multitude de produits de start-ups qui ont échoué, comme le cuiseur sous vide Mellow, l'extracteur de jus Juicero, la prise intelligente Leelo, les ordinateurs intelligents Kano pour les enfants, les appareils de surveillance de l'haleine Spire, et bien d'autres encore. Même des entreprises bien établies mettent fin à leurs produits connectés, comme Google, qui cessera de soutenir les caméras Dropcam encore opérationnelles en avril 2024, Arlo, qui cessera de soutenir les premiers modèles de ses caméras cet été6, et Amazon, qui cessera de soutenir sa gamme Halo d'appareils portables et d'appareils de santé et de bien-être ».Les signataires de la lettre à la FTC, incluant des organisations comme Consumer Reports, l’Electronic Frontier Foundation, et iFixit, demandent des directives claires pour empêcher ces pratiques. Ils plaident pour une norme qui garantirait que les produits connectés continuent de fonctionner comme annoncé, même après l’arrêt des mises à jour logicielles.La pratique consistant à utiliser un logiciel pour bloquer des caractéristiques et des fonctions est désignée par les signataires sous le nom de « software tethering ».« Les consommateurs ont besoin d'une norme claire pour savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils achètent un appareil connecté », a déclaré Justin Brookman, directeur de la politique technologique chez Consumer Reports et ancien directeur de l'Office of Technology, Research, and Investigation (Office de la technologie, de la recherche et des enquêtes) de la FTC. « Trop souvent, les consommateurs se retrouvent avec des appareils qui cessent de fonctionner parce que les entreprises décident de mettre fin à l'assistance sans préavis. Les gens se retrouvent alors avec des appareils sur lesquels ils comptaient, incapables d'accéder aux fonctions ou aux mises à jour.Brookman a déclaré qu'il pensait qu'il s'agissait de la première demande de ce type adressée à la FTC pour qu'elle aide les consommateurs à faire face à ce dilemme.« Je n'ai pas connaissance d'un effort antérieur de la part de groupes d'intérêt public pour inciter la FTC à prendre des mesures sur cette question - il s'agit d'une question relativement nouvelle qui n'a pas de normes clairement établies », a-t-il écrit. « Mais c'est certainement devenu une question qui se pose de plus en plus aux fabricants d'appareils qui modifient leurs règles concernant les mises à jour et l'utilisation des produits ».« La FTC a pris quelques mesures limitées sur le sujet, mais pas suffisamment pour établir des pratiques claires à suivre par l'industrie ».En définitive, alors que la technologie continue d’évoluer, il est crucial que les droits des consommateurs soient protégés. La FTC a maintenant l’opportunité de mettre en place des normes qui garantiront que les appareils achetés restent fonctionnels et utiles, sans surprises désagréables après l’achat.Il convient de noter que les entreprises technologiques grand public ne sont pas les seules à agir de la sorte. Cisco conseille parfois à ses clients de se débarrasser d'un vieux kit qui présente des problèmes de sécurité, même si c'est parce qu'il a dépassé la date de fin d'assistance.Sources : lettre adressée à la FTC Avez-vous déjà acheté un appareil dont les fonctionnalités ont été réduites après une mise à jour logicielle ? Comment avez-vous réagi ?Pensez-vous que les fabricants devraient être obligés de maintenir les fonctionnalités des appareils pendant une période minimale après l’achat ? Si oui, combien de temps ?Quelles mesures, selon vous, la FTC devrait-elle prendre pour protéger les consommateurs contre ces pratiques ?Comment ces pratiques influencent-elles votre confiance envers les grandes entreprises technologiques ?Seriez-vous prêt à payer plus cher pour un appareil si cela garantissait que ses fonctionnalités ne seraient pas réduites après l’achat ?Quels autres exemples de “tethering logiciel” avez-vous rencontrés ou entendus parler ?Comment pensez-vous que ces pratiques affectent l’innovation dans le secteur technologique ?