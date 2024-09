Nvidia utiliserait illégalement la technologie de Xockets dans ses accélérateurs d'IA

Xockets veut empêcher Nvidia de poursuivre la diffusion de sa plateforme Blackwell

Nvidia est le leader incontesté du marché des puces pour l'IA. La forte demande des puces de Nvidia dans le contexte actuel de la course à l'IA a propulsé le fabricant de puces dans le rang des entreprises les plus précieuses au monde. Nvidia s'est également enrichi considérablement au cours de ces dernières années en raison de la demande pour ses puces d'IA, faisant de nombreux millionnaires parmi ses employés. Les concurrents tels qu'AMD et Intel peinent à rivaliser. Mais Xockets allègue que « Nvidia n'est pas l'inventeur » d'une technologie clé présente dans ses accélérateurs tant convoités dans l'industrie.Xockets se présente comme l'inventeur d'une technologie appelée "unité de traitement de données avancée" (Advanced Data Processing Units - DPU). Le DPU permettrait l'accélération du calcul et de l'IA dans les centres de données. La startup a déposé jeudi une action en justice contre Microsoft et Nvidia devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental du Texas, division Waco. Nvidia aurait violé les brevets de Xockets relatifs à la technologie DPU.La startup accuse Microsoft et Nvidia d'avoir formé un cartel illégal par le biais d'une entité appelée RPX qui aurait cherché à fixer artificiellement des prix plus bas pour la technologie. La plainte allègue que Nvidia a enfreint les brevets de Xockets après avoir acquis la startup de technologie d'interconnexion Mellanox en 2020. Mellanox aurait en effet adopté la technologie de Xockets en 2016 à son insu et sans son autorisation. Nvidia et Microsoft n'ont pas commenté la plainte.« L'utilisation par Nvidia de la technologie DPU brevetée de Xockets a permis à Nvidia de monopoliser le domaine des serveurs d'IA basés sur le GPU et à Microsoft de monopoliser le domaine des plateformes d'IA basées sur le GPU, et est essentielle à leur succès et à leur capitalisation sur le marché », a déclaré Xockets dans un communiqué. La startup a également déclaré qu'elle avait été rabrouée lorsqu'elle a tenté de négocier avec les géants Microsoft et Nvidia.Parin Dalal, fondateur de Xockets, aurait soulevé la question auprès du vice-président de l'activité DPU de Nvidia en février 2022. Mais l'action en justice Xockets accuse Nvidia de poursuivre une stratégie de contrefaçon efficace, qui se résume essentiellement à contrefaire maintenant, et à laisser les avocats régler le reste plus tard. Xockets affirme que trois des DPU de Nvidia - BlueField, ConnectX et NVLink Switch - sont basés sur la technologie brevetée de Xockets.Selon son site Web officiel, Xockets a été fondée en 2012 par le Dr. Parin Dalal et une équipe d'ingénieurs en infrastructure réseau afin de développer leur nouvelle classe de processeurs pour le cloud, le DPU. Xockets affirme que sa technologie libère les processeurs de serveurs, y compris les CPU, les GPU et les hybrides de ces processeurs hôtes, des charges de travail intensives en données qui ralentiraient autrement l'informatique distribuée et la croissance de l'industrie du cloud. La startup demande des injonctions visant à empêcher Nvidia de diffuser sa plateforme d'IA Blackwell et à empêcher Microsoft de l'utiliser.En outre, Xockets accuse Nvidia de monopoliser le marché des serveurs GPU pour l'IA et de participer avec Microsoft à un cartel d'achat par le biais d'une organisation appelée RPX. L'entreprise allègue que l'association RPX a été formée à la demande des Big Tech pour permettre et créer des cartels d'acheteurs pour la propriété intellectuelle. RPX aurait permis à des membres tels que Nvidia et Microsoft de boycotter conjointement des innovations comme celles de Xockets.Ainsi, selon Xockets, ces géants de l'industrie sont parvenus à faire baisser les prix plus que si chaque entreprise avait négocié seule. Xockets affirme que l'entente présumée permet à Microsoft et à Nvidia de monopoliser l'IA générative basée sur le GPU en contrôlant l'équipement et les plateformes nécessaires pour accéder à cette capacité. Xockets demande au tribunal d'ordonner à ces géants de l'industrie de cesser de violer ses brevets et la législation antitrust.Xockets demande aussi des dommages et intérêts pour l'infraction présumée. Bien que Xockets soit confronté à deux des plus grandes entreprises du pays, Robert Cote, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, a déclaré que « Xockets avait plus que les moyens de s'attaquer à Goliath ». Robert Cote est investisseur et membre du conseil d'administration de Xockets. « Xockets prend position au nom de tous les innovateurs », a déclaré l'avocat dans un communiqué.Il a ajouté : « Xockets cherche à faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle en demandant une injonction pour mettre fin au cartel RPX que Big Tech utilise pour dévaloriser la propriété intellectuelle d'autres innovateurs, et pour mettre fin à la violation délibérée des brevets ». Xockets indique que ses investisseurs comprennent le directeur technique d'Intel, Greg Lavender, et le cofondateur de Yahoo, Jerry Yang, à travers sa société de capital-risque.Dalal est actuellement employé par Google, où il est ingénieur principal en apprentissage automatique et en IA, bien que Google ne semble pas jouer un rôle officiel dans le litige. Cote a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur Google. En outre, ni Dalal ni Google n'ont commenté l'affaire.Sources : document de la plainte (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des accusations portées contre Microsoft et Nvidia par Xockets ?Quels pourraient être les impacts sur Nvidia si les allégations de Xockets sont avérées ?