Contexte de l’affaire

Poursuite des procédures

Implications pour la succession

Analyse critique de la poursuite de Hewlett Packard contre la succession de Mike Lynch

Répercussions sur la vente de l'entreprise de cybersécurité Darktrace

Conclusion

En 2011, HP a acquis Autonomy pour 11,7 milliards de dollars, mais a rapidement déprécié la valeur de l’acquisition de 8,8 milliards de dollars, invoquant des « irrégularités comptables ». En 2022, un tribunal britannique a jugé que Lynch était probablement au courant de la fraude comptable, bien qu’il ait été acquitté des accusations de fraude criminelle aux États-Unis en juin 2024.Mike Lynch est décédé en août 2024 lorsque son yacht, le Bayesian, a sombré lors d’une tempête au large de la Sicile. Sa femme, Angela Bacares, qui a survécu à l’accident, pourrait désormais hériter de la bataille juridique contre HPE.Hewlett Packard Enterprise a confirmé qu'elle poursuivrait son action en justice devant la Haute Cour contre la succession du magnat de la technologie décédé, Mike Lynch, et qu'elle réclamerait des dommages et intérêts pouvant atteindre 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros). L'entreprise américaine a déclaré dans un communiqué qu'elle suivrait les procédures judiciaires « jusqu'à leur terme », malgré le décès de Lynch le mois dernier lors du naufrage de son yacht au large des côtes italiennes.HPE a remporté une plainte civile contre Lynch devant la Haute Cour d'Angleterre en 2022, après l'avoir accusé, ainsi que son ancien directeur financier Sushovan Hussain, de fraude dans le cadre du rachat de sa société de logiciels Autonomy en 2011 pour un montant de 11 milliards de dollars.Une décision sur les dommages et intérêts est attendue prochainement, bien que le juge présidant l'affaire, Justice Hildyard, ait écrit en 2022 qu'il s'attendait à ce que les dommages et intérêts finaux soient « substantiellement inférieurs à ce qui est réclamé ».Lynch, 59 ans, qui a été blanchi en juin dans un autre procès pour fraude criminelle concernant l'accord avec Autonomy aux États-Unis, et sa fille Hannah, 18 ans, font partie des sept personnes qui ont trouvé la mort après le naufrage du superyacht Bayesian au large des côtes siciliennes le mois dernier.HPE a déclaré : « En 2022, un juge de la Haute Cour d'Angleterre a décidé que HPE avait obtenu gain de cause dans ses plaintes civiles pour fraude contre le Dr Lynch et Hussain. Une audience sur les dommages et intérêts a eu lieu en février 2024 et la décision du juge concernant les dommages et intérêts dus à HPE arrivera en temps voulu. HPE a l'intention de suivre la procédure jusqu'à sa conclusion ».La valeur totale de la succession de Lynch est inconnue, mais elle est probablement bien inférieure aux 4 milliards de dollars réclamés par HPE. En tant que société cotée aux États-Unis, HPE a le devoir fiduciaire d’agir dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, ce qui explique en partie sa détermination à poursuivre cette affaireOliver Embley, associé du cabinet d'avocats Wedlake Bell, basé à Londres, a déclaré que HPE devait trouver un équilibre entre les questions juridiques, morales et de réputation avant de décider de poursuivre la succession de Lynch pour obtenir des dommages-intérêts.« Il s'agit d'une société cotée en bourse qui a une obligation fiduciaire envers ses actionnaires. Légalement, elle est obligée d'agir dans l'intérêt de ses actionnaires, mais moralement, la poursuite de la plainte est discutable. Et d'un point de vue publicitaire, cela pourrait se retourner contre elles. En effet, ils poursuivraient sa veuve, ce qui n'est pas très reluisant d'un point de vue optique », a-t-il déclaré.La veuve de Lynch, Angela Bacares, se trouvait à bord du Bayesian lorsqu'il a coulé, mais elle faisait partie des 15 personnes qui ont été sauvées.Charles Elson, directeur fondateur du Weinberg Center for corporate governance dans l'État américain du Delaware, où HPE a été constituée, a déclaré que l'entreprise serait probablement protégée d'une action en justice intentée par des actionnaires si elle refusait de demander des dommages-intérêts à la succession de Lynch. Elson a déclaré que HPE serait protégée par la « règle de l'appréciation commerciale » de l'État, qui protège les décisions du conseil d'administration de l'entreprise.« Si vous prenez une décision commerciale de bonne foi, en toute connaissance de cause et avec prudence, cette décision est protégée par la loi », a-t-il déclaré.La décision de Hewlett Packard Enterprise (HPE) de poursuivre la succession de Mike Lynch pour 4 milliards de dollars après sa mort tragique soulève plusieurs questions critiques et controversées. Voici une analyse approfondie des principaux aspects de cette affaire :La poursuite d’une personne décédée, ou de sa succession, est une démarche juridiquement acceptable mais éthiquement contestable. D’un côté, HPE a le droit de chercher à récupérer des dommages-intérêts pour ce qu’elle considère comme une fraude ayant causé des pertes substantielles. Cependant, la poursuite de cette affaire après la mort de Lynch pourrait être perçue comme insensible et manquer de compassion, surtout envers sa famille qui doit déjà faire face à une perte tragique.En poursuivant cette affaire, HPE risque de ternir sa propre réputation. La perception publique de l’entreprise pourrait être négativement affectée, car elle pourrait être vue comme une entité impitoyable, prête à poursuivre des actions légales coûteuses et prolongées contre une famille en deuil. Cette perception pourrait avoir des répercussions sur la fidélité des clients et la confiance des investisseurs.HPE, en tant que société cotée en bourse, a un devoir fiduciaire envers ses actionnaires de maximiser les profits et de récupérer les pertes. Cependant, ce devoir doit être équilibré avec des considérations éthiques. La question se pose de savoir jusqu’où une entreprise doit aller pour protéger les intérêts financiers de ses actionnaires, surtout lorsque cela implique des actions qui peuvent être perçues comme moralement discutables.La poursuite de HPE pourrait avoir des conséquences financières et émotionnelles importantes pour la famille de Lynch, en particulier pour sa femme Angela Bacares. Cette situation ajoute une dimension personnelle et émotionnelle à une affaire déjà complexe. La famille pourrait être confrontée à des années de batailles juridiques, ce qui pourrait affecter leur bien-être mental et financier.Cette affaire pourrait établir un précédent juridique et industriel important. Si HPE réussit à récupérer des dommages-intérêts substantiels de la succession de Lynch, cela pourrait encourager d’autres entreprises à poursuivre des actions similaires dans des cas de fraude présumée. Cela pourrait également influencer la manière dont les acquisitions et les irrégularités comptables sont gérées à l’avenir.Le décès de Mike Lynch ne devrait pas avoir d'incidence sur la vente de l'entreprise de cybersécurité Darktrace, dont sa femme et lui détiennent une part importante.Thoma Bravo, une société de capital-investissement spécialisée dans les logiciels, a accepté de racheter Darktrace en avril pour 5,3 milliards de dollars, et les actionnaires de Darktrace ont voté en faveur de la vente en juin. L'opération doit encore être approuvée par les autorités réglementaires, mais Thoma Bravo devrait finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année 2024, a déclaré une personne au fait de la transaction.« Si les actions ont déjà été votées, il n'y a pas de mécanisme évident ou de besoin d'approbation ou d'action supplémentaire de la part des actionnaires, y compris de la famille ou de la succession Lynch », a déclaré un avocat spécialisé dans les transactions de fusion et d'acquisition.La vente est revenue sur le devant de la scène à la suite de la tragédie du yacht, qui a également coûté la vie à la fille de 18 ans de M. Lynch, ainsi qu'à un banquier et à un avocat de renom. Ces décès sont survenus la semaine même où le coaccusé de Lynch dans une affaire de fraude connexe a été mortellement écrasé par une voiture. L'affaire de fraude concernait Autonomy, une société de logiciels fondée par Lynch et vendue au géant américain de la technologie HP, qui l'accusait d'avoir utilisé des irrégularités comptables pour gonfler la valeur de l'entreprise.Lynch est lié à Darktrace par l'intermédiaire de sa société de capital-risque Invoke Capital. En 2013, une équipe de mathématiciens de Cambridge, dont l'actuelle PDG Poppy Gustafsson, ainsi que des hommes d'affaires et des experts en renseignement, ont fondé la startup qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour lutter contre les cybermenaces. Darktrace, dont le siège est au Royaume-Uni, a levé 230,5 millions de dollars de fonds, selon Crunchbase. Invoke a été l'un des premiers investisseurs de Darktrace.Darktrace est entrée en bourse en 2021, au plus fort du boom des introductions en bourse. Mais au lieu d'être cotée aux États-Unis, Darktrace a ouvert ses portes à la Bourse de Londres. Invoke Capital aurait été le plus gros investisseur de Darktrace à l'époque, détenant 39,5 % de la société, selon le Guardian. Quelques mois après l'introduction en bourse, la valeur de Darktrace a grimpé à près de 7 milliards de livres.En 2022, Thoma Bravo a tenté pour la première fois de racheter Darktrace, mais a mis fin aux négociations lorsque les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur les conditions. La société de capital-investissement est revenue à la charge cette année, concluant un accord pour Darktrace en avril. À ce moment-là, la participation de Lynch dans Darktrace avait diminué. L'entrepreneur et sa femme, Angela Bacares, détenaient environ 7 % de Darktrace, selon une personne interrogée. La participation du couple a encore baissé, pour atteindre un peu plus de 3 % à la mi-août, selon une autre personne connaissant bien Darktrace.La décision de Hewlett Packard de poursuivre la succession de Mike Lynch est une affaire complexe qui soulève des questions éthiques, juridiques et personnelles. Alors que HPE cherche à récupérer des dommages-intérêts substantiels, la famille de Lynch doit maintenant faire face à une bataille juridique prolongée, ajoutant une dimension tragique à cette saga déjà tumultueuse. Cette affaire met en lumière les défis et les dilemmes auxquels sont confrontées les entreprises lorsqu’elles cherchent à équilibrer les intérêts de leurs actionnaires avec des considérations éthiques et humaines.Sources : Thoma Bravo Pensez-vous que Hewlett Packard devrait poursuivre la succession de Mike Lynch malgré son décès tragique ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Dans quelle mesure les entreprises cotées en bourse doivent-elles prioriser les intérêts de leurs actionnaires par rapport aux considérations éthiques ?Est-il juste de continuer à chercher des réparations financières auprès de la succession d’une personne décédée ? Quels sont les arguments pour et contre ?Quel impact cette affaire pourrait-elle avoir sur la réputation de Hewlett Packard et sur l’industrie technologique en général ?Quelles leçons les entreprises peuvent-elles tirer de cette affaire en termes de gestion des acquisitions et de la transparence financière ?